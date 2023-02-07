Що це було? Величезна повітряна куля підпсувала відносини між КНР та США

США, КИТАЙ І КУЛЯ

Державний секретар США Ентоні Блінкен не поїхав до Китаю. Візит, узгоджений президентами двох країн майже три місяці тому, зірвала величезна повітряна куля, яка залетіла з Китаю до США. Таке траплялося і раніше, але цей інцидент спричинив особливий резонанс.

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Таємнича куля

Гігантська повітряна куля зависла над північчю США і рухається в бік Атлантичного океану. Про це 3 лютого повідомили в Пентагоні. Об’єкт помітили над містом Біллінгс у штаті Монтана — це приблизько 400 кілометрів від канадського кордону. До цього, за словами американських чиновників, аеростат пролетів над Аляскою та Канадою, а належить він Китаю.

Збивати повітряну кулю американці вирішили не одразу. Прессекретар Пентагону Патрік Райдер сказав, що об’єкт рухається значно вище за ешелони комерційної авіації, тому загрози цивільним літакам немає. Збивати величезний аеростат було небезпечно: він ніс вантаж у сотні кілограмів. Уламки цього велетня, упавши десь у населеному пункті, могли би завдати значної шкоди.

Китайський аеростат збив американський винищувач F-22 © AP / Chad Fish

Упродовж трьох діб апарат дрейфував американським небом на південний схід. Подолавши понад три тисячі кілометрів, аеростат нарешті опинився над Атлантичним океаном — у районі курортного міста Мертл-Біч у Південній Кароліні. Тоді ж були підняті винищувачі F-22, які збили повітряну кулю ракетою. Її уламки впали у воду.

Пентагон також повідомив, що над Латинською Америкою помітили ще одну таку китайську кулю.

Шпигун чи синоптик?

Від самого початку американці казали, що це китайський шпигунський апарат, який веде розвідку секретних об'єктів. Про це спершу заявили представники Пентагону, а потім і сам міністр оборони Ллойд Остін.

У штаті Монтана, де вперше помітили аеростат, розташовані пускові шахти американських балістичних ракет.

Патрік Райдер - прессекретар Пентагону © AP / Alex Brandon

Китай спершу не коментував інформацію про повітряну кулю. А 3 лютого визнав: апарат їхній, але це не шпигун, а цивільний дирижабль для метеорологічних досліджень. Через негоду він відхилився від маршруту і залетів на територію США. Пекін перепросив за інцидент.

Наступного дня Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін «ніколи не порушував територію та повітряний простір будь-якої суверенної країни» і закликало зберігати спокій в розслідуванні інциденту.

Коли стало відомо, що американці збили кулю, у китайському МЗС висловили протест Вашингтону і звинуватили США в надмірній реакції та порушенні міжнародної політики.

Розсудити Пекін та Вашингтон може дослідження уламків об'єкта. Їх шукають в океані в квадраті приблизно півтора на півтора кілометра. Але через негоду водолази не змогли дослідити дно в перші дні після інциденту. Франс-24 також повідомляє, що повертати залишки апарату Пекіну США не збираються.

Збиття повітряної кулі "шкодить зусиллям налагодити американо-китайські відносини" - Пекін © AP / Andy Wong

Журналіст та китаєзнавець Олексій Коваль не вірить, що це був шпигунський аеростат, хоча би тому, що куля летить за вітром:

Не думаю, що це такий чіткий розрахунок, що її вітром занесе саме в Сполучені Штати і на якісь конкретні бази

Привід, щоб зірвати візит?

Із кінця минулого року оглядачі з надією спостерігали за потеплінням відносин між Китаєм та США. У листопаді глави держав зустрілися на полях саміту G-20 в Індонезії. Домовилися розділити відповідальність у роботі з терміновими глобальними викликами і визнали, що нинішній стан двосторонніх відносин не відповідає ані їхнім інтересам, ані очікуванням світової спільноти.

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Під час цієї зустрічі Сі Цзиньпін та Джо Байден погодили візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Поїздку готували на 5-6 лютого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен © AP / RONALDO SCHEMIDT

А втім, через інцидент із аеростатом Блінкен відклав візит. Він назвав випадок із кулею «очевидним порушенням суверенітету США та міжнародного права» та «безвідповідальним учинком». Дипломат також додав, що буде готовий відвідати Пекін, «коли дозволять умови».

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган © AP / Amr Nabil

Китайці готувалися до цього візиту і зробили низку кроків для налагодження діалогу, каже Олексій Коваль. Зокрема, призначили міністром закордонних справ колишнього посла КНР у США Циня Гана. Він вважається проамериканським дипломатом. А от Сполучені Штати, вочевидь, не налаштовані на відкритий діалог. Блінкен не був готовий йти на поступки, розуміючи, що має на руках більше козирів, додає пан Коваль:

Думаю, Америка скористалася повітряною кулею як інцидентом, щоб підвісити ці відносини на невизначений час. Такі аеростати запускаються не вперше, але раніше на них не звертали уваги, не робили такого хайпу

Візит, який більше потрібен Китаю, ніж США

США та Китай — дві перші економіки світу. А втім, навіть попри повномасштабну російську агресію проти України Вашингтон вважає головною загрозою саме Пекін, передусім через питання Тайваню — де-юре китайського острову, який проте живе за демократичними принципами та має свій уряд.

США обіцяють підтримати Тайвань, якщо Китай спробує застосувати силу. Китай обіцяє застосувати силу, якщо Тайвань оголосить про незалежність

Президент США Джо Байден і голова Китаю Сі Цзиньпін під час саміту G20 © AP / Alex Brandon

Попри це, товарообіг між Китаєм і США 2021-го перевищив 750 мільярдів доларів, між Китаєм і ЄС — 830 мільярдів доларів. Усі проблеми, які є в Китаю, пояснює Олексій Коваль, вирішуються через Європу та США. Ці відносини сприяють розв'язанню багатьох проблем: це і відновлення торгівлі, і уникнення санкцій, розрядка навколо Тайваню:

Цей візит був важливіший для Китаю, ніж для Сполучених Штатів

Китай прагне створити двополюсний світ, де глобальні рішення ухвалюватимуть саме КНР та США, пояснював в інтерв'ю RFI Валерій Чалий, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2015 — 2019 рр.).

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Зірвана поїздка — погана новина і для України, каже журналіст та китаєзнавець Олексій Коваль. У Пекіні Блінкен збирався говорити і про російську агресію, а Сі Цзиньпін після зустрічей із західними лідерами зазвичай робить позитивні заяви щодо України.

Володимир Путін та Сі Цзiньпін на саміті ШОС у Самарканді. 16 вересня 2022 © Sergei Bobylev / AP

До того ж на весну запланований візит Сі до Росії, нагадує експерт. Китайський лідер розраховував, що за результатами візиту Блінкена поїде до Москви, розуміючи, як вести з нею справи. А тепер їх підвісили і в цьому сенсі.

Олексій Коваль вважає, що Блінкен незабаром все-таки поїде до Китаю, принаймні Пекін докладе до цього всіх зусиль. Але йти на додаткові поступки китайці навряд чи захочуть, бо вже зробили чимало, щоб продемонструвати свою готовність налагодити відносини.