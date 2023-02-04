«Не допускати у будь-якому статусі» — український міністр спорту про участь росіян і білорусів в Олімпійських іграх

ОЛІМПІАДА-2024

Подіум змагань, присвячених Олімпійським іграм 2024 року, в Парижі

НОК (Національний олімпійський комітет) України нині намагається переконати своїх колег по всьому світу, що спортсмени з РФ та Білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Міністр молоді і спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт у коментарі RFI Україна заявив, що головне завдання українського спорту зараз — донести, що Росія не може бути представлена на Олімпіаді-2024.

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Ми написали лист президенту МОК в якому зазначили, що Україна повністю не підтримує консультації щодо повернення російських та білоруських спортсменів. Зараз потрібно, щоб всі працювали на своєму рівні. Щоб президенти федерацій працювали на рівні своїх міжнародних федерацій, а спортсмени висловлювали свою позицію активно. Потрібно, щоб світ побачив, аби нас підтримали і допомагали боротися проти допущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Вадим Гутцайт – міністр молоді та спорту України, президент НОК України. © Ігор Сьомко / RFI

За словами президента НОК, спортивні функціонери Польщі і Британії збирають саміт міністрів на 10 лютого. Країни Балтії та Польща вже офіційно звернулись до МОК не пускати на Олімпіаду росіян і білорусів.

Тоді як вільні та демократичні країни об'єднують свої зусилля, щоб збільшити підтримку України в її боротьбі проти агресивної війни, яку веде Росія за підтримки свого союзника Білорусі та посилення санкцій проти Росії як держави-спонсора тероризму, МОК розпочинає пошук спеціальних форм участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми в Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації воєнних злочинів

Спорт поза політикою

Олімпійська рада Азії заявила, що забороняти участь в змаганнях лише на підставі громадянства спортсменів — недоречно.

Мер Парижа — столиці Олімпіади 2024 — Анн Ідальго в ефірі France 2, заявила, що спортсмени з усіх країн мають право бути представленими на змаганнях:

Думаю, це важливий момент для спортсменів, і їх не можна позбавляти змагань. Але, як і велика частина спортивного співтовариства, я прошу, щоб делегація з Росії виступала не під своїм, а під нейтральним прапором, як це вже бувало в минулому.

Аналогічну позицію Сполучених Штатів озвучила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

«Не будьте співучасниками огидної війни»

І з таким закликом до МОК звернувся український боксер Володимир Кличко.

«Немає ніякого спорту поза політикою», — написав український футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Проблема не лише в МОК, каже дворазова бронзова медалістка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи з артистичного плавання Марта Фєдіна, а ще й у відсутності чіткої позиції світової спортивної спільноти:

Поки, на жаль, інформаційна тиша. Ніхто з моїх міжнародних колег не підтримав, не засудив пропозиції МОК публічно. Поки всі зберігають спокій. Ми (українські спортсмени – ред.) постимо щоденно, що робить країна-агресор і далі будемо це робити

Марта Фєдіна — дворазова бронзова медалістка Олімпійських ігор, чемпіонка світу з артистичного плавання © Ігор Сьомко / RFI

Крайній захід

Остаточного рішення про участь спортсменів з РФ та Білорусі в Олімпійських іграх в Парижі МОК ще не ухвалив.

Український міністр спорту Вадим Гутцайт каже, на його особисте переконання, якщо на Олімпіаду-2024 допустять росіян, Україна може бойкотувати ці змагання:

Це вже крайнє рішення, яке буде ухвалюватись всіма спортсменами, всією нашою олімпійською родиною. Тому що – це реально складне рішення. Я розумію, що спортсмени і наш прапор повинен бути на Олімпіаді, але потрібно дивитись в який час. Адже зараз, коли летять ракети, бомблять нашу батьківщину, коли гинуть наші люди – це питання вирішувати складно