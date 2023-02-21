Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні озброєння — Путін у зверненні до Федеральних зборів

СТРАТЕГІЧНІ ОЗБРОЄННЯ

Москва – Водночас Путін наголосив, що про вихід з договору не йдеться: «повторю: Росія не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь».

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«Перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слава Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки», — сказав Володимир Путін.

🔻Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) — це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Також відома як New START, була підписана між РФ та США навесні 2010 року, згодом продовжена до 2026 року.

Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.