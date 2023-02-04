«Попереду війна Білорусі і Росії»: білоруський ексміліцейський у складі ЗСУ

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Командир мінометного розрахунку Мірик Грановський служить у білоруському полку Кастуся Калиновського. На фронт він пішов після масових протестів у Білорусі. Працюючи силовиком, він не хотів виконувати злочині накази. Проте, і у безкровну зміну влади у рідній країні не вірить.

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«Чи підуть білоруські бригади? Я вважаю, що ні. Навіть якщо буде наказ, може, у якусь буферну зону зайдуть, але це буде здача у полон чи масовий саботаж наказу», — розмірковує про ймовірний наступ з Білорусі Мірик Грановський, військовослужбовець батальйону «Литвин».

Мірик Грановський, військовослужбовець батальйону «Литвин» білоруського полку Кастуся Калиновського. © Мірик Граноўскі

У 2022 році це формування увійшло до білоруського полка Кастуся Калиновського, що воює проти Росії на боці України.

Мірик пояснює, недопущення війни — чи не найголовніша обіцянка Лукашенка. Люди, які все ще йому довіряють, не простять задіяння білоруської армії у російському вторгненні.

Сам Мірик до того, як потрапити до лав ЗСУ, теж був частиною білоруської системи — працював патрульним поліцейським. Піти на фронт вирішив через протести 2020 році. Люди виступали проте режиму Лукашенка та зазнали жорсткого придушення. Десятки тисяч людей заарештували, за даними білоруського правозахисного центру «Вясна».

ОМОН затримує протестувальника під час мітингу опозиції проти інавгурації президента в Мінську, 23 вересня 2020 © AP

У перші дні протестів Мірика з колегами намагалися задіяти у придушенні демонстрацій. Але деякий час вдавалось саботувати ці завдання.

«Пов’яжуть кров’ю», або ти йдеш»

«Багато наказів ми виконували не точно. Наприклад, нам кажуть під’їхати до місця, де зібралися люди, ми під’їжджали пізніше, ніж потрібно. А коли когось затримували, виїжджали до приватного сектора і відпускали там усіх», — згадує Грановський.

Ще працюючи у міліції, він казав всім своїм «позасистемним» знайомим, що без радикальних дій повалити режим не вийде. Сам був готовий після зміни влади пройти люстрацію та працювати у реформованій службі.

Сподівався на об’єднання силових відомств та громадян заради спільної мети.

«У мене була надія, що міліція і армія, це ті ж білоруси, і вони розуміють, що навколо відбувається, і все ж таки проявлять свідомість, повагу до присяги і перейдуть на легітимний бік — проти Лукашенка. Але цього не сталось, і ми отримали, що отримали», — розповідає Грановський.

Поліція використовує водомет проти демонстрантів під час мітингу в Мінську, 4 жовтня 2020 © AP

Він згадує, як невдовзі почалися масові обшуки та затримання, які поширилися не лише на політичних активістів. Уникати участі у репресіях вже було неможливо, начальство штовхало на порушення закону.

«Якщо десь місяць я міг якось не брати у цьому участь, то потім зрозумів – що або всіх, хто залишився, «пов’яжуть кров’ю», або ти йдеш», – каже Мірик.

Восени 2020 він звільнився зі служби. Пояснює, цей рік відкрив очі на усі проблеми, на які місцева опозиція вказувала ще з 90х років.

«Я зрозумів, що у країні тотальне беззаконня і узурпація влади Лукашенком з подачі Путіна. Це осмислення того, що назріває щось велике — серйозний конфлікт. У ньому буде задіяна територія Білорусі і Лукашенко. Це наштовхнуло мене у 2020 поїхати в Україну і готуватися», — пояснює екс-міліціонер.

Після тривалої перевірки і оформлення, Мірик потрапив на контракт до 54ї окремої механізованої бригади. З вересня 2021 вже служить у зоні бойових дій. Полк Кастуся Каліновського воює на найгарячіших напрямках, зокрема – на бахмутському.

Військовослужбовець полку Кастуся Калиновського на бахмутському напрямку. 26 січня, 2023 © telegram/belwarriors

Багато товаришів по службі у міліції теж звільнилися, каже Грановський. Хтось поїхав до ЄС, хтось почав вести у Білорусі цивільне життя. Проте, є й ті, хто досі працює у міліції. З ними Мірик вже не спілкується.

«Не впорається білоруський ОМОН — заїдуть російські танки»

Грановський, як і його побратими з полку Калиновського, воюють за Україну, сподіваючись, що це наблизить зміни на їхній батьківщині. На його думку, Білорусь на чолі з Лукашенком не є повністю самостійною державою.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко беруть участь у переговорах у Мінську, 19 грудня 2022 © AP / Pavel Bednyakov

Нинішній президент обіймає посаду з 1994 року. І за цей час проросійська політика стала невід’ємною частиною уряду, вважає військовий.

«Зараз Білорусь повністю окупована Росією. Це починалося ще з 90х років. Якщо подивитися на військово-політичне керівництво, то більшість — це росіяни. Люди, які проходили навчання на території Росії, етнічні росіяни. Зрозуміло, що вони до кінця буду вірити в ідею «руського мира». Зараз будь-яке волевиявлення народу буде подавлене російськими збройними формуваннями. Якщо не впорається білоруський ОМОН, заїдуть російські танки», — вважає Грановський.

На його думку, Лукашенко дав російським танкам піти через Білорусь на Київ у 2022 році за те, що Кремль допоміг йому втримати владу під час протестів у 2020.

Демонстранти несуть величезний прапор Білорусі. Мінськ, 23 серпня 2020 © AP / Dmitri Lovetsky

Проте, диктатор, як і більшість експертів та політиків, переоцінив потужність армії РФ, і тепер шукає вихід.

«Лукашенко помилився, коли повірив у російське військо. Що Київ візьмуть за тиждень. Але зараз він вже не впевнений у своїх "хазяях", і стало питання — який вихід з цієї ситуації. А їх два: трибунал або його «прибере» російське ФСБ», — розмірковує Грановський.

Проте і без Лукашенка Білорусь не одразу стане вільною. Мірик «хотів би вірити» у лагідну деколонізацію і повну незалежність від Росії. Але каже, мирним шляхом, як показала практика, нічого не вирішити.

«Тут є лише один варіант — знищення окупанта внутрішнього, це усякі Лукашенкі, Януковичі, Медведчуки та інші. Далі йде безпосередній конфлікт з Росією, адже вони захочуть реваншу з відкритою конфронтацією. Особисто я вважаю, що в нас попереду війна Білорусі і Росії. В найгіршому варіанті це може бути Польща, Україна, Білорусь проти Росії», – прогнозує Грановський.

При будь-якому розвитку подій, громадянам Білорусі потрібно буде владнати відносини з українцями. На думку Грановського, на плечах його співвітчизників лежить відповідальність за те, що з території їхньої країни йшли війська і летіли ракети агресора.

Російська реактивна система залпового вогню запускає снаряди під час артилерійської та бойової підготовки на білоруському військовому полігоні. Листопад 2022 © AP

Для самої Білорусі Мірик бачить європейське майбутнє, але поза межами ЄС. Він не виключає союзи з країнами Балтії чи Польщею. Проте головне – оборонне значення.

«Нам нав’язали, що білоруси — мирний народ, перетворили гімн з «Пагоні» (національний гімн Білорусі) на «Ми білоруси – мирні люди» (державний гімн). Це не відповідає дійсності. Білорусь завжди могла за себе постояти. Наш обов’язок будувати не тільки економічно сильну країну, а і військово. Тому що Білорусь, як і Україна буде щитом», — вважає Грановський.