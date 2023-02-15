На гусеницях чи на крилах? Результати дев'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн»

ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКА

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністр оборони України Олексій Резніков, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селесте Волландер і міністр оборони США Ллойд Остін під час круглого столу Північноатлантичної ради з питань оборони НАТО

Брюссель – Дев'ятий «Рамштайн» анонсували як авіаційний. Головна інтрига: зважаться західні партнери передати Україні літаки чи все ж таки ні. Зокрема, йшлося про винищувачі F-16. Не менш важливе питання — далекобійні ракети. А ще представники 54 країн вирішували, якими ж будуть подальші кроки танкової коаліції. Тож чи відповідають результати брюссельської зустрічі очікуванням?

Реклама Читати продовження

Цього разу до зустрічі у штаб-квартирі НАТО долучилися глави оборонних відомств 54 країн, хоча зазвичай представлені до 40.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

14 лютого учасники Контактної групи з питань оборони України, зокрема, обговорили навчання українських військових роботі з технікою західних зразків, а також логістику та забезпечення потрібного обслуговування.

По завершенні засідання голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі повідомив, що бойові машини піхоти для ЗСУ збираються передати 22 країни, 16 — згодилися постачати боєприпаси, танками готові поділитися 11 держав, а від дев'яти надійдуть системи ППО.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Army Gen. Mark A. Milley, Chairman of @TheJointStaff, brief the media following the Ukraine Defense Contact Group meeting in Brussels. https://t.co/2KaXgG5AkI — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 14, 2023

Крім того, Міллі наголосив, що нині всі учасники «Рамштайну» націлені на те, щоби виконати взяті на себе зобов'язання з постачання Україні озброєння.

Зліт відкладено на невизначений термін

Олексій Резніков прийшов на засідання із символічною хустинкою. Чи то був натяк, чи просто новий стильний аксесуар українського міністра оборони, але уважні експерти розгледіли на ній зображення важкого винищувача Су-27.

Міністр оборони України Олексій Резніков AP - Olivier Matthys

Щоправда, найчастіше говорять про можливість постачання Україні зовсім іншого літака — F-16. «Бойові соколи» мають відносно невисоку вартість та є найпоширенішими винищувачами четвертого покоління: із початку виробництва 1976 року їх виготовили понад 4600 одиниць. Нині F-16 є на озброєнні в 24 країн, але їх планують поступово замінювати на сучасніші моделі.

Так, зокрема, Нідерланди збираються переукомплектувати свій авіапарк із F-16 на F-35. Не так давно Україна попросила цю державу допомогти авіацією.

«Нам потрібно обговорити наявність F-16 із американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними в цьому», — такою була відповідь нідерландської міністерки оборони Кайси Оллонгрен.

► Читайте також: Нідерланди підтвердили, що Київ надав запит на F-16

Це ж питання обговорювали й у Варшаві, та поки вирішили, що можливості передати Україні «соколів» також не мають.

Засідання Контактної групи з питань оборони України ситуацію не змінило.

Засідання Контактної групи з питань оборони України міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі організації в Брюсселі AP - Olivier Matthys

«Усі анонсували, що цей "Рамштайн" буде авіаційним і саме на цьому робили акцент. Тобто всі очікували, що буде оголошено про те, що Україна буде отримувати саме авіацію. Але цього не відбулось. Але які процеси зараз відбуваються? Я більш ніж певен, що питання щодо авіації не тільки розглядалось, а й було розглянуто позитивно. Але у відкритих джерелах на сьогодні ця інформація відсутня, тому що так треба. Коли треба, тоді ми дізнаємось», — вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Винищувач F-16 MANJUNATH KIRAN / AFP

На думку експерта, ситуація з авіаційною допомогою може розвиватися за сценарієм, схожим на танковий, але з низкою нюансів.

«Підготовка екіпажу танка — це місяць-півтора. Підготовка пілота — це пів року. Отже, ми зараз можемо казати про зовсім інші терміни підготовки навіть льотного складу. Окрім цього, це більш ґрунтовні повинні бути дискусії на тему, куди розміщувати ці літаки, у якій кількості, які країни готові надавати забезпечення інфраструктури і так далі. Тобто проблематика авіації у нас значно глибша та більш об'ємна, аніж проблематика танків», — зазначає Коваленко.

Броні буде більше

А от танкова коаліція дедалі міцнішає. За результатами дев'ятого «Рамштайну» союзники погодили передати Україні танки «Леопард 2A4». Як повідомив віцепрем'єр Польщі та міністр національної оборони Маріуш Блащак, цих хижаків на гусеницях ЗСУ отримає вже наступного місяця.

«Більше країн заявили про свою участь у коаліції. Нумеччина створює коаліцію країн, які мають "Леопарди 2A6s", а Польща — країн, які мають "Леопарди 2A4s". До декларації Канади та Іспанії приєдналася сьогодні Норвегія. Ми працюємо над тим, щоб Фінляндія також передала ці типи танків», — написав Блащак у твіттері.

Wicepremier @mblaszczak o wsparciu🇺🇦:Kolejne państwa zadeklarowały udział w koalicji(…)🇩🇪budują koalicję państw,które posiadają Leopardy 2A6,a🇵🇱państw, które posiadają Leopardy 2A4. Do deklaracji🇨🇦&🇪🇸dołączyła dziś🇳🇴Pracujemy nad tym, żeby🇫🇮również przekazała tego rodzaju czołgi pic.twitter.com/RfKqBTnjTA — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 14, 2023

► Читайте також: Leopard 1 для України: Німеччина може передати 88 своїх танків

Це неабияк посилить «танковий кулак свободи», який, за словами Президента України Володимира Зеленського, має стати одним із ключових засобів у боротьбі з тиранією.

«Якщо ми можемо сказати на сьогодні, що нам потрібно 200-300 танків, це не означає, що ці 200-300 танків, наприклад, будуть використані під час контрнаступальної операції в якомусь одному напрямку. Для початку треба розуміти, що така кількість танків — це не просто одиниці, а це роти, це батальйони, це полки, це бригади. Під час деяких операцій, наприклад, достатньо мати батальйон на озброєнні, а під час іншої потрібні бригади. Тобто це розподілені по різних напрямках, по різних операціях, необхідної кількості по підрозділах», — пояснює військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Артилерія та боєприпаси

Самими тільки танками багато не навоюєш, та й не доведеться, зауважує Олександр Коваленко. Під час зустрічі «Рамштайн-9» члени оборонної коаліції дійшли згоди щодо нових постач артилерії та боєприпасів для потреб ЗСУ. В умовах інтенсивних бойових дій, на думку оглядача, Україна потребує не просто безперебійного постачання снарядів, а значного нарощення їхньої кількості.

Самохідна артилерійська установка веде вогонь поблизу Бахмута AP - Libkos

«Ми отримуємо зараз таку кількість снарядів, яка дозволяє нам ввести середньостатистичні 5-6 тисяч пострілів на добу. Також ми спостерігаємо, що у росіян зменшується кількість пострілів на добу, що говорить про їхні проблеми зі снарядами, з їх виробництвом, із логістикою постачання. А отже, якщо наші міжнародні партнери зможуть найближчим часом не просто бути стабільними у постачанні, а саме збільшити кількість боєприпасів для артилерії, то ми зможемо говорити про те, що вже буде не якийсь умовний паритет у зоні бойових дій з російськими окупантами, а ми зможемо домінувати. І через цю домінацію зможемо більш ефективно звільняти нашу територію», — наголошує експерт.

Ще наприкінці січня Міноборони США оголосило про намір збільшити виробництво артснарядів на 500% до 90 тисяч штук щомісячно. Крім того, як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, «країни НАТО підписали контракти, за якими вони погоджуються збільшити виробництво боєприпасів».

«Я вітаю нові обіцянки підтримки від союзників по НАТО, зокрема збільшення зброї Україні та військову підготовку», — зазначив Столтенберг.

На 150 кілометрів і далі

Щоб перехилити шальки вагів на бік ЗСУ ще більше, слід нищити російські склади озброєння. Поки що більшість із них не в зоні ураження української зброї.

«Наша проблема полягає на сьогодні в тому, що ми можемо уражати високоточною зброєю об'єкти російських окупантів, які знаходяться в передовій тиловій зоні. Умовно, це до вісімдесяти кілометрів, але росіяни до цього адаптувалися. Вони основні свої найважливіші об'єкти відвели за радіус цієї зони, і ті розташовані в глибокому тилу. Тому для того, щоб підвищувати коефіцієнт корисної дії будь-яких не контрнаступальних дій, ми повинні значно послаблювати їхній ресурс в глибокій тиловій зоні. Саме для цього нам потрібні ракети, здатні вражати об'єкти на відстані в 150 кілометрів і більше», — говорить Олександр Коваленко.

Офіційно згоди про передачу такого озброєння Україні західні союзники поки не дійшли. Олександр Коваленко сподівається, що це лише питання часу і часу найближчого.

«Ще в грудні 2022 року міністр оборони Великої Британії вголос натякнув, що Велика Британія може передати Україні ракети авіаційного базування "Сторм шедов", у яких відстань 250 кілометрів, а бойова частина має вагу 450 кілограмів. Чи це відбудеться — питання. Але нагадаю, що саме Велика Британія стала першою країною, яка заявила про готовність передати Україні свої танки "Челленджер 2". Тоді, скажімо так, це ще не було загальносвітовим трендом. Отже, я не виключаю, що Велика Британія може і на цьому майданчику зробити ось такий перший крок та продемонструвати іншим країнам, що вона може йти на такі рішення без огляду на, наприклад, позицію Білого дому», — зазначає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.