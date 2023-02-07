Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 5000 осіб

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За підрахунками рятувальних служб Анкари, у Туреччині через стихію загинули щонайменше 3 419 людей і 15,8 тисячі зазнали поранень. У сусідній Сирії повідомляють про понад 1600 загиблих і 3,4 тисячі поранених. ВООЗ зазначила, що число жертв унаслідок землетрусу на турецько-сирійському кордоні може зрости у вісім разів

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Станом на 11:30: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Детальніше читайте тут.

Станом на 11:25: Кількість загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини зросла до 3419, у Сирії повідомляють про понад 1600 жертв. Загальна кількість загиблих у двох країнах перевищила 5000.

Станом на 10:55: Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 4825 осіб. У Туреччині 3 381 загиблий, в Сирії – 1 444.

Станом на 10:02: Посольство України розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок після землетрусу. Детальніше читайте тут.

Станом на 6:25: Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб. Дані станом на ранок 7 лютого повідомило агентство BBC.

Потужний землетрус стався вранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону AP - Omar Sanadiki

Потужний землетрус стався вранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону AP - Omar Sanadiki

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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначили, що число жертв унаслідок землетрусу на турецько-сирійському кордоні може зрости у вісім разів.

Про це заявила старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд.

«На жаль, із землетрусами ми завжди бачимо те ж саме, що полягає в тому, що початкові звіти про кількість загиблих або постраждалих значно зростуть наступного тижня», – сказала представниця ВООЗ.

Наразі понад 45 країн запропонували Туреччині допопомогу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників.

Чоловіки шукають людей серед уламків у зруйнованій будівлі в Адані, Туреччина © AP - Khalil Hamra

Наслідки землетрусу AP - Omar Sanadiki

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.