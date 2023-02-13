Танки, далекобійні ракети та літаки — чи справдяться очікування від «Рамштайну»»
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Головне очікування — велика кількість зброї. Саме так характеризувала сподівання на результати наступного «Рамштайну» посол України у США Оксана Маркарова. Вже дев'ята зустріч такого формату цього разу розпочнеться у Брюсселі 14 лютого. Від рішень, які будуть тут ухвалені, і залежить, чи стане таки український захист на крило натівського зразка.
Передадуть чи не передадуть України західні танки? Якщо так, то хто це зробить першим і покаже приклад усім іншим? Ці питання, разом зі словами «Леопард» та «Абрамс», уже встигли набити оскомину всім, хто стежив за ситуацією з поставками озброєння. Але доленосне рішення таки ухвалили — танки будуть. Тепер, як зазначив президент України Володимир Зеленський, залишилося лиш сформувати «такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься».
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Але не бронею єдиною, для ефективної оборони та контрнаступу Україні необхідні значно довші руки. Зокрема, щоб нищити склади противника у глибокому тилу.
«Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України», — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Саме ці надважливі питання, серед іншого, і мають обговорювати під час дев'ятої зустрічі формату «Рамштайн» у Брюсселі.
І, вочевидь, підтримкою США для їх позитивного вирішення, Україна уже заручилася.
«Завершив телефонну розмову з моїм великим другом і другом України Міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном III. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони України та пріоритети на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже наступного тижня. Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України», — написав у фейсбуці Міністр оборони України Олексій Резніков.
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13-го ж лютого глава українського оборонного відомства уже вирушив до Брюсселя, про що також повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
«Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий», — написав Резніков.
І знову підтвердив, що серед основних цілей «Рамштайну-9» «захист українського неба, у тому числі — через залучення авіаційної платформи» та «розбудова "танкової коаліції"».
Злетіти до західних стандартів поки не вдасться
Припускати, що саме зможе отримати Україні за результатами дев'ятого Рамштайну, можна довго, а от чого точно поки не дадуть, зрозуміло вже зараз, вважає дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, Олександр Хара.
«Щодо літаків ми бачимо, що є певні побоювання, передусім у Вашингтоні, кілька разів американці про це казали. Вони посилаються на те, що такі системи вимагають певного часу підготовки як пілотів, так і технічного персоналу. Власне, тому я думаю, що хоча й буде українська сторона буде говорити про це, але жодних конкретних рішень щодо літаків не буде», — зазначає Хара.
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Натомість, каже він, варто очікувати великих обговорень теми боєприпасів. Адже війна в Україні викрила проблеми європейський країн у цьому секторі, які сформувалися за кілька десятиліть. Одна з основних причин цього те, що колективний Захід ствердився у думці, що після Другої Світової нікому не спаде на думку розв'язувати збройний конфлікт такого штибу.
«Захід розслабився після 1991 року і фактично не готувався до широкомасштабної війни та почав згортати не лише склади з боєприпасами, зі зброєю, але найголовніше — свою промислову здатність виробляти велику кількість снарядів. На той час розмірковували не про війни як такі, швидше кажучи воєнні кампанії проти неурядових акторів. А вийшло так, що фактично Україна воює ту війну, до якої із 1949 року мав готуватись увесь Захід.Тому й така велика кількість боєприпасів, які використовується Збройними силами України. Тим паче, в переддень початку контрнаступальних дій і безумовно, це критична ситуація і нам потрібно багато снарядів», — вважає Олександр Хара.
Що ж до формування «танкового кулака», про який говорив Володимир Зеленський, каже дипломат, то поки що, техніки, передачу якої Україні анонсували, не достатньо.
«Я б не сказав, що оголошення про надання Україні танків є такими, що задовольняють Україну. Оскільки ми воюємо з найбільшою ядерною державою на європейському континенті і державою, яка має найбільше в світі звичайних озброєнь, і яка має доволі потужний людський ресурс. Ми можемо казати про те, що вони не підготовлені оці мобілізовані, що вони не мотивовані, але їх багато і у них багато техніки, нехай навіть і радянських часів, але врешті решт це броня, її треба якось знищувати», — каже Хара.
Якщо ж говорити про контрнаступальні дії, то, на його думку, танків потрібно щонайменше втричі більше. Тому саме броня, боєприпаси та швидкість їх постачання нині в пріоритеті.
Стерти уявні червоні лінії
Надію на позитивні рішення західних союзників, щодо забезпечення України необхідним озброєнням, неабияк зміцнив тур Володимира Зеленського Європою, вважає Олександр Хара.
«Візити передусім до Лондона, а потім вже Брюсселя і Парижа були надзвичайно успішними, оскільки через певний час мотивація підтримувати Україну на належному рівні спадає. І ми бачили, власне, що там він був в своїй вотчині і з ним хотіли розмовляти, хотіли його підтримати морально. Тобто все це дуже позитивно і ,будемо сподіватися, що буде конвертовано і в рішення. Якщо ми кажемо про ті озброєння, які давали нам дотепер, то так дійсно, там є прогрес. Так, данці нам дають «Цезарі» й інші країни, які дають велику кількість озброєння, іноді навіть на шкоду собі», — каже експерт Центру оборонних стратегій.
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Жертвують навіть своєю обороноздатністю заради допомоги Україні, в першу чергу, ті країни, які самі мали нещастя пізнати усі принади «русского мира», вважає Олександр Хара.
«Передусім нас підтримують ті країни, які пам'ятають всі радощі радянської окупації і всі поділи Польщі, і всі голодомори, і геноциди, і репресії. Тобто це балтійські держави і Польща, і Румунія. Бо вони розуміють, що програш України означає — вони будуть наступними, і тоді вони не будуть знати, яка буде реакція старої Європи... Тобто програш України в цій війні означав би збільшення вірогідності ядерного конфлікту з Російською Федерацією, бо вона зупинятися на Україні не буде. Ми бачили зараз певні розгойдування і в Молдові, і на Балканах. Є інформація про те, що ПВК Вагнер завозить зброю в Косово і хоче допомагати сербам вирішити силоміць територіальні претензії до Косова», — каже дипломат.
Інші ж країни, як от Франція чи Німеччина, вважає Олександр Хара, досі залишаються в полоні уявних «червоних ліній», які за десятиліття нав'язала Москва. Зокрема, йдеться про ядерні погрози, які Кремль виголошує за приводу і без. І поки що, вони діють. Але прогрес уже намітився.
«З точки зору еволюції свідомості, то, безумовно, є шалений прогрес. Ми можемо критикувати скільки завгодно німців за їх повільність і за різні речі. Але це було складно собі уявити, щоби соціалдемократи, які з кінця 60-х років, коли вони взяли на озброєння собі цю східну політику, яка передусім полягала в тому, щоби догоджати Москві, кажуть про те, що: «так, ми скасуємо Північний потік 2, ми починаємо давати велику кількість зброї Україні, ми самі вирішили озброїтися і ухвалили рішення про виділення 100 мільярдів євро на те, щоби модернізувати Бундесвер».
«І, безумовно, що ми бачимо шалений прогрес за останній час в підтримці України і в риториці, і в справжній підтримці. Це такий історичний зсув і він, безумовно, вплине на європейську стратегію в цілому на десятиліття», — резюмує Олександр Хара.