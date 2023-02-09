Дезінформатор року: як РФ поширює свою пропаганду за кордоном

РОСІЙСЬКА БРЕХНЯ

Міф про нацистів в Україні російська пропаганда розвиває з 2014 року

Росія стала лідером з поширення неправдивої інформації за минулий рік не лише в себе в країні, а й за кордоном. Концентрація російської пропаганди досягла загрозливого рівня, вважають у ЄС. Тож там заявили про намір запустити нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії та Китаю. Останній активно підхоплює та поширює кремлівські наративи.

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Головна тема пропаганди РФ – це повномасштабне російське вторгнення в Україну, йдеться у дослідженні зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Згідно з цим дослідженням, РФ, а слідом і Китай переважно використовують підробні фото та відео, неправдиві підписи під ними, а також діпфейки (метод виробництва підробного візуального контенту — ред.).

Також у звіті йдеться, що РФ використовує перехресне розміщення фейків на різних платформах, у групах та спільнотах, а також долучає до поширення пропаганди державних діячів.

Росія збільшила фінансування пропаганди. Насамперед ці кошти йдуть на соцмережі, розказав у коментарі RFI медіаексперт Дмитро Золотухін:

Причому маються на увазі не тільки західні країни, а й глобальний південь і країни Тихоокеанського регіону. Видно, що масштабні кампанії в соціальних мережах дуже сильно активізувались. Мова йде і про навантаження трафіку, і розповсюдження хештегів у твітері, фейсбуці, про використання ботмереж і так далі

«Ми чітко бачимо: із погляду техніки та тактики, із початку війни ці російські операції з дезінформації вже не є прихованими. Прямим джерелом дезінформації стали навіть офіційні акаунти російських державних органів, що до цього не було настільки очевидним», — заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова на конференції «Відповідь ЄС на закордонні інформаційні маніпуляції». Вона також наголосила, що Кремль запустив буквально «цунамі пропаганди».

Маніпулятивний контент виробляють щонайменше 30 мовами, 16 із яких — мови країн Євросоюзу. І меседжі російської пропаганди спрямовані як для Європи, так і для країн інших континентів, пояснює Дмитро Золотухін:

Що стосується інших цільових аудиторій, наприклад, Глобального Півдня, то, наприклад, у франкомовних країнах Африки просувається ідея про те, що Франція і французи загалом — загарбники і колоніалісти, які хотіли вичавити з африканських країн ресурси. І насправді не звертали уваги на розвиток цих держав. Це є фейкова інформація, це неправда. Але вона працює, тому що аудиторія африканська, вона досить вразлива через відчуття несправедливості та через поганий рівень життя

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європа потребує скоординованих зусиль у боротьбі з російською брехнею:

«Ми маємо запобігати таким діям конкретними заходами та зусиллями. Хочу оголосити, що ми створюємо новий центральний ресурс для аналізу загроз, що походять від закордонного втручання та інформаційних маніпуляцій. Це полегшить обмін інформацією стосовно витоків, загроз та інцидентів між усіма учасниками такої роботи. Це довга битва, яку неможливо виграти протягом однієї ночі, і нам потрібні відповідні інструменти. Центр обміну та аналізу інформації, створення якого передбачено у Стратегічному компасі ЄС, дозволить краще захистити демократію», — сказав Боррель.

Уплив «чебурашек та петрушок»

Створення чергового закордонного центру з протидії дезінформації навряд хоч якось вплине на поширення російської пропаганди у світі, вважає Дмитро Золотухін. При чому мова не лише про країни ЄС:

Он США зробили, коли Рекс Тіллерсон став головою Держдепартаменту, вони створили «Глобал інгейджмент центр» і призначили, шо він має боротися також із дезінформацією. Рекс Тіллерсон відвантажив тут 60 мільйонів доларів на два роки. І що з тими грошима стало? Воно так і невідомо. Я жодних звітів не бачив. Те ж саме стосується європейських структур, які якимось чином створюються. Ну, наприклад, декілька європейських чиновників вимахувалися і казали: дивіться, які ми круті, ми зробили «Репід алерт сістем». Що воно таке «Репід алерт сістем», як вона працювала і шо вона реально зробила? Жодного звіту також не було. Є ще одна ілюстрація. Наприклад, є оцей вебсайт, який вони скрізь навіть показують, і є «ЄС версус десінфо». Це вебсайт. Нікому й ніколи не було відомо, скільки людей відвідують цей вебсайт. Вони показують, що в них такий розкачаний твіттер. Але конкретних показників, що зроблено і яким чином, немає взагалі

Лише з початком повномасштабного нападу Росії на Україну у Європі почали масово забороняти мовлення російських пропагандистських телеканалів. Першими полетіли голови «Sputnik» і «RT/Russia Today». Пізніше санкції запровадили проти «РТР Планета», «Россия 24» та «ТВ Центр — Международный». А втім, заборона трансляції російського телепродукту також не заважає поширенню кремлівської пропаганди, каже Дмитро Золотухін:

Присутність російської пропаганди здійснюється здебільшого не через канали самі по собі, а через оплачуваних експертів і оплачуваних якихось лідерів громадської думки, які можуть з'являтися не тільки на RT. Вони з'являються на величезній кількості телеканалів локальних, національних і з такою ж впертістю, такою ж наснагою просувають російські наративи, отримуючи при цьому неофіційно якісь гроші

Проплачені експерти та вливання грошей у пропаганду через соцмережі дає свої плоди. Росії вдається розхитувати ідею єдиної Європи, зокрема, у контексті допомоги Україні. Про це свідчать різні колективні листи із закликами припинити постачати нам зброю і повернення в інформаційний простір тези «давайте дружити з РФ». Вони, за словами Дмитра Золотухіна, лунають у публічному просторі все частіше:

Люди у Франції, в Угорщині, в Австрії, у Німеччині… Вони дивляться на всіх цих чебурашек і петрушок, оплачених російськими розвідками, і думають: “Ну шо ж ми робимо? Навіщо ж ми допомагаємо Україні? Це ж може призвести до ядерної війни чи чогось там ще. Давайте закриємось собі у шкарлупки і нічого не будемо робити”. Таким чином підважується сама ідея єдиної Європи. Європейська ідея, яка, по суті, не просто словосполучення «європейська ідея». Вона абсолютно, цілком така кінестетична. Вона згадується в ключових промовах європейських політиків до сьогодні і налічує вже історію понад 40-50 років. Таким чином, РФ атакує цю саму європейську ідею людей, які населяють Європейський Союз