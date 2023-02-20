Летальна зброя для Росії: чи проігнорує Китай попередження США

ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ

Не касками й бронежилетами єдиними. Через місяць після того, як журналісти викрили факт постачання Китаєм військового спорядження до РФ, у США заявляють про нову небезпеку: Пекін розглядає можливість передачі росіянам летального озброєння. У Вашингтоні попереджають про наслідки такого рішення як для самого Китаю, так і для його майбутніх відносин з західним світом.

Реклама Читати продовження

Останнє китайське попередження

Американська розвідка припускає, що Китай розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів Росії. Така причетність Пекіна до військової агресії Кремля стане серйозною проблемою, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Рік тому, всього за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгення, Сі Цзиньпін зустрівся з Володимиром Путіним і пообіцяв йому дружбу й партнерство без меж. Відтоді китайсько-російські зв'язки лише міцнішали. За словами Блінкена, на тлі цього США вже давно стурбовані поглибленням військової співпраці між Пекіном та Москвою:

Ми спостерігали за ними, дуже уважно, і здебільшого Китай надавав риторичну, політичну та дипломатичну підтримку Росії. Але у нас є інформація, яка викликає занепокоєння, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки Росії у війні проти України

Блінкен напряму озвучив позицію США з цього приводу китайському топ-дипломату Ван Ї. Високопосадовці зустрілися на полях Мюнхенської безпекової конференції:

Я чітко дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне «червону лінію», якщо наважиться на постачання зброї РФ:

Ми повинні чітко дати зрозуміти, це неприйнятно, якщо китайці й будь-хто інший розмірковують над тим, щоб надати летальну підтримку росіянам у їх жорстокому нападі на Україну

Відносини між Вашингтоном і Пекіном загострилися після того, як на початку лютого США збили повітряну кулю, у якій запідозрили китайський шпигунський пристрій. Обидві сторони обмінялися гнівними заявами. Держсекретар Ентоні Блінкен на тлі скандалу скасував візит до Пекіна — це мала бути перша за 5 років поїздка американського посадовця такого рівня до Китаю.

Китайський топдипломат Ван Ї під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, Німеччина, 18 лютого 2023 © AP / Petr David Josek

А втім, як пише «Бі-Бі-Сі», обидві сторони були однаково готові поставити крапку у протиріччях. Та, якщо Китай розпочне постачання зброї Росії, то це стане «найкатастрофічнішою» подією для американсько-китайських відносин. Так думку висловив сенатор Ліндсі Грем:

Це все одно, що купити квиток на «Титанік» після перегляду фільму. Не робіть цього. Найкатастрофічніша річ, яка може трапитися з американо-китайськими відносинами, на мій погляд, це те, що Китай... почне надавати смертоносну зброю Путіну в цьому злочині проти людства. Це б змінило все назавжди

Після потоку застережень й критики Речник МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що Вашингтон не має права «читати Пекіну лекції» щодо російсько-китайських відносин:

Саме США, а не Китай, забезпечують постійний потік зброї на полі бою. Сполучені Штати не можуть висувати вимоги Китаю. Ми ніколи не погодимося на те, щоб США вказували пальцем на китайсько-російські відносини, чи примушували нас до чогось

Під час спілкування з журналістами представник китайського дипвідомства наголосив, що підхід Пекіна до «українського питання» зводиться до однієї мети, яка полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам.

НЕвійськова допомога

Наприкінці січня адміністрація Джо Байдена висловила занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання у війні проти Україні. Про це повідомляв телеканал «Сі-Ен-Ен» з покликанням на двох американських високопосадовців. Білий дім тоді намагався з'ясувати, чи відомо офіційному Пекіну про такі транзакції:

Численні джерела близькі до американської та європейської розвідки повідомили «Сі-Ен-Ен», що це обладнання включає бронежилети та шоломи, але не передбачає більш потужної військової допомоги, про яку питала Росія. Деякі офіційні особи США вважають, що уряд Китаю знає про передачу обладнання і має вжити заходів, аби покласти цьому край, сказав другий чиновник

Напередодні про поміч Китаю Росії заговорили також в ефірі телеканалу «Ен-Бі-Сі», мовляв, Пекін «постачає спорядження для весняного наступу російських військ». Серед переданих товарів, імовірно, весняна військова форма та бронежилети.

Покинута російська військова шапка-вушанка, Київська обл., Україна, 31 березня 2022 © AP / Vadim Ghirda

Тим часом видання «Волл Стрит Джорнал» писало, що китайські державні оборонні компанії відправляють навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналу і запчастини до реактивних винищувачів російським оборонним компаніям, які перебувають під санкціями. Про це свідчать дані з митниці, які вивчили американські журналісти. У Держдепі підтвердили той факт, що Китай надає РФ невійськову допомогу.

Водночас, Росія, ймовірно, потребує ракет середньої дальності та артилерійських снарядів для озброєння радянського зразка. Таку думку озвучив член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль:

Як ви бачите Україна переходить на натівські стандарти — радянські запаси вичерпуються дуже швидко, тому тепер нам треба інші натівські калібри. А Росія, звичайно, вона не перейде, вона буде намагатися поповнювати арсенал старих радянських калібрів. Така зброя, скоріше всього, в Китаї є, і потужності по її виробництву є

При цьому експерт підкреслює, що не вірить у те, що Китай наважиться постачати усе це Росії:

Сполучення Штати вже давно попередили Китай, що якщо будуть такі поставки, чи якась конкретна підтримка Росії з боку Китаю, то США запровадять санкції. Китай зараз діє просто в межах того, що не викличе обмежень. Він купує російську нафту, газ, вугілля, але все це не є підсанкційним, тобто він нічого не робить такого, щоб було заборонено і щоб спровокувало проти нього якісь додаткові заходи

У Києві також наразі не мають доказів постачання китайської зброї до Росії. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському часопису «Коррьєре делла сера» повідомив, що особисто звертався до китайських лідерів з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні:

Я сподіваюся, що Пекін збереже прагматичну позицію, інакше ми ризикуємо Третьою світовою війною, я думаю, вони добре це усвідомлюють

Велике світове протистояння може стати єдиною передумовою для надання Москві летальної зброї. Принаймні такі думки лунають у китайському сегменті соцмереж, — розповідає Олексій Коваль. Деякі дописувачі виступають за те, щоб зебезпечити РФ необхідним, якщо та вступить у реальну війну з країнами-членами НАТО.

Мирні ініціативи

Сі Цзиньпін і Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні. 4 лютого 2022 © AP / Alexei Druzhinin

Через два дні після переговорів з Ентоні Блінкеном у Мюнхені, найвисокопоставленіший дипломат Китаю — очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї прибув з візитом до Росії. На порядку денному обговорення «мирного плану» Пекіна для України та РФ. Своє бачення умов завершення війни Китай планує представити 24 лютого — у першу річницю повномасштабного вторгнення.

З чого складатимуться пропозиції КНР наразі невідомо, але вони мають підкреслити важливість «суверенітету всіх країн». На цьому Ван Ї наголосив у суботу, 18 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Мотиви Китаю піддали сумнівам віце-президентка США Камала Гарріс, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав мирний план Китаю «досить розпливчастим».

Своєю чергою, китаєзнавець Олексій Коваль впевнений, що пропозиції Китаю стануть «квінтесенцією» заяв, які лунали у Пекіні протягом останнього року:

Тобто він знову ж таки закликав до перемовин, наполягав на територіальній цілісності всіх держав світу, зокрема й України. Вони говорили про те, що безпекові занепокоєння всіх держав теж мають бути враховані при врегулюванні. Це вже російський більше наратив, хоча і наше занепокоєння теж має бути враховане

До того ж пропозиції для РФ та України можуть бути засновані на «Ініціативі глобальної безпеки» — це план Сі Цзиньпіна для «миру і розвитку у світі, що змінюється». Очільник КНР торік у квітні особисто представив свої пропозиції, пояснює Коваль:

Йшлося, що ООН має бути в центрі вирішення всіх конфліктів, що теж, до речі, збігається з нашою позицією, з нашим планом. Він говорив про те, що велика держава не може силою домагатися чогось від малої держави. І взагалі там виступав проти політики сили. Китай виступає проти розділу світу на ворожі блоки. Це вже базові принципи. Насправді я не думаю, що вони будуть змінені. Я думаю, план конкретно щодо України, він не може бути більшим, ніж загальний концептуальний план Цзиньпіна

У четвер, 23 лютого, на засіданні Генасамблеї ООН відбудеться голосування за «мирний план» України. Про це напередодні повідомив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Позиція Китаю під час ухвали стане індикатором того, чи поділяє Пекін ті принципи, які важливі для Києва, вважає Олексій Коваль:

Офіційно ми залишаємося з Китаєм стратегічними партнерами. Офіційно у нас нема розбіжностей в політичному плані. Але у нас нема діалогу, який би дозволяв розв'язувати проблеми. Те, що Зеленський звертається до Сі Цзиньпіна і китайського керівництва різними шляхами, це в принципі не працює

Через це, на думку експерта, Україна не розуміє позицію Пекіна, а той — позиції Україні. І саме через це більшість українців впевнені у проросійській позиції Китаю. Хоча це може бути не зовсім так:

Торік, як ми бачили, сторони досягли, як вони сказали, «дружби без меж, без кордонів». Була підписана дуже важлива декларація 4 лютого минулого року (йдеться про спільну заяву, у якій Пекін фактично підтримав вимоги Кремля про «гарантії безпеки» до Заходу, — ред.) за 20 днів до початку війни перед день відкриття Олімпіади. І тоді, я думаю, що справді відносини між Китаєм та Росією вони перебували на певному піку. І якщо взяти, скажімо, 4 лютого за якийсь такий максимум, то вже якраз з початком війни, з початком вторгнення Росії в Україну ці відносини погіршилися, хоча обидві сторони говорять, що це не так

За словами Олексія Коваля, 4 лютого Путін не сказав Сі Цзіньпіну про плани розпочати війну:

Тобто він фактично ввів в оману свого друга, партнера, і китайці не знали ні точної дати початку війни, ні її масштабів. І вони теж думали, як багато західних експертів, що це буде не тривала війна, це буде тиждень, Київ за три дні візьмуть і все таке. Тому ні Китай, ні багато інших країн просто не реагували на загрозу цієї війни. Думали, що Росія дуже швидко впорається. Коли ж все сталося зовсім не так, на другий день вторгнення Сі Цзиньпін подзвонив Путіну і почав вимагати початку перемовин між Росією та Україною

Переговори у Мінську та Стамбулі, зрештою, провалилися. Москва не виконала прохання Пекіна. На думку Коваля, це свідчить про те, що Росія не піддається тиску Китаю. Отож і надалі комунікація між цими двома країнами скоріше базуватиметься на торгах і домовленостях, а не на тиску. «Наразі їхні відносини проблемніші й Китай неоднозначно підтримує Росію у війні в Україні», — додає експерт, і підкреслює що підтримка Китаєм дій Путіна також не є однозначною.