Реалізація української формули миру залежить від розвитку подій на фронті
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23 лютого Генеральна Асамблея ООН визначатиметься щодо резолюції про українську формулу миру, — повідомив Володимир Зеленський.
«Мені здається, важливо, щоб була одна позиція», — зазначив український президент.
Уперше свій мирний план Україна представила торік на саміті Великої двадцятки. У списку 10 пунктів:
►Радіаційна та ядерна безпека
►Продовольча безпека
►Енергетична безпека
►Звільнення всіх полонених і депортованих
►Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
►Виведення російських військ і припинення бойових дій
►Повернення справедливості
►Протидія екоциду
►Недопущення ескалації
►Фіксація закінчення війни
На думку політолога Дмитра Левуся, відповідна резолюція ООН потрібна не лише для повернення українського суверенітету, а й для відновлення принципів світового порядку, на яких і була заснована Організація Об'єднаних Націй.
«Було би логічно, якби Генасамблея ООН дійсно її проголосувала. Хоча в порядку денному ми досі не бачимо цього. Ми бачимо лише документ, який скоріше можна порівняти з документом, який регулярно підтверджує територіальну цілісність України. Не думаю, що це змінить ситуацію, бо у “формулі миру” ще є момент про необхідність фіксації закінчення війни. Коли всі сторони мають зафіксувати, що війна закінчилася. Наразі ж це ні в який спосіб не передбачається», — наголошує Дмитро Левусь.
Український мирний план містить пункт, зокрема, про виведення російських військ. І хоча резолюції Генеральної Асамблеї ООН не є юридично обов’язковими, вони мають політичну вагу.
«Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлено не лише долю України. Це повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності кожної держави», — сказав посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який брав участь у підготовці проєкту резолюції Генасамблеї.
Звісно, Україна зацікавлена, щоб саме її мирний план став основою цієї резолюції. А втім, як з'ясували журналісти Ройтерз, причетні до підготовки проєкту дипломати, заявили, що він був спрощений, щоб отримати якомога ширшу підтримку.
20 лютого про свої мирні ініціативи заявили в Китаї: як сказав в інтерв'ю «Сіньхуа» китайський дипломат Ван Ї, готові співпрацювати заради якнайшвидшого досягнення припинення вогню.
Ключові пункти цього плану передали Україні, але цього точно не достатньо, щоб робити якісь висновки, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба і додав, що Україна чекає від китайців деталей.
На думку політолога Дмитра Левуся, китайська пропозиція має на меті розмити українську ініціативу: «Паралельно ми бачимо ініціативу китайську, яка точно не спрямована на справедливе завершення війни. Бо там не йдеться про покарання агресора та військових злочинців, на чому наголошує Україна. І Китай міг би зробити добру справу, якби заарештував російські рахунки та приєднався до санкцій ЄС, щоб продемонструвати відданість принципам ООН».
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«На сьогодні підписання української формули миру — це підготовка світової думки до того, як треба реалізувати завершення війни та як має виглядати світоустрій, — вважає політолог Дмитро Левусь. — Реалізація формули миру буде можливою, коли змінюватиметься ситуація на полі бою, а Російська Федерація буде зазнавати поразки. Зараз Україна займає активну позицію, поводиться, як країна, яка має велике значення для світового устрою. І фіксує намагання закріпити світовий порядок, який є».