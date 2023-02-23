Українська резолюція

Генасамблея ООН вимагає від Росії вивести війська з України

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Генеральна Асамблея ООН розглядає резолюцію по Україні, Нью-Йорк, 23 лютого 2023
Генеральна Асамблея ООН розглядає резолюцію по Україні, Нью-Йорк, 23 лютого 2023 © REUTERS / MIKE SEGAR
Автор тексту: Катерина Трифоненко
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США – «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.

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Цю резолюцію запропонувала Україна. У ній вона закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення формули миру, запропоновані президентом Зеленським.

Результати голосування в ООН
Результати голосування в ООН © UN

У документі одинадцять пунктів. Генасамблея ООН, зокрема, закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб і повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.

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У резолюції є вимога про негайне припинення атак на критично важливу інфраструктуру України.

Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини у відповідності до міжнародного права.

Володимир Зеленський у твіттері подякував усім країнам, які підтримали «надважливу» резолюцію.

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