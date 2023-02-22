Останній шанс Навального: «15 пунктів громадянина Росії, який бажає добра своїй країні»

ОПОЗИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Негайно завершити війну, виплатити Україні репарації та навіть повернути Крим. З такими неочікуваними пропозиціями виступив російський політик Олексій Навальний. У своїх «15 пунктах громадянина Росії, який бажає добра своїй країні» він закликає розслідувати воєнні злочини РФ та вийти на шлях інтеграції з західним світом. Українці в мережі одразу згадали слова Навального після окупації півострова: «Крим — це бутерброд із ковбасою чи що, щоб його туди-сюди повертати?»

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За все хороше і проти всього поганого

«Президент Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами», — починає Навальний перший пункт свого звернення. Далі говорить, що нібито звичайний народ виступає проти війни, а армія окупантів складається тільки з примусово мобілізованих, а також завербованих в’язнів.

Далі Навальний розмірковує, що Путін бажає увійти в історію як цар-завойовник. Він називає головні чинники, які підшовхнули Кремль почати повномасштабну війну, зокрема політичні та економічні проблеми РФ, бажання Путіна утримати владу будь-якою ціною та його одержимість історичним спадком.

Через такі мотиви російського президента були вбиті десятки тисяч українців, зруйновані міста та інфраструктура. На думку Навального, РФ програє через комбінацію «агресивна війна + корупція + бездарність генералів + слабка економіка + героїзм і висока мотивація тих, які обороняються».

«Брехливі та лицемірні заклики Кремля до переговорів та припинення вогню — не що інше, як реалістична оцінка перспектив воєнних дій», — певен Навальний.

Олексій Навальний у суді, РФ, 20 лютого 2021 © AP / Alexander Zemlianichenko

Потому він переходить до найцікавішого.

«Які кордони має Україна? Такі, як і в Росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати», — суперечить Навальний версії себе 9-річної давнини.

Уже в наступній тезі він закликає залишити Україну у спокої та не лізти в її внутрішні справи: «Продовжувати війну — це якраз істерика безсилля, а припинити її — сильний перебіг».

Потому ув’язнений політик переходить на тему виплат Україні: «Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації». Також Навальний закликає до розслідування воєнних злочинів у співпраці з міжнародними інституціями.

Арештований Олексій Навальний © AP / STR

Не обійшлось і без виправдань, зокрема щодо російської імперськості. На думку Навального, його співвітчизники насправді не такі:

«Це дурниця. Наприклад, у війні проти України бере участь Білорусь. У білорусів теж імперська свідомість? Ні, у них також диктатор при владі. У Росії, як і в будь-якій країні з історичними передумовами цього, завжди будуть люди з імперськими поглядами, але це аж не більшість. Тут немає причин плакати і голосити. Таких людей треба перемагати на виборах, як перемагають правих та лівих радикалів у розвинутих країнах».

Навальний вважає, що Росії не потрібні нові території, адже вона вже й так велика країна з населенням, що скорочується, і провінцією, що вимирає.

Він виступає за зняття санкцій з РФ, аргументуючи це допомогою Україні:

«Відновлення нормальних економічних відносин із цивілізованим світом та повернення економічного зростання дозволить це зробити, не заважаючи розвиватися нашій країні.

Ми на дні, і щоб спливти, нам потрібно відштовхнутися від нього. Це буде і морально правильно, і раціонально, і вигідно».

Політик традиційно закликає до демонтажу режиму Путіна та зміни влади. Він наголошує, що РФ має встановити парламентську республіку з чесними виборами та незалежними судами.

«Усвідомлюючи свою історію та традиції, ми повинні бути частиною Європи і слідувати європейському шляху розвитку. Іншого у нас немає, й іншого нам і не треба», — підсумовує свою позицію Олексій Навальний.

Уже бутерброд

Уперше свою позицію щодо Криму Навальний висловив у 14-му, тоді пролунали ті самі слова про «бутерброд». За три роки в ефірі того самого радіо «Ехо Москви» політик вже заявляв, що, опинившись у президентському кріслі, він проведе «чесний» референдум на півострові. Нинішні ж його слова про кордони 91-го продиктовані кон'юнктурою та зміною ситуації в РФ, вважає професорка Національного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського», докторка політичних наук Лідія Смола:

Хто такий Навальний? Ми Навального сприймаємо як просто опозиціонера з позиції українського політикуму. Так, у нас є президент, є опозиційних багато політиків, які сподіваються отримати владу чи повернутися до влади. А в Росії ситуація інша. Навальний, по суті, це друга політична особа в Росії. Так, це такий, якщо в лапках сказати, умовний антипутін, який повернувся в Росію, не був за кордоном. Тобто він пішов на певний ризик, і частина суспільства російського це сприйняла. От тому слова Навального — це слова контреліти, яка є в російському суспільстві, яка дуже дуже-довго, так би мовити, прихована, ураховуючи репресивний механізм, який там працює. І він розуміє, ситуація в Росії буде змінюватися в силу того, що Росія не може захопити Україну

Олексій Навальний на марші пам'яті Бориса Нємцова, Москва, 25 лютого 2018 © AFP / VASILY MAXIMOV

Політолог Ігор Петренко пов’язує таку зміну риторики Навального щодо Криму з позицією наших міжнародних партнерів. Адже з Заходу все частіше приєднуються до вимог Києва — кордони України мають бути тими, що були встановлені в 91-му:

Тому він зараз посилає такі сигнали: що от я, скажімо, опозиція. Хоча я перебуваю в ув'язненні, але я все одно маю підтримку. І я згоден із тим, що нам потрібно посипати голову попелом: і репарації виплачувати, і території, звичайно, повертати і так далі. Вочевидь, що для нього це один із таких останніх шансів на те, щоб режим Путіна не втримався, а після його падіння він був одним із тих, скажімо, політиків, на кого тому ж Заходу варто було звернути увагу в частині підтримки його приходу до влади, тому шо він уже артикулює відповідну співзвучну позицію

Парламентська республіка Навального

Промова Путіна 21 лютого вкотре підтвердила слабкість нинішнього режиму в Росії. Очільник Кремля не навів жодного прикладу дій РФ, які могли би надихнути суспільство. Усе, що залишилось диктатору, — чергове залякування світу ядерними погрозами через призупинення дії участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Таким чином, Навальний розуміє, що транзит влади нарешті є реальним. І з цим пов’язаний пункт його програми щодо створення парламентської республіки. Політик уявляє, що він може зібрати політичну силу та прийти з нею в Думу і, можливо, стати прем'єр-міністром з президентськими повноваженнями. Це і першопричина появи таких заяв Навального, вважає Лідія Смола:

І оця заявка, що він визнає норми міжнародного права є, по суті, меседжем, такою пропозицією західним елітам говорити з ним як з політичним суб'єктом. А слова про те, що "я визнаю міжнародне право", "Україна повинна повернути свою територію" і "я єдиний, хто дозволяє собі певну сміливість про це заявляти". Тому, крім Навального, когось, хто би міг бути альтернативою, просто немає на політичному просторі РФ. І третя позиція, Навальний перший з російських політиків порушує тему щодо повернення статусу-кво, який був і є щодо повернення тих територій, які належать України. І от такими діями він говорить про можливість, скажімо так, комунікувати з іншою Росією, на чолі якої він буде — чи то як парламентські лідер, чи, можливо, як президент

Навальний звертається, крім Заходу, і до тих росіян, які вважають себе європейцями або просто елементарно не хочуть нести відповідальності за загарбницьку війну Путіна, каже пані Лідія:

Психологія людей така, що їм завжди треба визначити, що є причиною якихось негараздів в їхньому житті. Дуже мало людей, які проводять причинно-наслідкові зв'язки, тобто, "ми зробили, вибрали цю людину, тому ми зараз так погано живемо, бо ця людина відчула, що може напасти на сусідню країну, забрати частину її території". Тобто, про відповідальність може думати лише невелика частина людей. Більшість буде перекладати, що це винен Путін. І після падіння путінського режиму маса людей будуть казати, що не винні, це винен Путін. Так, як це було в німців, які перекладали відповідальність на Гітлера. І тому Навальний намагається бути не тільки «хорошим русскім», він намагається бути необхідним, «потрібним русскім». Тобто, він хоче бути тим, хто може бути альтернативою до тих людей, чиє життя змінилося на гірше після початку воєнної кампанії Путіним

Імперія проти імперськості

Москва, Кремль © AP / Alexander Zemlianichenko

Насправді росіяни, зокрема і сам Навальний, прекрасно знають про власні імперські манери. І це не зміни останніх років, а історична тенденція, каже Лідія Смола:

Ми можемо взяти ту саму літературу і згадати навіть у самого Пушкіна. Так, де вони говорять, що оця імперскість — соціальна психологія росіян. Це вони, з однієї сторони, годяться жити в лайні. Це буквально видно по тій статистиці, що 28% населення не мають каналізації. Тож на одному полюсі — це згода бути рабами, а на іншому полюсі в цієї суспільної психології — це є оця імперскість. Оця звишеність себе над іншими, абсолютно безпідставна, отака надмінна позиція стосовно інших. І в тому ж самому Навальному є ця імперськість. Він знає про цю особливість росіян, абсолютно безпідставну. Ми можемо говорити про те, що десь в глибині росіяни розуміють, які вони нещасні. Як вони не можуть побудувати, маючи такі колосальні великі багатства, нормальне суспільство

Своїми заявами щодо відсутності тотальної імперської свідомості у росіян Навальний цілком логічно намагається відбілити образ РФ в очах у світової спільноти, вважає Ігор Петренко:

Кожен російський опозиціонер, навіть із так званих «хороших русскіх». Усі вони намагаються так чи інакше захищати державність. І всі ті, хто перебувають за кордоном, наприклад Каспаров, вони завжди кажуть, що "ви хочете розвалу Росії? А шо ж буде з п'ятьма тисячами атомних боєголовок, хто їх буде контролювати". І знову ж таки, позиція Навального щодо Криму теж дуже красномовна. Тобто, ти або опозиція, або ти хочеш загравати з тим електоратом путінським, якого сварять усі практично опозиціонери. І в цьому ключі вони хибно намагаються представити цю війну як путінську, у той час як більшість населення РФ підтримує цю агресію. А вони намагаються цього уникнути, тому що зовсім уже напевно почали повертатися до Російської Федерації і там, мабуть, брати участь у виборах. На жаль, це стосується абсолютно всіх «хороших русскіх» опозиціонерів. А ті, кого би це не стосувалося, ті, хто жив із власною думкою, і журналісти, і політики, вони вже мертві

Ганна Політковська — російська журналістка, військова кореспондентка та документалістка опозиційних поглядів. Її убивство 7 жовтня 2006 року розглядають як замовне, спрямоване проти свободи слова. Борис Нємцов — російський політик і державний діяч, опозиціонер. Був убитий неподалік Кремля 27 лютого 2015 року. Валерія Новодворська — російська політична діячка, публіцистка, журналістка, дисидентка, яка виступала проти режиму Путіна. У 2014 році померла на 65-му році життя.

Навіть якщо змоделювати ситуацію, де Навальний зможе вийти з ув'язнення та очолити РФ, сподіватись на виконання цих обіцянок не варто. На думку Лідії Смоли, окрім національної традиції російських лідерів забувати власні слова, у Кремля тоді будуть трохи інші нагальні проблеми:

Прихід до влади Навального може викликати ланцюгову реакцію. І той самий Башкортостан, чи Татарстан, чи Республіка Саха. Вони можуть заявити про свою суб'єктність. Вони можуть заявити про те, що мають відповідні ресурси, і відбудеться процес поділу. І я гадаю, що так і буде. Тому що сьогоднішня російсько-українська війна — це не просто війна між Росією і Україною. Це є завершальний етап розпаду Радянського Союзу, який недорозпався тридцять років тому. Тому Навальний гіпотетично може стати президентом чи прем'єром Росії, але виконати ці пункти йому буде доволі складно. Тому що в Росії почнуться внутрішні деструктивні процеси. І скажімо так, у нього буде проблема зберегти цілісність Росії, аніж виконувати пункти, про які він говорить