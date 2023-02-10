Дестабілізувати Молдову — Зеленський попередив Санду про плани Кремля

РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

Український лідер попередив свою молдовську колегу про те, що Росія планує дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові та встановити лояльний до Москви режим. І Мая Санду, і Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова вже підтвердили, що отримали від Зеленського таку інформацію.

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«Попередив, щоб захистити», — зазначив Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі. Він розповів, що документ, який викриває плани Кремля розхитати ситуацію в Молдові, роздобула українська розвідка.

«Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею», — розповів Володимир Зеленський.

01:12 Мая Санду та Володимир Зеленський © AP

Пізніше факт отримання такої інформації підтвердила і молдовська Служба розвідки та безпеки (СІБ).

«Як за інформацією, наданою нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи Служби, виявлено діяльність, спрямовану на підрив держави Республіки Молдова, дестабілізацію та порушення громадського порядку», — написали в пресрелізі на офіційному сайті відомства.

Про що саме йдеться, не розголошують, щоб не поставити під загрозу поточні оперативні заходи. Водночас, зазначили у СІБ, нині й Служба безпеки України виявляє спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові та тісно співпрацює з партнерськими спецслужбами.

У радянському дусі

Килим на стіні як ознака радянської епохи. Ілюстративне фото AP - Oded Balilty

Не окремі суверенні держави, а придатки РФ. Саме так, на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, Москва сприймає всі країни пострадянського простору і намагається зберегти свій вплив на них навіть через понад тридцять років після розпаду СРСР.

«Вони (російська влада — ред.), власне, і починали з того, що ще за часів пізнього СРСР, щоб створити в багатьох точках джерела напруги. Згадайте і Баку, згадайте і Тбілісі, згадайте й Придністров'я. Тобто це цілком, із їхньої московської точки зору, адекватна політика: тримати в напрузі всю пострадянську територію. Особливо це стосується країн, які тією чи іншою мірою висловлювали незгоду з ідеєю бути просто іншоназваною колонією Москви», — говорить Огризко.

Молдова досить довго залишалася для РФ зручним васалом. Так було, допоки у високих кріслах сиділи проросійські політики. Адже вони, зазначає колишній глава МЗС України, виконували будь-які вказівки Москви беззаперечно.

Ігор Додон і Володимир Путін AP - Mikhail Klimentyev

«У них уже був такий ставленик — товариш Додон, який виконував все те, що хотіли в Москві. Але це не влаштовувало самих молдован, які змінили владу і чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть бути васалами Москви. Таких, як він, там достатньо. Але повірте, після того як Молдова отримала статус кандидата до Європейського Союзу завдяки власне лише Україні й тільки Україні, то шансів у цієї політичної тусовки, яка орієнтована на Москву, стає все менше і менше», — зазначає Володимир Огризко.

Західний курс Молдови

Про те, що Молдова разом з Україною отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомили 23 червня 2022 року.

«Це історичний момент. Він знаменує важливий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Президента України Володимира Зеленського та Президентку Молдови Маю Санду, а також народи України та Молдови», — так привітав обидві країни голова Євроради Шарль Мішель.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.



Історичний момент!



Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.



Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩



Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Такому розвитку подій у Кремлі, пояснює Володимир Огризко, не зраділи, годі й говорити про наміри Молдови стати частиною НАТО.

«Очевидно, що такий різкий розворот Молдови до Європейського Союзу і навіть заяви про те, що Молдова думає про вступ до НАТО — це, безумовно, сигнал для Москви: якщо нічого не робити, то такий поворот буде остаточним і на тому все закінчиться. Щоб зупинити такі речі, вирішили вдатися і до таких нетрадиційних способів впливу», — вважає Володимир Огризко.

Через курс Молдови до НАТО і на країну, і на її нинішню очільницю Маю Санду полетів цілий шквал звинувачень та погроз з боку РФ. Зокрема, російський голова МЗС Сергій Лавров заявив, що Республіка Молдова слідом за Україною потрапила під вплив Заходу. І з неї тепер роблять ще одну «анти-Росію». Президентку ж країни він назвав незаконнообраною і звинуватив у тому, що вона «рветься до НАТО» і, «маючи румунське громадянство, готова об'єднатися з Румунією».

Тож, вочевидь, Кремль вирішив діяти якнайшвидше. Як зазначає Огризко, у Молдові багато людей не відпустили радянське минуле. І це додало упевненості Кремлю в тому, що замінити керівництво країни на лояльне й покірне буде нескладно.

Консервовані шпроти, як один із символів радянської епохи. Ілюстративне фото AP - Oded Balilty

Прошарок тих, хто досі ностальгує за ковбасою по 2.20 та дефіцитними норковими шапками, у молдавському суспільстві досить великий. Та їх поступово, але впевнено витісняє нове покоління євроорієнтованих громадян, які тверезо оцінюють ситуацію у світі.

«Переважна більшість молдован сьогодні прекрасно бачить, що означає Росія в дії. І бачить не лише теоретично, а й практично, коли над Молдовою падають уламки ракет. Слава богу, не самі ракети, хоча вони прилітають на територію Молдови. І це означає, що люди прекрасно розуміють, чим можна може закінчитися для Молдови любов із Росією. Тому я не вірю в те, що люди будуть безсторонніми спостерігачами дивитися, як Росія буде знищувати їх», — каже колишній очільник Міністерства закордонних справ України.

Російська ракета, що впала біля міста Бричани у Молдові © Newsmaker

Примусити ж молдован до любові силою Росія не зможе, як би їй цього не хотілося, адже Молдові пощастило не мати з РФ спільних кордонів.

«Молдова надійно прикрита з одного боку Україною, з другого боку — Румунією. А йти і розв'язувати ще чергове джерело напруги для Москви зараз буде зовсім не потрібно, тому що навряд чи це є розумним і з точки зору політичної, і з точки зору практичної», — вважає Огризко.

Щоправда, повномасштабне вторгнення в Україну ще до його початку також називали безрозсудним, а також невигідним для Кремля. Голоси логіки та розуму, які доносилися звідусіль, Росію не зупинили.