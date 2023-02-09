Покайтесь та повертайтесь: для чого Лукашенко кличе назад у Білорусь опозиціонерів

сумнівне запрошення

У Білорусі створюють комісію, яка повертатиме політемігрантів, де би вони не були. Не силою, звісно, а за їхнім бажанням. У Мінську заявляють: пробачать усім, хто недолюблював та критикував Лукашенка. Ну, майже всім. Комісія, власне, і визначатиме, наскільки можна пробачити утікачам від режиму «бацьки». Комусь, звісно ж, доведеться посидіти в СІЗО. «Хто в тюрму, хто куди — хто що заслужив», — заявив Лукашенко.

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Звідки ростуть ноги?

Утікачами в Білорусі називають тих людей, які всіляко підтримували протести 2020 року й змушені були виїхати за кордон через переслідування. Лукашенко систематично, починаючи з 2021 року, заявляє про повернення додому таких громадян.

Демонстранти несуть величезний прапор Білорусі. Мінськ, 23 серпня 2020 © AP / Dmitri Lovetsky

І щоразу будь-яка заява про повернення білорусів додому звучить буквально погрозливо.

«Ми не забороняли в'їжджати до Білорусі. Ми і не забороняємо. Але якщо вони вчинили злочин, то мають відповісти», — так Лукашенко запрошував утікачів 2021 року.

Білорусь, 2020 рік © AP

На початку 2022 року Лукашенко знову звернувся до білорусів із неоднозначною пропозицією:

«Моя вам порада: додому, покайтесь і станьте на коліна! Заплатіть штрафні санкції на завдану шкоду, хоча би частково. Бо за те, що ви накоїли, не вистачить ані вашої нерухомості, ані того, що ви можете заробити за все своє життя».

А потім додав, щоб у людей було «ще більше бажання» їхати в лукашенківську країну: «Відсидьте в місцях, не таких віддалених... Ми створимо комісію, ми вирішимо проблему».

Олександр Лукашенко © AP / Vladimir Voronin

Наприкінці січня 2023 року Лукашенко знову заговорив про втікачів. Знову закликав покаятись і зробити публічну заяву, наголосивши: «шляху назад нема і не буде для тих, хто порушував свідомо закон».

6 лютого цього року Лукашенко підписав указ, яким створюється комісія для роботи з охочими повернутись під диктатуру «бацьки». Долю утікачів будуть вирішувати білоруські силовики, депутати, а також ті, хто «постраждав 2020 року...».

Білорусь, 2020 рік © AP / Sergei Grits

Чи готовий ти собі відрізати руку?

Сергій Ольшевський © Press Club Belarus

Колишній політв'язень Сергій Ольшевський відсидів у СІЗО 8 місяців. Він був директором «Press club Belarus», який активно моніторив факти репресій проти незалежних ЗМІ та журналістів у країні у 2020 році. Ольшевського затримали в грудні 2020 року разом з його колегами. Звинуватили в несплаті податків. Чоловікові загрожувало 7 років за ґратами. Але він написав прохання про помилування та вийшов на свободу в серпні 2021 року. Потім переїхав до Києва, а вже звідти — до Варшави.

Ексдиректор Press Club Belarus читає листи після свого виходу із СІЗО © Facebook Sergey Olhevski

Чи хоче він повернутись до Білорусі на заклик Лукашенка? Відповідь однозначна:

«Чи готові ви завдати собі ножового поранення? Чи готові ви відрізати собі руку? Весь цей наказ про «покайся» — це як? Що значить покаятись? Відрубати палець? Для мене це речі, які стоять в одному рядку. Має бути якась комісія, яка вирішить, чи достатньо ти покаявся. Це маразм».

Сергій Ольшевський, колишній політв'язень © Facebook Sergey Olhevski

За словами Ольшевського, із країни виїхали 200 тисяч людей. Це ті, які не погоджуються із репресивною політикою Лукашенка. Колишній політв'язень не виключає, що знайдуться ті, які справді захочуть повернутись до Білорусі. Наприклад, хто має літніх батьків. Або ті, хто стикнувся з об'єктивними труднощами за кордоном. Але Ольшевський наголошує: труднощі, які їх чекають після повернення в диктаторську Білорусь, незпіставні з тим, що вони мають зараз.

«Я не знаю, через скільки за ними можуть повторно прийти. Це така гра з вогнем. Якщо курити на АЗС, у принципі, необов'язково має статись вибух. Але я не буду курити на заправній станції. Ті ризики, які є, вони незіставні з тими труднощами, із якими ти стикаєшся за кордоном. Змінити ці труднощі на ті, які чекають, — це незіставні речі. Ймовірно, це люди, які не усвідомлюють, із чим їм доведеться зіткнутися».

Сергій Ольшевський пробув у СІЗО 8 місяців © Facebook Sergey Olhevski

Є лише дві причини, чому Лукашенко кличе всіх назад

Олександр Лукашенко © AP / Tsvangirayi Mukwazhi

Улітку 2022 року Лукашенко повідомив, що 95% утікачів відкрито пишуть, що хочуть додому.

«Ось якби Олександр Григорович вибачив і відкрив кордон... 95% повернулись би. Я не проти: хто в тюрму, хто куди — хто що заслужив. Треба повертатись. Ви там не приживетесь», — заявляв ніким невизнаний у демократичному світі очільник Білорусі.

Політолог Вадим Можейко © Facebook Vadim Mojeiko

Координатор білоруської експертної мережі «Наша думка» Вадим Можейко певен: так зване «повернення» білоруських утікачів додому має дві причини — економічну та політичну.

«У Білорусі відчувається відтік кадрів у різних сферах. Насамперед звертають увагу на недостатню кількість медиків, щомісяця все більше незаповнених вакансій. Також суттєвий відтік IT-спеціалістів, які потрібні економіці. В інших секторах теж є проблеми. Наприклад, дальнобійники чи будівельники. На них менше звертають увагу, але проблема є. А щодо політичного аспекту, то Лукашенку дуже важливо продемонструвати — і зовнішній, і внутрішній аудиторії — що він вирішив внутрішньополітичну кризу 2020 року, що все скінчилось. Усе тепер так, як було».

Білорусь, 2020 року © AP

Повернення білоруських утікачів, які публічно перепросили й покаялись, — це повністю відповідало би тому, що Лукашенко хоче продемонструвати з пропагандистською метою. Але він, наголошує Можейко, не відчуває настрої людей, які перебувають за кордоном:

«Лукашенко не пропонує утікачам ніякого позитивного поряду денного. А пропонує їм приїхати, приповзти на колінах, покаятись, просити вибачення, а після того обіцяти ніколи більше не протестувати. А отримають ці люди що? Фактично лише одне — можливість жити у сучасній Білорусі. Навряд чи це можна назвати цікавою політичною пропозицією».

Вадим Можейко припускає, що на заклик Лукашенка можуть відгукнутись дві категорії людей. Перші — це ті, які піддались загальним настроям і поїхали з країни після 2020 року. Другі — ті, які не дуже добре влаштувались у нових країнах і яким складно в еміграції. Утім, це може бути 100-200 людей, не більше.

Повернулись до Білорусі — ласкаво просимо в СІЗО

Що чекає тих, хто скористається «бонусною» пропозицією Лукашенка і пройде новостворену комісію, можна лише здогадуватись. Колишній політв'язень Сергій Ольшевський певен: 95% із них відразу потраплять до короткого списку тих, хто опиниться незабаром у СІЗО. Конвеєр репресій, зазначив він, не вщухає.

Тимчасом правозахисний центр «Вясна» оприлюднив дані, що в Білорусі за 2022 рік і початок 2023-го затримали щонайменше 58 людей. Усі вони — ті самі втікачі. 58 людей — це лише ті, про кого достеменно є інформація. Але справжні цифри можуть бути в рази більші. Однак показово, що з цих 58 людей щонайменше десятеро засуджені від одного до п'яти років колонії.

Затримання у Білорусі, 2020 рік © AP / Sergei Grits

Після президентських виборів і протестів 2020 року білоруси масово виїжджали з країни через політичні переслідування. За офіційними даними, Білорусь залишили 150 тисяч людей. Утім, за неофіційними даними, їх кілька сотень тисяч.