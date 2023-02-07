Убивча магнітуда: серія землетрусів у Туреччині та Сирії забрала тисячі життів

НАСЛІДКИ КАТАСТРОФИ

Серія потужних землетрусів сколихнула Туреччину та Сирію 6 лютого, лишивши по собі руйнування вражаючих масштабів. Лихоманило не тільки Туреччину та Сирію, серію поштовхів зафіксували в усьому світі — від Мексики до Японії.

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Землетрус у Туреччині став найсильнішим у світі з серпня 2021 року, відколи землетрус на Гаїті потужністю 7,5 забрав життя понад 2 тисяч людей. Магнітуда першого поштовху о 04:17 в понеділок становила 7,8. За ним були ще два — силою 6,4 та 6,5, а також 22 афтершоки (пов'язані з землетрусом повторні поштовхи — ред.). Через землетрус у Туреччині сталося геологічне зрушення, унаслідок чого літосферні плити змістилися на три метри, повідомляє «Корр'єре делла Сера».

Карта поширення хвиль землетрусу © Геологічна служба США

«Вогнища цих землетрусів розташовані приблизно на глибинах від семи до дев'ятнадцяти кілометрів. Кожен із цих землетрусів (а відбулася фактично серія землетрусів — один найсильніший, після нього афтершоки) мали магнітуду від п'яти з половиною балів. Це рідкісне явище, але це явище говорить про те, що фактично на величезній площі відбулась перебудова напружено деформованого стану середовища», — пояснює директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера.

Мешканка сидить на уламках будинку, поки рятувальники шукають людей під завалами в Нурдагі на околиці міста Османіє на півдні Туреччини AP - Khalil Hamra

Через потужні коливання землі житлові будинки буквально посипалися, накриваючи бетонними уламками сонних людей. Наразі повідомляють, що в Туреччині зруйновано близько шести тисяч будівель. Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину.

00:24 Рятувальники розбирають завали після землетрусу AP - Omar Sanadiki

Ситуацію погіршує холодна погода — температура опускалася до нуля градусів. Це значно знижує шанси вижити в тих, хто досі залишається під завалами. У Туреччині кількість загиблих зросла до 3 549, а в Сирії повідомляють про загибель щонайменше 1 600 людей. Поранених — десятки тисяч.

01:23 Наслідки землетрусу AP - Hussein Malla

За даними турецької влади, наслідки землетрусу вразили 13,5 мільйонів людей.

Потужність середня — руйнування максимальні

Як зазначає фахівець із сейсмології Олександр Кендзера, ці землетруси належать до категорії середньої потужності, адже епіцентр поштовхів був у земній корі. Якби вони зародилися глибше, наслідки були би набагато страшніші.

«Якби вони були глибшими, наприклад, такі як землетруси зони Вранча, де сильний підкоровий землетрус відбувається на глибинах від 140 до 180 кілометрів, очевидно, що в такому випадку і хвилі, не зустрічаючи неоднорідності, які є ближче до поверхні, розповсюджувались би на більші відстані. Коли землетруси відбуваються в зоні Вранча, це Румунія, то трусить навіть Київ, Москву, Санкт-Петербург та інші міста», — розповідає директор Інституту геофізики НАН України.

Землетруси такої магнітуди, як нині в Туреччині та Сирії, відбуваються й у інших країнах. Підземні поштовхи, наприклад, не рідкість для Чилі. Але настільки масштабних руйнувань не стається. Чому ж тоді не встояли тисячі турецьких будинків? Вони падають навіть згодом, уже після закінчення землетрусу, за принципом так званого «млинцевого руйнування», тобто поверхи просто складаються один на один.

00:16 Руйнування унаслідок землетрусу AP - Hussein Malla

На думку Олександра Кендзери, більшість будинків на постраждалій нині від землетрусу території зводили без урахування можливої сейсмічної активності, тож вони просто не здатні амортизувати удари.

Смертельний прорахунок

Туреччина є доволі активною сейсмозоною, зокрема через Східноанатолійський розлом. Від 1970 року тут було зафіксовано три землетруси із магнітудою понад 6.

«Попередній землетрус, при якому загинуло біля 18 тисяч людей, відбувся в 1999 році. Але він відбувся на північному заході Туреччини, а цей (06.02.2023 — ред.) — на південному сході. Очевидно, що відстань все-таки між ними є, але рівень сейсмічної небезпеки, як показує карта загального сейсмічного руйнування, він і там, і там високий. І потрібно враховувати, що можуть бути такі землетруси. Вони не пов'язані між собою, кожен із цих землетрусів має свою причину», — говорить Олександр Кендзера.

Рятувальники розбирають завали зруйнованого землетрусом будинку AP - Hussein Malla

Найбільші руйнування сталися на півдні Туреччини, де було багато старих висоток. У Сирії, інфраструктура якої виснажена 11-річною війною, більшість будівель також доволі старі і не розраховані на випробування землетрусом. У Стамбулі значна кількість багатоповерхівок сконструйована вже за новими стандартами, тож обійшлося без таких страшних наслідків. Але, каже Олександр Кендзера, це радше виняток ніж правило.

Міжнародний досвід

Спрогнозувати точний час майбутнього землетрусу та евакуювати людей із потенційно небезпечної зони, пояснює Олександр Кендзера, неможливо. Псевдофахівці, які це обіцяють, впевнений він, просто наживаються. Єдиний спосіб запобігти масштабним руйнуванням і численним жертвам — змінити підхід до будівництва, як це, наприклад, зробили в Чилі. Країна 1960 року пережила один із найсильніших у світі землетрусів. За різними оцінками, його потужність становила від 9,3 до 9,5 магнітуд за шкалою Ріхтера.

«Після того землетрусу в Чилі були й інші, але до цього часу їхні спеціалісти, як будівельники, так і сейсмологи, підготувалися. Наступні кататклізми вже не спричинили великої кількості жертв. Уроки були враховані», — розповідає сейсмолог.

Ще одним прикладом є Нова Зеландія, яку час від часу добряче трусить. Там фахівці використали новітні технології, щоб врятувати історичні пам'ятки. Так, наприклад, модернізували фундамент будівлі Парламенту, закладеної 1912 року. Зміцнюючи споруду 1992—1995-го, її відокремили від первинного фундаменту і поставили на свинцево-гумові підшипники.

Зміцнення фундаменту Будинку парламенту опорними ізоляторами, серпень 1992 р. © Parliamentary Services

Вони дозволяють будівлі рухатися в різні боки в горизонтальній площині до 30 см, амортизуючи поштовхи. Технологія спрацювала — і 2006 року будинок Парламенту вистояв під час землетрусу магнітудою 7,8.

До слова, землетрус у Туреччині зруйнував давньоримську фортецю Гізантеп, внесену до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також було пошкоджено Цитадель Алеппо в Сирії.

Хвиля землетрусів

У ці дні лихоманило не тільки Туреччину та Сирію: поштовхи зафіксували в Греції (магнідута 4,8), Індонезії (4,5), Мексиці (4,1) та Японії (3,9).