Ізраїль має робити набагато більше для України: делегація Кнесету після візиту в Київ
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Ізраїль має надавати не лише гуманітарну, а й військову допомогу. Про це заявили депутати Юлій Едельнштейн і Зеєв Елькін, які відвідали Київ у складі ізраїльської делегації. Вони закликали уряд Беньяміна Нетаньягу припинити відгороджуватися від України.
Відповідну заяву депутати Кнесету оприлюднили після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським. Глава комітету ізраїльського парламенту з питань закордонних справ та оборони Юлій Едельштейн наголосив, що Ізраїль більше не може лишатися осторонь, доки Росія вбиває цивільних українців.
Примітно, що і Юлій Едельнштейн, і Зеєв Елькін родом із України. Перший народився у Чернівцях, а другий — у Харкові, який і зараз росіяни регулярно поливають ракетним вогнем.
Із самого початку повномасштабного вторгнення Ізраїль допомагав Україні: передавав броньовані машини швидкої допомоги, ліки та медичне обладнання. Також десятки поранених українців, цивільних і військових, прийняли на лікування ізраїльські медзаклади. А з березня до квітня 2022-го на Львівщині діяв польових шпиталь «Блискуча зірка», де медики з різних лікарень Ізраїлю допомагали внутрішнім переселенцям та пораненим військовим.
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Для потреб екстрених та цивільних служб України ізраїльтяни передали тисячі шоломів, бронежилетів та протигазів, а ще системи очищення повітря та генератори. І ці списки дедалі поповнюються.
Але от у відповідь на запити щодо озброєння із Тель-Авіву завжди звучало тверде та безапеляційне «ні».
«Ізраїль і так пасе задніх, незважаючи на те, що він є нашим союзником і у нас спільний стратегічний союзник — Сполучені Штати. Він всіляко уникав надання оборонних технологій Україні, посилаючись на ризики, пов'язані з Росією. Насправді, це єдина демократична країна, яка постійно перебуває в стані війни. Це правда. Тому ставлення до безпеки у них специфічне», — пояснює Надзвичайний і Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Зміна вектора
Нещодавно свою роботу в Україні відновило Ізраїльське посольство. Прапор над ним підняв глава ізраїльського МЗС Елі Коен під час візиту до Києва.
До слова, це був перший візит представника цієї країни з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
«І під час цього візиту лунали обіцянки і прохання посилити нашу співпрацю. Окрім того, нам достеменно відомо, що прем'єр-міністр Нетаньягу зробив запит до свого так званого військового кабінету, у який входить декілька військових міністерств і відомств, пов'язаних з безпекою, щодо можливості зміни політики постачання зброї Україні. Це формальний хід, який є обов'язковим, і він зроблений приблизно місяць тому. Рішення ще не прийнято, але, як кажуть, keep your fingers crossed (схрестимо пальці — ред. )», — говорить Євген Корнійчук.
На користь зміни політичного курсу Ізраїлю свідчить, власне, і заява, яку зробили Юлій Едельнштейн і Зеєв Елькін, зазначає Надзвичайний і Повноважний посол України в Ізраїлі.
«Юлій Едельнштейн є впливовим політиком в Лікуді, тобто в правлячій партії, і займає пост голови в комітеті закордонних справ і оборони. Зеєв Елькін є багаторічним міністром у багатьох міністерствах, у багатьох урядах, але зараз перебуває в опозиції. Це все важливо, оскільки обидва мають велику політичну вагу і великий досвід, пов'язаний Україною. В минулому Елькін очолював багато років міжурядову комісію Україна — Ізраїль, із ізраїльського боку. Це все важливо знати для того, щоб розуміти їх вплив і можливості. Мені здається, що це, фактично, є проривом у позиції ізраїльських політиків, оскільки це перша заява такого спрямування. Ми її добивалися рік», — зазначає Євген Корнійчук.
Іранське питання та позиція США
Що ж саме змінилося нині? На думку Євгена Корнійчука, перші цеглини зі стіни небажання Ізраїлю ділитися зброєю вибили снаряди української реальності.
«Вони бачать, наприклад, фотографії з Херсона вчорашні. Це розповсюджено в ізраїльській пресі. Убитих цивільних на вулицях. І ми пояснюємо, що ситуація суттєво зміниться, якщо ми отримаємо системи раннього оповіщення, які нам уже обіцяли, а також системи ППО і ПРО. Безумовно, це їх штовхає, це штовхає суспільство в першу чергу до більшої підтримки нас. Але суспільство насправді нас і так підтримує з першого дня війни. Але це і це штовхає уряд до того, щоб пришвидшитися і робити конкретні кроки», — говорить Надзвичайний і Повноважний посол України в Ізраїлі.
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Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос припускає, що не останню роль у метаморфозах політичного курсу Ізраїлю відіграє також позиція Сполучених Штатів.
«Ізраїльтянам потрібна зараз тісна співпраця з американцями. А тісну співпрацю з американцями вони можуть отримати здебільшого через виконання певних умов, які, очевидно, були виставлені. Достеменно ми не знаємо, але можемо припустити, що ці умови таки були. І серед цих умов, зокрема, є зближення з Україною і допомога Україні», — говорить Ігор Семиволос.
Але, зауважує він, тотально перейматися оптимізмом і розраховувати на постачання новітнього озброєння від Ізраїлю уже завтра поки не варто, що пов'язано із політичною ситуацією у самій країні.
«На даний момент в Ізраїлі головну скрипку грають ультраправі політичні сили, які в значній мірі визначають порядок денний, а не прем'єр-міністр. І я маю великі сумніви, що Смотрич, Бен-Гвір та інші ультраправі в Ізраїлі пристали до цієї думки (надати Україні озброєння, — ред.)», — зазначає Ігор Семиволос.
До того ж Нетаньягу, навіть якби хотів, не може ухвалити жодне рішення без урахування думки як керівної коаліції, так і опозиції, наголошує експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.
«Я вважаю, що Ізраїль буде концентруватися на вирішенні внутрішніх питань, які зараз загострюються. Зважаючи на ситуацію в самому Ізраїлі, на протести багатотисячні проти реформ судової системи, яку намагаються зараз провести. Але відповідно маневрувати дуже різко і виділяти великий ресурс на український напрямок він поки не буде», — вважає Ілля Куса.
Яка саме зброя?
Артилерія, танки та ракети для фронту, системи ППО та ПРО для захисту цивільних — усе це в Ізраїлю є, а Україні вкрай потрібні.
«Розмова ця ведеться не від сьогодні. У міністра оборони Ізраїлю на столі лежить декілька листів від міністра Резнікова з візами, проханнями, пропозиціями з цього приводу. У першу чергу мова йде про оборонне озброєння і те озброєння, яке дозволить захистити цивільних, а також фізичного розвитку. Тобто вплив системи ППО і ПРО. Тому нічого нового не відбувається. Про все це чудово відомо ізраїльтянам», — каже Надзвичайний і Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Ізраїль не раз аргументував небажання передавати Україні зброю побоюваннями, що її зразки можуть потрапити до рук росіян, а від них — уже й до Ірану. Адже ділитися секретними технологіями з одним із найсерйозніших своїх противників Тель-Авів не має жодного бажання. З огляду на це, вважає експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса, і буде формуватися вибір того, яке саме озброєння можна передати у разі погодження цього питання.
«Уже анонсували тестування попереджувальних систем, потрібних для попередження населення про атаки безпілотників та ракет. Плюс, я думаю, ми можемо розраховувати на боєприпаси для артилерійських систем. І такою фішкою, так би мовити, цього напрямку є отримання систем, які є дуже розвинені і ефективні. В Ізраїлі це різні системи. "Залізний купол", я думаю, — це найбільш реалістичний варіант, тому що, у принципі, система не є нова і її можна передати», — говорить Ілля Куса.