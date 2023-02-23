Поза контекстом: навіщо західним медіа російські пропагандисти

РОСІЙСЬКІ НАРАТИВИ

Путіна часто порівнюють з Гітлером, зокрема і в питаннях розповсюдження відвертої брехні та пропаганди

Заборона російських каналів та створення безлічі інституцій для боротьби з дезінформацією, з одного боку, та надання слова та робочих місць пропагандистам — з іншого. Нещодавно українські журналісти звернули увагу на появу торік у листопаді нового співробітника в російській редакції «Голосу Америки». Це Гаррі Княгницький — у минулому власкор газпромівського телеканалу НТВ.

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На Вашингтон!

Від початку російського вторгнення на Донбас 2014-го Княгницький регулярно відвідував окуповані території. Тоді він був «військовим кореспондентом» російського пропагандистського телеканалу НТВ.

У його доробку, зокрема, сюжет про звільнення українською армією Слов’янська. Тут Княгницький розповідає про «боротьбу сил ополчення та самооборони Донбасу». Автор пояснює, що бойовики залишили Слов’янськ «із думкою про цивільне населення, яке втомилося сидіти по підвалах через обстріли української артилерії». Згадує він і класичний фейк російської пропаганди, нібито «українські силовики цілеспрямовано стріляють у цивільне населення». Тобто, Княгницький озвучує всі ті тези, які зараз використовує Росія, виправдовуючи повномасштабне вторгнення в Україну.

У тому самому жанрі та з тими самими наративами Княгницький знімає сюжет про обстріли Донецька. Щоби довести провину українців, пропагандист долучає свідчення неназваного чоловіка з голим торсом: «Ополченці перебувають у межах міста та не можуть стріляти самі в себе». І таких матеріалів авторства Гаррі Княгницького налічуються десятки.

Герой сюжету Гаррі Княгницького © скріншот з сайту НТВ

Княгницький виявився не тільки знавцем подій на Донбасі, а й війни в Сирії. Зокрема, 2016-го в ефірі НТВ він розповідає про сердешних російських військових, яких залучили організувати «гуманітарну паузу» в Алеппо та які були поранені. Журналіст, щоправда, не уточнив, що представники армії РФ робили в Сирії.

Трохи пізніше Гаррі перекваліфікувався у міжнародника. Наприклад, 2017-го він висвітлює візит Путіна до Орбана. Наживо з Будапешта він повідомляє, що «Україна привертає до себе увагу світу загостренням на Донбасі і таким чином вимагає грошей для себе».

Уже переїхавши до США та розпочавши працювати на «ліберальний» RTVI, він, зокрема, пише статтю із заголовком «Візит Лаврова до Вашингтона — це поганий знак для Зеленського». У цьому матеріалі він проштовхує наратив «санкції проти Росії не працюють».

І ось, 2022-й. Ім’я Гаррі Княгницького з'являється на сайті «Голосу Америки». І, о диво, «на Україні» стає «в Україні», а на сайті публікуються його критичні матеріали про Кремль та російську армію.

Такий дивовижний кар’єрний стрибок, профінансований Держдепом США, обурив українських журналістів. Тож об’єднання «Медіарух» закликає керівництво «Голосу Америки» звільнити з російської служби Гаррі Княгницького, повідомило видання «Детектор медіа».

Ньюзрум російської служби «Голосу Америки» © AP / Andrew Harnik

Головна редакторка «Детектору медіа» Наталія Лигачова прокоментувала RFI Україна, що вони отримали відповідь від колег із США:

«Протягом десятиліть “Голос Америки” наймав досвідчених журналістів із репресивних суспільств, у тому числі з Росії. Усі журналісти “Голосу Америки” працюють під редакційним наглядом керівництва, що гарантує, що вся їхня робота відповідає найвищим стандартам журналістики та нашому статуту. Робота Княгницького та інших журналістів “Голосу Америки” проходить суворий процес редагування інформаційного агентства. З початку російського вторгнення в Україну російська служба “Голосу Америки” створила сотні годин програм, присвячених розвінчуванню російської дезінформації про війну та спроб режимом Путіна контролювати цей наратив. Російський “Голос Америки” прагне й надалі надавати своїй аудиторії правдиві новини та вичерпні репортажі», — йдеться в заяві видання.

Така відповідь, вважає Наталія Лигачова, — просто відписка та бажання загамувати скандал:

Ми, безумовно, продовжимо боротьбу за те, щоб Княгницького звільнили. Я вважаю, що цією відповіддю засвідчене те, що або це редакційна політика, або "Голос Америки" не готовий відповідати на запити суспільства. Бо одна справа взяти на роботу російського пропагандиста, а ми у своїй публікації та в заяві "Медіаруху" надали дуже багато прикладів того, як він поводив себе довгий час. Більш того, не лише в Росії, а й залишивши Росію, уже перебуваючи в США, він продовжував бути пропутінським, проросійським прокремлівським пропагандистом. І от одна справа взяти його і сказати, що, вибачте, ми помилилися. А інша справа давати отакі відповіді. І це вже не вкладається просто в помилку. Я хочу сподіватися, що це все ж таки не редакційна політика

Новини паралельної реальності

Не менше за американців здивували британці. Ведуча тамтешнього BBC World News Ялда Хакім у своєму ефірі надала слово чоловікові Ольги Скабєєвой — Євгену Попову. Відео їхнього діалогу представниця BBC без потаєнної думки оприлюднила у своєму твіттері.

Vladimir #Putin has accused the west of starting the war in Ukraine. A year after launching the invasion, Mr Putin made a 2 hour state of the nation address. I asked Russian MP & TV host Yevgeny Popov why Putin failed to mention details of what was happening on the battlefield pic.twitter.com/AKV13muu9a — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) February 21, 2023

«Тисячі росіян були відправлені в зону конфлікту. Хіба росіяни не хочуть зрозуміти, чого вони роблять це, які перемоги вже є і чи варті цього останні 12 місяців?» – запитала Хакім у Попова.

У відповідь пропагандист спокійно розповів, що «він пояснював це російській аудиторії багато разів і сьогодні також (йдеться про виступ Путіна 21 лютого – ред.). І звичайно, він головнокомандувач і він керує цією спеціальною воєнною операцією. Але ми хочемо чути від нього — і ми почули — стратегію Росії. І наша стратегія — отримати безпекові гарантії для нашої країни, для наших людей. І ми хочемо отримати їх від Заходу. Звичайно, СВО продовжується просто зараз, і ми переможемо — це був меседж від Путіна. І ми віримо в це, уся країна вірить, що ми переможемо», — сказав Попов в ефірі британського мовника.

У західних ЗМІ інколи просто немає розуміння, що можна показувати, а що просто виходить за рамки, вважає Наталія Лигачова:

Вони, мені здається, живуть у якомусь дещо ірреальному світі, не розуміючи, скільки вже жертв зазнала Україна. І наскільки несправедливим є те, що робить Росія. І тому роблять такі речі, запрошуючи до свого ефіру пропагандиста. Бен Ладена вони би запросили. Чим Путін відрізняється від бен Ладена? Він убив уже набагато більше людей, ніж бен Ладен убив 2001 року

Коли медіа висвітлює тези російської пропаганди, пояснює Наталія Лигачова, воно має завжди надавати редакційний коментар щодо якості такої інформації, джерела її походження та суті маніпуляції:

А коли дають просто без такого роз'яснення, без включення і свого критичного мислення, і критичного мислення аудиторії, то я вважаю, що це неприпустимо. Але як неприпустимо, власне, просто запрошувати на ефір пропагандистів і запитувати, що вони думають. Бо хто такий цей Попов для того, щоб цікавитися його думкою як пропагандиста? Я інколи редагую матеріали своїх колег молодих, які пишуть "на думку пропагандистів". Я пишу, що в пропагандистів немає думки, вони транслюють меседжі, які їм дали зверху. Якщо їм уже так хочеться почути, що там думають у РФ, то навіщо вони запитують у Попова? Може, запитати вже тих представників державної влади Росії? Якщо вам дуже конче потрібна якась інформація про їхні дії та про те, що вони думають. А не просто підставки для мікрофонів запрошувати в ефір