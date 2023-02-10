рішення варшави

Польща може закрити всі пункти пропуску з Білоруссю

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Польсько-білоруський кордон
Польсько-білоруський кордон © Straż graniczna
Автор тексту: Наталія Ряба
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Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. У Мінську же це рішення вже назвали «катастрофічним».

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Закриття кордону у «Бобровниках»

З 10 лютого Польща закрила ключовий прикордонний пункт пропуску із Білоруссю — «Бобровники - Берестовиця». Таке рішення ухвалили з метою безпеки.

«Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00, рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках», — про це у твітері 9 лютого написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.  

Білоруські митники не забарились із реакцією. Вони назвали рішення Варшави «колапсом». І наголосили: жодної загрози з боку Білорусі просто не існує. 

«Після закриття ще одного польського пункту пропуску ситуація стане катастрофічною і може призвести до колапсу в прикордонні, оскільки навантаження на два пункти пропуску, що залишилися, критично зросте», — йдеться у заяві білоруських прикордонників. 

Стіна на кордоні з Білоруссю
Стіна на кордоні з Білоруссю © Straż graniczna

Польський прем'єр заявив 10 лютого у Брюсселі, що напруженість у відносинах з Білоруссю лише зростає. Тож на черзі на закриття ще два пункти пропуску. Єдині, які залишились. Усього було шість. Однак у 2020 році три з них Польща закрили. Зараз же залишились лише два — у Тересполі (для легкового транспорту) та Кукуриках (для вантажівок). 

Польський прикордонник
Польський прикордонник © Straż graniczna

«Ми не виключаємо закриття інших пунктів перетину кордону з Білоруссю. Причина цього в тому, що у відносинах з Білоруссю зростає напруженість, яку використовують росіяни і Кремль», – про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.

І він додав, що закриття одного з найбільших пунктів пропуску є сигналом для Мінська: «У нас зростає напруженість із Білоруссю. Білорусь, яка є інструментом росіян, є країною, що грає під музику Кремля. Ця поведінка і це явище, і для нас, і для України, і для Європи все більш небезпечні. Тож у такий спосіб ми надіслали Мінську дуже потужний сигнал».

    Вирок для польського журналіста

    Закриття «Бобровників» — це реакція Варшави на вирок журналісту польського походження Анджею Почобуту. Саме так відреагували багато польських ЗМІ.

    Анджей Почобут, польський журналіст
    Анджей Почобут, польський журналіст AP - Leonid Shcheglov

    Гродненський суд 8 лютого засудив журналіста, члена Спілки поляків Білорусі Андрія Почобута до 8 років колонії посиленого режиму. Він за ґратами з березня 2021 року. Чоловіка затримали з іншими чотирма активістами Спілки поляків. КДБ вніс Почобута до переліку «осіб, причетних до терористичної діяльності».

    Анджей Почобут засуджений до 8 років
    Анджей Почобут засуджений до 8 років AP - Leonid Shcheglov

    У списку звинувачень Почобута — безліч моментів. Зокрема, те, що він назвав напад СРСР на Польщу у 1939 році агресією. Також його статті про акції протесту у 2020 році, матеріали на захист польської меншини у Білорусі — і не тільки. 

    На вирок суду відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що московські правителі, які виступають проти власного суспільства, повинні впасти, а справедливість восторжествувати (журналіст Почобут багато років жив у Білорусі — ред.).

    Матеуш Моравецький назвав цей вирок нелюдським рішенням білоруського режиму та ще одним прикладом польського переслідування в Білорусі.

    Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина наголосив, що Варшава боротиметься за визволення Почобута. 

    Сейм Польщі ухвалив 8 лютого резолюцію, в якій засудив вирок у справі журналіста. Там наголосили: це є «кульмінацією репресій» проти польської національної меншини в білорусі. Законодавці переконані, що білоруські судді, прокурори, посадовці та всі, причетні до переслідування Почобута й етнічних поляків, повинні підпасти під персональні санкції з боку Польщі та ЄС.

    Анджея Почобута уже затримували у Білорусі у 2011 році
    Анджея Почобута уже затримували у Білорусі у 2011 році ASSOCIATED PRESS - Sergei Grits

    Дипломатичні розбірки 

    МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського через засудження журналіста польського походження Андрія Почобута.

    «Політично вмотивований показовий процес і вирок стали яскравим свідченням антипольських дій білоруської влади», — заявили в МЗС Польщі. 

    А тим часом Мінськ зробив хід конем — тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску «Бобровники».

    Польському дипломату повідомили про «категоричне неприйняття цього кроку, який загострює і без того дуже складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн».

    Польсько-білоруський кордон
    Польсько-білоруський кордон © Straż graniczna

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