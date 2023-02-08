Джо Байден в Конгресі про Україну, війну та «випробування епохи»

ГОЛОВНА ПРОМОВА

Джо Байден про Україну, війну та «випробування епохи» у найголовнішій промові року

Щороку Президент США звертається до Конгресу з великою промовою «Про стан справ у країні» (англ. State of the Union). У просторій залі засідань глава держави традиційно підбиває підсумки своєї роботи й окреслює проблеми сучасної Америки. Тема війни РФ проти України нині була в міжнародному блоці питань, хоча торік саме з неї Джо Байден розпочинав свій виступ. А втім, це не завадило Президентові США висловити беззаперечну підтримку Києва — «стільки, скільки це буде потрібно».

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«Про стан справ у країні»

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну стало «випробуванням епохи, випробуванням для Америки, випробуванням для світу», — заявляє Джо Байден перед американськими законодавцями, топполітиками та запрошеними гостями:

Чи відстоюватимемо ми основні принципи? Чи відстоювали би ми суверенітет? Чи будемо ми боротися за право людей жити вільними від тиранії? Чи стали би ми на захист демократії? Оскільки такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і не дозволяє потенційним агресорам ставити під загрозу нашу безпеку та процвітання. Через рік ми знаємо відповідь. Так, ми би це зробили. І так, ми це зробили

Промову Президента США з балкона слухає запрошена Надзвичайна та Повноважна пані Посол України в США Оксана Маркарова. Коли Джо Байден звертається до неї з трибуни — усі присутні підводяться і вітають її оваціями.

Оксана Маркарова, Надзвичайна і Повноважна пані Посол України в США під час виступу Президента США Джо Байдена у Конгресі, США, 7 лютого, 2023 р. © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Президент США говорить, що Маркарова уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу:

Пані Посол, Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Наша нація працює для більших свобод, гідності та миру не лише в Європі, а й усюди

Те, що Байден згадав Україну у своєму виступі, присвяченому великому спектру питань зовнішньої та насамперед внутрішньої політики, варте багато чого. Особливо, ураховуючи пряме звернення до пані Посла. Таку думку висловив Тарас Березовець, політолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна:

Найважливіше те, що цей виступ був адресований в першу чергу внутрішній американській аудиторії. Ураховуючи те, що сьогодні, наприклад, порядок денний Республіканської партії критичніше налаштований не до факту надання допомоги Україні, а до обсягів і, найголовніше, контролю за нею. Тому коли він говорив про те, що американська допомога Україні буде продовжуватися, це в першу чергу був сигнал американській аудиторії і союзникам по НАТО

Видання «Блумберг» відзначає, що з республіканською більшістю в нижній палаті зросли перспективи довгострокового скорочення допомоги США. Хоча думка пересічних американців з цього приводу лишається незмінною. Інститут громадської думки імені Геллапа минулого місяця провів дослідження і з'ясував, що майже дві третини громадян США обирають підтримку України в поверненні її територій:

Що думають американці в 2022 і 2023 роках про дії США у зв’язку з війною РФ проти України — опитування © RFI

Крім того, 39% опитаних вважають, що США надають достатню допомогу Україні, 28% — називають її надмірною. Ще 39% респондентів кажуть, що американський уряд робить недостатньо.

Під час своєї промови напередодні, 7 лютого, Байден заявив, що вести за собою — те, що Сполучені Штати роблять найкраще. Цими словами Президент США підкреслив, що поміч буде тривати і збільшуватися. «Це сигнал західним союзникам робити те саме», — вважає політолог:

Адміністрація Байдена зробила більше, ніж вона могла, і більше, ніж від неї очікували. Тому що в США після травматичного відходу з Іраку й Афганістану було дуже складно переконати і американське суспільство, і американський естеблішмент. По суті, втягнути Сполучені Штати ще в один військовий конфлікт. Так, опосередковано, наданням допомоги. Але адміністрація Байдена й особисто американський президент показали справді видатні ознаки лідерства

Тарас Березовець пояснює, що США, Велика Британія та інші західні держави не просто створили антипутінську коаліцію, а змогли подолати численні внутрішні суперечності, зокрема щодо запровадження санкцій:

Тобто вони переступили через власні червоні лінії, які намалювали в 91-му році з розвалом Радянського Союзу. І Байдену вдалося, по суті, неможливе. Він об'єднав і переконав навіть таких лідерів русофільських, як Олаф Шольц. Це йому вдалося в першу чергу завдяки особистій дипломатії

Змінюється і підхід США щодо обмежень. 2022 року Вашингтон розглядав можливість запровадження санкцій щодо російського алюмінію. До війни частка російського імпорту цього металу до США становила 10% від загального обсягу, тепер — 3%.

Дмитро Медведєв, колишній Президент РФ, та Олег Дерипаска, російський олігарх, керівник компанії «Русал», яка до війни була другим у світі виробником алюмінію, Східний Сибір, березень, 2011 р. © ASSOCIATED PRESS / Dmitry Astakhov

Адміністрація Байдена вже до кінця цього тижня може оголосити 200-відсоткове мито на алюміній з Росії, що фактично зведе його закупівлю до нуля. Про це повідомляє «Блумберг». А втім, джерела видання стверджують, що рішення ще не ухвалене.

Переступити через червоні лінії чинному Президентові США допомагає його 50-річний досвід у політиці, вважає Тарас Березовець:

Байден — це справді воїн холодної війни. Якщо подивитись репортажі Центрального телебачення СРСР, він приїздив із візитами і ще зустрічався з радянським керівництвом в 70-х роках. Тобто вже тоді Байден прекрасно розумів, із ким він має справу. Тому він унікальний не тільки тим, що він політик, він лідер, він ще і совєтолог, і спеціаліст по Росії

«Загоїв рани»

Минули два роки, відколи Джо Байден очолив Білий дім. У спадок від попередника, Дональда Трампа, йому дісталася розколота країна. Розбіжності заглибилися якраз перед інавгурацією Байдена — 6 січня. Ця дата увійшла в історію країни як «штурм Капітолію». А втім, за словами Тараса Березовця, 46-му президентові вдалося вплинути на ситуацію:

Він зміг багато в чому залікувати оці внутрішні американські рани, «heal the wounds». І зміг налагодити, я вважаю, достатньо ефективну співпрацю навіть з республіканською меншістю на той момент, у нижній палаті Конгресу. Чому? Тому що за Трампа були постійні скандали серед республіканців. Тим більше, дуже погані були внутрішні партійні відносини. Зараз ми бачимо, що ці всі проблеми багато в чому були, за великим рахунком, подолані

Результативною стала боротьба Байдена з безробіттям: «Ми створили рекордні 12 мільйонів нових робочих місць — за два роки створено більше робочих місць, ніж будь-який президент створив за чотири». У цьому питанні, аргументує політолог, адміністрація чинного американського лідера перевершила кабінет Білла Клінтона, який керував країною під час економічного буму на початку 90-х:

Байдену, тепер уже завдяки ефективній політиці в російською-українській війні, вдалося реанімувати американський ВПК, який зараз отримує величезні інвестиції, субсидії. Це не тільки нові робочі місця, це справді розвиток американської промисловості, виведення американських підприємств із території Китаю. Його почав Трамп, а зараз Байден логічно завершив. І вони змогли збалансувати внутрішній дефіцит

Економіка та медицина стали головними темами промови Байдена в Конгресі. Він також наголосив на потребі поліційної реформи, проблемах ветеранів, а також викликах, пов'язаних з інфраструктурою.

У зовнішній політиці найбільшим досягненням американського президента Тарас Березовець вважає налагодження відносин із західними партнерами:

Зруйнований союз НАТО, який був доведений практично Трампом, — це все вдалося відновити. Причому дуже швидко, оперативно. Відновилась довіра між союзниками, зросло значення США глобально як гравця. Вплив їхній дуже сильно збільшився. І зараз зміщується баланс влади з країн Західної Європи, Франції, Німеччини в бік Центральної, Східної. Тобто зараз, після завершення цієї війни, усе більше роль відіграватимуть США

Другий термін

Промова Байдена, зазначають західні оглядачі, прозвучала як передвиборчий виступ претендента на другий президентський термін. Такої ж думки дотримується і Тарас Березовець:

Про те, що Байден буде висуватися на наступний термін, уже заявляли представники Демократичної партії й експерти. Тому цей виступ справді був передвиборчий. До речі, напередодні цього вони опублікували статистику. Те, як зростала економіка саме за адміністрації Байдена. Це теж все вкладається в логіку цієї передвиборчої боротьби. Крім того, він почав відповідати своїм, скажімо так, противникам, у тому числі й Трампу, більш агресивно, що справді свідчить про те, що президент оголосив про початок нової президентської кампанії

На думку експерта, 46-й президент має непогані шанси очолити Білий дім вдруге, зокрема й тому, що наразі в нього немає серйозного конкурента ані у лавах Демократичної партії, ані серед республіканців:

Зрозуміло, що трошки зарано говорити. Ще праймеріз попереду. Але поза тим, усе-таки президент Байден на зовнішньо-політичній арені однозначно номер один. Він повністю заслуговує на те, щоб стати «Людиною року». Зрозуміло, що Зеленський нею став за версією «Таймс», це все заслужено. Але Байден насправді лідер. Він справді лідер, і показав це, зокрема, і своїм скептикам, поставивши їх на місце

Опозиція в особі республіканців гнівно заперечує всі досягнення Байдена. Навіть під час його промови з залу лунали заперечення.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від штату Джорджія (Республіканська партія) показує великий палець вниз і кричить на президента США Джо Байдена під час його виступу у Конгресі, США, 7 лютого 2023 р. © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Альтернативне звернення до американців від Республіканської партії записала пані губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс, колишня прессекретарка Білого дому часів президентства Дональда Трампа. Політикиня звинуватила Байдена в тому, що він зосередився на «лівацьких фантазіях»:

У ліворадикальній Америці Вашингтон обкладає вас податками і спалює ваші гроші, зароблені насилу. Тисне вас високими цінами на бензин і порожніми полицями в магазинах. Наших дітей вчать ненавидіти одне одного за расовою ознакою, а не любити одне одного та нашу велику країну

Розкритикував Байдена й очільник комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він заявив, що «Адміністрація Байдена відкладала підтримку українцям, побоюючись засмутити Путіна»:

Треба покласти край цій закономірності. Що швидше ми дамо Україні техніку, потрібну для перемоги над Росією, то швидше закінчиться війна і тим дешевше це буде

Успіхів адміністрації Байдена не помічають й американці. Напередодні виступу президента в Конгресі агенція Ройтерз та компанія «Іпсос» провели спільне дослідження. За його результатами, рейтинг публічної підтримки Джо Байдена впав до 41%. Це один із найнижчих показників протягом його дворічного президентства. 65% американців уважають, що їхня країна рухається в неправильному напрямку. Такої думку приблизно стільки ж громадян дотримувалися восени 2020 року — наприкінці першої і натепер єдиної каденції Дональда Трампа.