Польща може закрити всі пункти пропуску з Білоруссю

рішення варшави

Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. У Мінську же це рішення вже назвали «катастрофічним».

Реклама Читати продовження

Закриття кордону у «Бобровниках»

З 10 лютого Польща закрила ключовий прикордонний пункт пропуску із Білоруссю — «Бобровники - Берестовиця». Таке рішення ухвалили з метою безпеки.

«Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00, рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках», — про це у твітері 9 лютого написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 9, 2023

Білоруські митники не забарились із реакцією. Вони назвали рішення Варшави «колапсом». І наголосили: жодної загрози з боку Білорусі просто не існує.

«Після закриття ще одного польського пункту пропуску ситуація стане катастрофічною і може призвести до колапсу в прикордонні, оскільки навантаження на два пункти пропуску, що залишилися, критично зросте», — йдеться у заяві білоруських прикордонників.

Стіна на кордоні з Білоруссю © Straż graniczna

Польський прем'єр заявив 10 лютого у Брюсселі, що напруженість у відносинах з Білоруссю лише зростає. Тож на черзі на закриття ще два пункти пропуску. Єдині, які залишились. Усього було шість. Однак у 2020 році три з них Польща закрили. Зараз же залишились лише два — у Тересполі (для легкового транспорту) та Кукуриках (для вантажівок).

Польський прикордонник © Straż graniczna

«Ми не виключаємо закриття інших пунктів перетину кордону з Білоруссю. Причина цього в тому, що у відносинах з Білоруссю зростає напруженість, яку використовують росіяни і Кремль», – про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.

І він додав, що закриття одного з найбільших пунктів пропуску є сигналом для Мінська: «У нас зростає напруженість із Білоруссю. Білорусь, яка є інструментом росіян, є країною, що грає під музику Кремля. Ця поведінка і це явище, і для нас, і для України, і для Європи все більш небезпечні. Тож у такий спосіб ми надіслали Мінську дуже потужний сигнал».

Вирок для польського журналіста

Закриття «Бобровників» — це реакція Варшави на вирок журналісту польського походження Анджею Почобуту. Саме так відреагували багато польських ЗМІ.

Анджей Почобут, польський журналіст AP - Leonid Shcheglov

Гродненський суд 8 лютого засудив журналіста, члена Спілки поляків Білорусі Андрія Почобута до 8 років колонії посиленого режиму. Він за ґратами з березня 2021 року. Чоловіка затримали з іншими чотирма активістами Спілки поляків. КДБ вніс Почобута до переліку «осіб, причетних до терористичної діяльності».

Анджей Почобут засуджений до 8 років AP - Leonid Shcheglov

У списку звинувачень Почобута — безліч моментів. Зокрема, те, що він назвав напад СРСР на Польщу у 1939 році агресією. Також його статті про акції протесту у 2020 році, матеріали на захист польської меншини у Білорусі — і не тільки.

На вирок суду відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що московські правителі, які виступають проти власного суспільства, повинні впасти, а справедливість восторжествувати (журналіст Почобут багато років жив у Білорусі — ред.).

Reżim białoruski haniebnie skazał dziś Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. Polska historia końca XX wieku pokazuje, że moskiewscy namiestnicy stający przeciw własnemu społeczeństwu muszą upaść, a sprawiedliwość wygra. Zwycięży Wolna Białoruś i jej wierny syn Andrzej Poczobut! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 8, 2023

Матеуш Моравецький назвав цей вирок нелюдським рішенням білоруського режиму та ще одним прикладом польського переслідування в Білорусі.

An 8 year prison sentence for Andrzej Poczobut. An inhumane decision by the Belarusian regime and yet another example of Polish persecution in Belarus. Let’s do everything to help the Polish journalist bravely fighting for the truth. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 8, 2023

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина наголосив, що Варшава боротиметься за визволення Почобута.

Сейм Польщі ухвалив 8 лютого резолюцію, в якій засудив вирок у справі журналіста. Там наголосили: це є «кульмінацією репресій» проти польської національної меншини в білорусі. Законодавці переконані, що білоруські судді, прокурори, посадовці та всі, причетні до переслідування Почобута й етнічних поляків, повинні підпасти під персональні санкції з боку Польщі та ЄС.

Анджея Почобута уже затримували у Білорусі у 2011 році ASSOCIATED PRESS - Sergei Grits

Дипломатичні розбірки

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського через засудження журналіста польського походження Андрія Почобута.

«Політично вмотивований показовий процес і вирок стали яскравим свідченням антипольських дій білоруської влади», — заявили в МЗС Польщі.

А тим часом Мінськ зробив хід конем — тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску «Бобровники».

Польському дипломату повідомили про «категоричне неприйняття цього кроку, який загострює і без того дуже складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн».

Польсько-білоруський кордон © Straż graniczna