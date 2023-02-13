Танки, далекобійні ракети та літаки — чи справдяться очікування від «Рамштайну»»

ДОЛЕНОСНІ РІШЕННЯ

Головне очікування — велика кількість зброї. Саме так характеризувала сподівання на результати наступного «Рамштайну» посол України у США Оксана Маркарова. Вже дев'ята зустріч такого формату цього разу розпочнеться у Брюсселі 14 лютого. Від рішень, які будуть тут ухвалені, і залежить, чи стане таки український захист на крило натівського зразка.

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Передадуть чи не передадуть України західні танки? Якщо так, то хто це зробить першим і покаже приклад усім іншим? Ці питання, разом зі словами «Леопард» та «Абрамс», уже встигли набити оскомину всім, хто стежив за ситуацією з поставками озброєння. Але доленосне рішення таки ухвалили — танки будуть. Тепер, як зазначив президент України Володимир Зеленський, залишилося лиш сформувати «такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься».

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Але не бронею єдиною, для ефективної оборони та контрнаступу Україні необхідні значно довші руки. Зокрема, щоб нищити склади противника у глибокому тилу.

Володимир Зеленський © Офіс Президента України

«Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України», — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Саме ці надважливі питання, серед іншого, і мають обговорювати під час дев'ятої зустрічі формату «Рамштайн» у Брюсселі.

І, вочевидь, підтримкою США для їх позитивного вирішення, Україна уже заручилася.

Ллойд Остін та Олексій Резніков під час 6-го засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, 12 жовтня 2022 року AP - Olivier Matthys

«Завершив телефонну розмову з моїм великим другом і другом України Міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном III. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони України та пріоритети на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже наступного тижня. Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України», — написав у фейсбуці Міністр оборони України Олексій Резніков.

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13-го ж лютого глава українського оборонного відомства уже вирушив до Брюсселя, про що також повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

«Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий», — написав Резніков.

І знову підтвердив, що серед основних цілей «Рамштайну-9» «захист українського неба, у тому числі — через залучення авіаційної платформи» та «розбудова "танкової коаліції"».

Злетіти до західних стандартів поки не вдасться

Припускати, що саме зможе отримати Україні за результатами дев'ятого Рамштайну, можна довго, а от чого точно поки не дадуть, зрозуміло вже зараз, вважає дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, Олександр Хара.

«Щодо літаків ми бачимо, що є певні побоювання, передусім у Вашингтоні, кілька разів американці про це казали. Вони посилаються на те, що такі системи вимагають певного часу підготовки як пілотів, так і технічного персоналу. Власне, тому я думаю, що хоча й буде українська сторона буде говорити про це, але жодних конкретних рішень щодо літаків не буде», — зазначає Хара.

Винищувачі F-16. AP

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Натомість, каже він, варто очікувати великих обговорень теми боєприпасів. Адже війна в Україні викрила проблеми європейський країн у цьому секторі, які сформувалися за кілька десятиліть. Одна з основних причин цього те, що колективний Захід ствердився у думці, що після Другої Світової нікому не спаде на думку розв'язувати збройний конфлікт такого штибу.

«Захід розслабився після 1991 року і фактично не готувався до широкомасштабної війни та почав згортати не лише склади з боєприпасами, зі зброєю, але найголовніше — свою промислову здатність виробляти велику кількість снарядів. На той час розмірковували не про війни як такі, швидше кажучи воєнні кампанії проти неурядових акторів. А вийшло так, що фактично Україна воює ту війну, до якої із 1949 року мав готуватись увесь Захід.Тому й така велика кількість боєприпасів, які використовується Збройними силами України. Тим паче, в переддень початку контрнаступальних дій і безумовно, це критична ситуація і нам потрібно багато снарядів», — вважає Олександр Хара.

«Леопард 2» AP - Martin Meissner

Що ж до формування «танкового кулака», про який говорив Володимир Зеленський, каже дипломат, то поки що, техніки, передачу якої Україні анонсували, не достатньо.

«Я б не сказав, що оголошення про надання Україні танків є такими, що задовольняють Україну. Оскільки ми воюємо з найбільшою ядерною державою на європейському континенті і державою, яка має найбільше в світі звичайних озброєнь, і яка має доволі потужний людський ресурс. Ми можемо казати про те, що вони не підготовлені оці мобілізовані, що вони не мотивовані, але їх багато і у них багато техніки, нехай навіть і радянських часів, але врешті решт це броня, її треба якось знищувати», — каже Хара.

Якщо ж говорити про контрнаступальні дії, то, на його думку, танків потрібно щонайменше втричі більше. Тому саме броня, боєприпаси та швидкість їх постачання нині в пріоритеті.

Стерти уявні червоні лінії

Надію на позитивні рішення західних союзників, щодо забезпечення України необхідним озброєнням, неабияк зміцнив тур Володимира Зеленського Європою, вважає Олександр Хара.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак на військовій базі © AP - Andrew Matthews

«Візити передусім до Лондона, а потім вже Брюсселя і Парижа були надзвичайно успішними, оскільки через певний час мотивація підтримувати Україну на належному рівні спадає. І ми бачили, власне, що там він був в своїй вотчині і з ним хотіли розмовляти, хотіли його підтримати морально. Тобто все це дуже позитивно і ,будемо сподіватися, що буде конвертовано і в рішення. Якщо ми кажемо про ті озброєння, які давали нам дотепер, то так дійсно, там є прогрес. Так, данці нам дають «Цезарі» й інші країни, які дають велику кількість озброєння, іноді навіть на шкоду собі», — каже експерт Центру оборонних стратегій.

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Жертвують навіть своєю обороноздатністю заради допомоги Україні, в першу чергу, ті країни, які самі мали нещастя пізнати усі принади «русского мира», вважає Олександр Хара.

Самохідна гаубиця «Цезар» AP - Bob Edme

«Передусім нас підтримують ті країни, які пам'ятають всі радощі радянської окупації і всі поділи Польщі, і всі голодомори, і геноциди, і репресії. Тобто це балтійські держави і Польща, і Румунія. Бо вони розуміють, що програш України означає — вони будуть наступними, і тоді вони не будуть знати, яка буде реакція старої Європи... Тобто програш України в цій війні означав би збільшення вірогідності ядерного конфлікту з Російською Федерацією, бо вона зупинятися на Україні не буде. Ми бачили зараз певні розгойдування і в Молдові, і на Балканах. Є інформація про те, що ПВК Вагнер завозить зброю в Косово і хоче допомагати сербам вирішити силоміць територіальні претензії до Косова», — каже дипломат.

Інші ж країни, як от Франція чи Німеччина, вважає Олександр Хара, досі залишаються в полоні уявних «червоних ліній», які за десятиліття нав'язала Москва. Зокрема, йдеться про ядерні погрози, які Кремль виголошує за приводу і без. І поки що, вони діють. Але прогрес уже намітився.

Володимир Зеленський, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Париж 8 лютого 2023 © Le monde

«З точки зору еволюції свідомості, то, безумовно, є шалений прогрес. Ми можемо критикувати скільки завгодно німців за їх повільність і за різні речі. Але це було складно собі уявити, щоби соціалдемократи, які з кінця 60-х років, коли вони взяли на озброєння собі цю східну політику, яка передусім полягала в тому, щоби догоджати Москві, кажуть про те, що: «так, ми скасуємо Північний потік 2, ми починаємо давати велику кількість зброї Україні, ми самі вирішили озброїтися і ухвалили рішення про виділення 100 мільярдів євро на те, щоби модернізувати Бундесвер».

«І, безумовно, що ми бачимо шалений прогрес за останній час в підтримці України і в риториці, і в справжній підтримці. Це такий історичний зсув і він, безумовно, вплине на європейську стратегію в цілому на десятиліття», — резюмує Олександр Хара.