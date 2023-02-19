Україна не братиме участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ через участь росіян— Кравчук

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТ

Делегація Верховної Ради України не братиме участь в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні.

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Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповіла членкиня делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук. За її словами, від участі Україна відмовилася на знак протесту, оскільки в заході братимуть участь представники Росії.

«Австрія видала візи 61 росіянину. Там не тільки парламентарі, але там ціла купа інших. Спецслужби, пропагандисти. Ми з українською громадою працюємо над протестами біля території Хобургу, де це буде проходити, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданні», — заявила посадовиця.

Член делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Ярослав Юрчишин додав, що Україна має на меті позбавити Росію можливості виступати на цьому майданчику. Депутат зауважив, що колеги України з інших країн антипутінської коаліції підтримують Україну своїми діями.

«Ми будемо на кожному кроці разом з українською громадою наголошувати на потребі реформи Парламентської асамблеї ОБСЄ як структури, яка має не бути статистом в міжнародному конфлікті, а дуже чітко протидіяти агресії, тероризму. Наше завдання — не допустити повторення історичних помилок, коли нібито нейтральні країни такі, як Австрія, а потім Швейцарія, фактично стали не статистами, а учасниками гітлерівської коаліції», — заявив Ярослав Юрчишин.

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🔻 16 січня під час прес-конференції з Дмитром Кулебою глава ОБСЄ закликав РФ припинити війну проти України та вивести війська.