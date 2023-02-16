Помилувати та звільнити Саакашвілі: Європарламент звернувся із закликом до влади Грузії

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Європейський парламент закликав Тбілісі дозволити лікування Міхеїла Саакашвілі за кордоном. Відповідну резолюцію ухвалили 15 лютого абсолютною більшістю голосів. «За» проголосували 577 депутатів, 33 висловилися «проти», а ще 26 утрималися.

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Як повідомляють на сайті Європарламенту, це зробили через «серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі». Нагадаємо, що експрезидента Грузії затримали в жовтні 2021-го, після того, як він таємно повернувся на батьківщину. До цього 55-річному Саакашвілі заочно винесли вирок — 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою на посаді президента.

Перебуваючи за ґратами, він неодноразово оголошував голодування, а потім заявив, що його отруїли. За час ув'язнення, Саакашвілі дійсно схуд із 115 до 68 кілограмів, стан його погіршився настільки, що знадобилася госпіталізація.

01:23 Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться © Міхеіл Саакашвілі / Facebook

«Беручи до уваги повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув'язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому отримати належне медичне лікування за кордоном», — написали на сайті Європейського парламенту.

Європейські депутати закликали президентку Грузії Саломе Зурабішвілі «скористатися своїм конституційним правом і помилувати його». Її відмова була категоричною. Не погодився помилувати Саакашвілі і суд.

У Європарламенті вважають, що такі рішення несправедливі і називають їх «особистою вендетою».

Убивство в режимі онлайн

У резолюції відкрито назвали, хто саме мститься Міхеїлу Саакашвілі, й підкреслили «фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі в утриманні пана Саакашвілі під вартою, що й досі триває». І діє він не тільки за власною ініціативою, вважає фахівець із виборчих та політичних технологій Сергій Гайдай.

«Для мене очевидно, що грузинська влада і особисто сірий кардинал грузинської влади, олігарх Іванішвілі, — це представники Росії. І я думаю, що вони діють по вказівці Путіна... І вони виконують цю вказівку по отруєнню Саакашвілі за ґратами», — наголошує Гайдай.

Міхеїл Саакашвілі у день затримання та в лютому 2023 року. Фото AP, Reuters колаж RFI © АР, Reuters

Труїти невгодних — то для Кремля звична практика, каже політтехнолог. Деякі із розправ у стилі середньовічних розбірок між придворними стали відомі загалу.

«У КДБ, ФСБ, НКВД — дуже давня традиція застосування проти політичних опонентів Кремля от отрут. Ми знаємо і ситуацію Навального, і отруєння Ющенка, і отруєння Скрипалів у Лондоні, і там же отруєння радіоактивними речовинами Литвиненка. Такий був офіцер, який критикував Путіна і звинувачував його в тому, що він підриває своїх громадян, щоб розв'язати війну в Чеченській республіці. Я думаю, що Саакашвілі не є винятком», — розповідає політтехнолог.

Згідно з висновком американського лікаря Девіда Сміта, якого він дійшов, вивчивши результати аналізів волосся та нігтів Міхеїла Саакашвілі, у його організмі є сліди важких металів, ртуті та миш'яку. Крім того, вважає медик, в ексочільника Грузії розвинулися хвороби та пов'язана із неправильним лікуванням залежність.

«Я думаю, що Саакашвілі вбивають двома чинниками. По-перше, він людина, якій психологічно дуже важко перебувати за ґратами. Бо за характером він такий, знаєте, холерик, екстраверт, який живе спілкуванням та емоціями. А коли ти за ґратами, то це дає пригнічення. А другий чинник — вбивають хімічними речовинами. Я думаю, що там є і отрута, а в медикаментах, які йому прописують для лікування, є несумісність різних компонентів. Це відомий алгоритм, як вбити пацієнта», — припускає Сергій Гайдай.

Саакашвілі перебуває під постійним відеонаглядом, і подекуди кадри відверто шокують.

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться © Міхеіл Саакашвілі / Facebook

Сергій Гайдай припускає, що саме ця публічність не дала замовчати ситуацію — і Європа зважилася втрутитися.

Саакашвілі в обмін на кандидатство у ЄС

Те, як поводяться із колишнім президентом Грузії, є «лакмусовим папірцем відданості грузинського уряду європейським цінностям і задекларованим європейським прагненням, включаючи статус кандидата на вступ до ЄС, який Грузія досі не отримала». Але Сергій Гайдай вважає, що цей аргумент не є надто дієвим. Адже, на його думку, керівна влада Грузії насправді не хоче йти західним курсом.

«Більшість їхніх офіційних позицій про євроінтеграцію, про бажання вступити в НАТО — прикриття того, що це ніколи не відбудеться», — каже експерт із політичних технологій.

То, зазначає він, доки країною керує саме чинна влада, на зміну ситуації розраховувати не варто.

«На жаль, Іванішвілі, який є реальним узурпатором влади, створив таку хитро і неочевидну для західних політиків систему, за якої легітимна зміна і ротація влади в Грузії сьогодні неможлива. Тому що в руках у його поплічників сам механізм підрахунку голосів при будь-яких голосуваннях. І вони вже не перший раз виграють. Саме через це туди поїхав Саакашвілі, щоб вплинути на цю систему якось і зламати. Але, на жаль, йому це не вдалося», — вважає Гайдай.

Шанс на порятунок Міхеїла Саакашвілі ще є, каже експерт, але для цього потрібна консолідація зусиль як самих грузинів, так і колективного заходу. А резолюція Європарламенту — це лише один із перших кроків.

«Це позитивний крок, але треба більш жорстко і рішуче діяти, тому що грузинська влада навчилася дуже сильно імітувати так звані демократичні процедури... Давно повинні були звернути на це увагу і застосувати проти основних представників влади Грузії санкції, адже без цього цю ситуацію не зрушити. Якщо чесно, ми можемо просто втратити Міхеїла. Те, що зараз все ж таки якісь рухи почалися, це правильно. Але треба більш потужніше діяти і більш рішуче діяти», — наголошує Сергій Гайдай.