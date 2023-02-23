Реалізація української формули миру залежить від розвитку подій на фронті

ГОЛОСУВАННЯ В ООН

23 лютого Генеральна Асамблея ООН визначатиметься щодо резолюції про українську формулу миру, — повідомив Володимир Зеленський.

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«Мені здається, важливо, щоб була одна позиція», — зазначив український президент.

Уперше свій мирний план Україна представила торік на саміті Великої двадцятки. У списку 10 пунктів:

►Радіаційна та ядерна безпека

►Продовольча безпека

►Енергетична безпека

►Звільнення всіх полонених і депортованих

►Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

►Виведення російських військ і припинення бойових дій

►Повернення справедливості

►Протидія екоциду

►Недопущення ескалації

►Фіксація закінчення війни

На думку політолога Дмитра Левуся, відповідна резолюція ООН потрібна не лише для повернення українського суверенітету, а й для відновлення принципів світового порядку, на яких і була заснована Організація Об'єднаних Націй.

«Було би логічно, якби Генасамблея ООН дійсно її проголосувала. Хоча в порядку денному ми досі не бачимо цього. Ми бачимо лише документ, який скоріше можна порівняти з документом, який регулярно підтверджує територіальну цілісність України. Не думаю, що це змінить ситуацію, бо у “формулі миру” ще є момент про необхідність фіксації закінчення війни. Коли всі сторони мають зафіксувати, що війна закінчилася. Наразі ж це ні в який спосіб не передбачається», — наголошує Дмитро Левусь.

Генасамблея ООН, Нью-Йорк, 2 березня 2022 © AP / Seth Wenig

Український мирний план містить пункт, зокрема, про виведення російських військ. І хоча резолюції Генеральної Асамблеї ООН не є юридично обов’язковими, вони мають політичну вагу.

«Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлено не лише долю України. Це повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності кожної держави», — сказав посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який брав участь у підготовці проєкту резолюції Генасамблеї.

Звісно, Україна зацікавлена, щоб саме її мирний план став основою цієї резолюції. А втім, як з'ясували журналісти Ройтерз, причетні до підготовки проєкту дипломати, заявили, що він був спрощений, щоб отримати якомога ширшу підтримку.

20 лютого про свої мирні ініціативи заявили в Китаї: як сказав в інтерв'ю «Сіньхуа» китайський дипломат Ван Ї, готові співпрацювати заради якнайшвидшого досягнення припинення вогню.

Китайський топдипломат Ван Ї під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки,18 лютого 2023 © AP / Petr David Josek

Ключові пункти цього плану передали Україні, але цього точно не достатньо, щоб робити якісь висновки, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба і додав, що Україна чекає від китайців деталей.

На думку політолога Дмитра Левуся, китайська пропозиція має на меті розмити українську ініціативу: «Паралельно ми бачимо ініціативу китайську, яка точно не спрямована на справедливе завершення війни. Бо там не йдеться про покарання агресора та військових злочинців, на чому наголошує Україна. І Китай міг би зробити добру справу, якби заарештував російські рахунки та приєднався до санкцій ЄС, щоб продемонструвати відданість принципам ООН».

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«На сьогодні підписання української формули миру — це підготовка світової думки до того, як треба реалізувати завершення війни та як має виглядати світоустрій, — вважає політолог Дмитро Левусь. — Реалізація формули миру буде можливою, коли змінюватиметься ситуація на полі бою, а Російська Федерація буде зазнавати поразки. Зараз Україна займає активну позицію, поводиться, як країна, яка має велике значення для світового устрою. І фіксує намагання закріпити світовий порядок, який є».