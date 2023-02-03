У Грузії хочуть звільнитись від російської окупації після української перемоги

Чужими руками

Коли після перемоги України у війні сторони підписуватимуть відповідний договір, до нього слід внести, вважає грузинська президентка Саломе Зурабішвілі, і пункти щодо Абхазії та Осетії. А йтися в них має про те, що Росія повинна забратися і з територій Грузії, які вона загарбала майже півтора десятиліття тому.

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Таку заяву президентка Грузії зробила в інтерв'ю для агентства Блумберг. Зурабішвілі наголосила, що Захід зобов'язаний змусити РФ вивести свої війська з будь-яких окупованих територій. Якщо цього не зробити, повторяться помилки такі ж великі, «як у 2008, 2014 роках», підкреслила грузинська лідерка. Маючи на увазі, м'яко кажучи, мляву реакцію західних країн та міжнародних інституції на анексію Криму, а перед тим окупацію п'ятої частини грузинських територій, на яких і створили Південну Осетію та Абхазію.

«Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватись, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відходу Росії з усіх окупованих територій... Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну», — цитують слова Зурабішвілі в матеріалі.

Вторгнення російських військ в Південну Осетію, 11 серпня 2008 © AFP

Тільки от війна точиться на українських землях, гинуть у боях українські військові, а ракети РФ убивають мирних українців. То до чого тут Грузія?

Грузинська позиція

Украй здивувала така заява Саломе Зурабішвілі українського політолога, кандидата політичних наук Станіслава Желіховського. Адже Грузія як країна не тільки не є стороною конфлікту, а навіть зброєю Україні не допомагає, на відміну від більшості сусідів.

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«Ці заяви я вважаю неприйнятними... Адже протягом усього періоду повномасштабного вторгнення Російської Федерації Грузія мала досить стриману позицію, а відверто — вона навіть і підігравала Кремлю, надаючи йому можливість відправляти своїх громадян на свою територію», — окреслює свою позицію Желіховський.

На його думку, з огляду на те, що Грузія не запровадила проти РФ жодних санкцій, співпраця між цими країнами значно більша, ніж намагаються показати. У цьому ж впевнений і грузинський політичний аналітик Гела Васадзе.

«Грузія відмовилася запроваджувати свої санкції попри те, що і її території окуповані. Грузія категорично відмовилася, незважаючи на те, що вона член «Рамштайну», від військової допомоги Україні. І, що найголовніше, грузинська влада бере активну участь у тому, що ми називаємо сірим експортом у Росію... Аргументи грузинської влади з приводу того, що лише на сім відсотків зріс експорт у Росію з Грузії, не витримують жодної критики. Тому що на 150% зріс експорт з Грузії до Вірменії, удвічі збільшився експорт із Грузії до Казахстану. А це все країни, які входять до єдиного економічного союзу з Росією, єдиного Митного союзу. Тож тут, м'яко кажучи, лукавить наша влада», — пояснює Гела Васадзе.

І цю лояльність, підкреслює політичний аналітик, Кремль використовує на повну, причому і практично, і в інформпросторі: мовляв, «не все так однозначно».

Міністр закордонних справ Росії на саміті G20, 15 листопада 2022 © AP / Bay Ismoyo

«У Кремлі користуються цим фоном для того, щоб показати, що не все так однозначно, як вони люблять говорити. Мовляв, не всі виступають проти Росії, проти Кремля: "Грузія, подивіться, як вона себе добре поводить". Лавров про це відверто сказав. Це інформаційна війна. Вона не менш важлива, ніж поле бою, де ведуться військові дії. У цьому плані грузинська влада відверто підіграє Москві», — пояснює грузинський політичний аналітик.

Подвійна вигода

Добрячий зиск із таких «сірих» стосунків має не вся країна, вважає Васадзе, а саме нинішня владна верхівка.

«По-перше, грузинська влада дуже боїться Кремля. По-друге, розуміє, що на цій справі можна непогано заробити — та непогано заробляє. Ось ці дві цілі — це особисті цілі грузинської влади, які суперечать національним інтересам Грузії. Але ж ми знаємо чудово, що не в усіх країнах влада виражає національні інтереси країни і народу. І у випадку з грузинською владою — хрестоматійний приклад тому», — пояснює політичний аналітик.

Грузинський народ, каже Васадзе, налаштований інакше, зокрема щодо підтримки України. За його словами, вона ніяк не менша, ніж у Польщі та країнах Балтії. І демонстрували грузини це від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Адже розуміють, що таке той самий «русскій мір».

Мітинг перед будівлею парламенту в Тбілісі, 20 червня 2022 © Shakh Aivazov / AP

«Ми пам'ятаємо, які були масові вуличні протести на території Грузії, зокрема в місті Тбілісі та й в інших регіонах, коли народ вимагав підтримати Україну в повній мірі... Дійсно, багато громадян Грузії йдуть в іноземні батальйони ЗСУ, які воюють проти Росії. Однак ми розуміємо, що це тільки ініціатива самих громадян», — каже Станіслав Желіховський.

Хоча кардинально вплинути на політику влади прості грузини поки не в змозі, вважає Гела Васадзе, не варто недооцінювати те, що вони роблять.

«Тепер питання: чи впливає позиція суспільства на позицію влади? Якоюсь мірою впливає. І ми можемо тільки припускати, якою би моторошною була політика грузинської влади, якби не ця позиція», — резюмує Васадзе.

Владі Грузії позиція грузинського народу щодо України дала простір для маневру, адже країні тепер не можна дорікнути, що вона не допомагала. І влада, уважає український політолог Станіслав Желіховський, намагається використати це для власної вигоди: відновити територіальну цілісність — і не посваритися з РФ, доки вона ще має силу.

Мобілізовані російські солдати, Омськ, 6 січня 2023 © REUTERS / ALEXEY MALGAVKO

«Коли вже Російська Федерація буде потерпати повністю в її військовій авантюрі в Україні, коли вона вже повністю ослабне і не зможе контролювати ті регіони, які вона окупувала раніше, тоді грузинська влада може здійснити військову спробу звільнення територій, які зараз перебувають під окупацією Росії», — припускає Станіслав Желіховський.

Але в тому, що влада України погодиться оплатити кров'ю українців ще й деокупацію грузинських земель, політолог дуже сумнівається. Він вважає, що не варто очікувати, що Київ після перемоги внесе у договір пункти, заявлені Саломе Зурабішвілі.