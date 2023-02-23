Угорщина проти — уряд Орбана вчергове намагається заблокувати антиросійські санкції

УГОРСЬКА ПОЗИЦІЯ

За рік після початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз запровадив санкції проти понад 1400 осіб — здебільшого російських олігархів. У черговому, десятому, пакеті санкцій також заплановані обмеження щодо низки російських багатіїв та посадовців. Але завадити новим обмеженням намагається Угорщина, яка переконує переглянути санкційний список, зокрема вилучити звідти чотирьох осіб.

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Інакше Будапешт погрожує ветувати 10-й санкційний пакет ЄС і виступає категорично проти пропозиції керівництва ЄС продовжувати санкції щороку, а не раз на 6 місяців. Адже така новація, пише «Політіко», фактично вдвічі зменшила би можливості Угорщини зривати рішення ЄС.

Ця політика шантажу діє. Зокрема, два дипломати ЄС, зазначають у виданні, заявили, що Союз може задовольнити вимоги Орбана. У противному разі, надалі Угорщина своїм правом вето витягатиме із санкційного списку всіх росіян, проти яких уже чинні персональні обмеження. З-поміж цих понад 1400 осіб — російські олігархи, члени парламенту, військові, силовики та представники окупаційних адміністрацій, які діють на території України.

«Я думаю, що він (Віктор Орбан — ред.) це робив і раніше. Може, йде мова про тих саме людей, може, про інших. Минулого разу це був голова російської церкви патріарх Кирил. А цього разу це може бути якийсь олігарх із оточення Путіна, як-то голова "Газпрому", або голова "Роснафти", або голова "Росатому". Тобто, ми не знаємо, шо це за люди, але це просто виконання російських забаганок», — вважає політолог Костянтин Батозський.

Політична корупція та великий зиск

За словами професора кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максима Ялі, за допомогою політичної корупції Кремль уже не раз досягав своєї мети. І нині Угорщина стала для Москви твердинею цього явища.

«Вони (угорська влада — ред.) й до цього блокували і самі не приєдналися до санкцій, які вводив Європейський Союз проти Кремля. Зокрема, що стосується нафтового та газового ембарго. Вони продовжують купувати з величезними знижками газ і нафту, яку продовжують отримувати нафтопроводом. І вони це відпрацьовують. Це є наочним прикладом політичної корупції. І, незважаючи на критику з боку європейських партнерів, вони продовжують це робити», — пояснює Максим Ялі.

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Експерт із міжнародних відносин припускає, що Кремль має персональні важелі впливу на Віктора Орбана. Адже використовувати компромат як на ворогів, так і на умовних друзів — давня традиція Москви.

Віктор Орбан та Володимир Путін. Вересень 2018 © AP / Alexander Zemlianichenko

Блокування європейських санкції стало для Угорщини певним бізнесом, погоджується політолог Костянтин Батозський. Зокрема, зазначає він, зараз Угорщина спільно з РФ реалізовує величезний економічний проєкт — споруджує атомну станцію «Пакш-2».

«Робота ведеться за рахунок російського бюджету на російські кредитні кошти. І цей канал, власне, і використовується для політичної корупції, для накачування грошима Угорщини, для того, щоби вона могла відстоювали ті чи інші позиції, вигідні Росії. Жодних речей у позиції Угорщини, які якось покращують становище Угорщини, не існує. Їх офіційна позиція в тому, що одні хочуть надалі торгувати з Росією, отримувати нафту через нафтопровід "Дружба", який йде через Україну, російський газ, а також продовжувати споруджувати в центрі Європи атомну станцію за російським дизайном. Вона абсолютно відкрито дисонує з усім, на чому робить політику сучасний Європейський Союз», — зазначає Костянтин Батозський.

Проєкт АЕС «Пакш-2» © Холдинг «ТИТАН-2»

Варто брати до уваги й претензії Віктора Орбана до України, як, між іншим, і до інших сусідніх держав. Адже нинішній прем'єр Угорщини, вважає політолог, спить і бачить себе ще одним великим збирачем земель. Як і його кремлівський партнер, Орбан прагне воскресити давно мертву імперію.

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«Віктор Орбан майже відкрито виступає за перегляд кордонів. Тобто, це людина, яка відверто каже, що от ми не можемо приєднатись до антиросійських санкцій, але тому, що у нас немає виходу до моря. І тим самим він апелює до часів Австро-Угорської імперії, коли сусідня Хорватія була частиною імперії. І таким чином, він натякає, що от якби йому належала би незалежна Хорватія, то тоді все було би добре. Ми вже мовчимо про те, як відкрито вони розгойдували тему угорського сепаратизму в Україні», — пояснює політолог Костянтин Батозський.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан © INDEX

«Ця політика Угорщини вже триває не один рік і почалася ще до початку повномасштабного вторгнення. З моменту прийняття Верховною Радою закону про мови, про нацменшини, вони почали блокувати співпрацю України з Північноатлантичним альянсом і з Європейським Союзом», — зазначає професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі.

От і зараз мовне питання спливло у заявах угорських представників влади. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт може розблокувати проведення зустрічей Комітету Україна — НАТО на рівні міністрів за умови скасування мовного закону, ухваленого Україною 2014 року.

Десятому пакету санкцій бути?

Окрім заявлених у 10-му пакеті антиросійських санкцій щодо конкретних осіб, наголошує Костянтин Батозський, для України вкрай важливі ті, які би допомогли перекрити живлення військової машини РФ.

«По-перше, це удосконалення вже наявних механізмів санкцій. Ми бачимо, що, незважаючи на санкції, у Росії діє паралельний імпорт. Вони можуть завозити до себе критично європейські товари, у тому числі подвійного призначення — мікросхеми, чіпи, які вони використовують для виробництва зброї. Вочевидь, ці механізми треба вдосконалити і зробити все можливе, щоб унеможливити потрапляння в Росію європейських компонентів, які вони використовують в умовах військової промисловості», — каже політолог.

Не менш важливо обрубати шляхи, якими в обхід санкцій Росія заробляє нафтові гроші. Крім того, Україна і досі чекає від Європи хоч якихось кроків щодо «Росатому».

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У 10-му пакеті, як і в жодному з попередніх, немає обмежень щодо російської державної атомної корпорації. Щоправда, сам кремлівський лідер своїми нещодавніми заявами і розпорядженнями скинув на руки колективному Заходу кілька козирів.

Росатом © REUTERS / ANTON VAGANOV

«Путін на увесь світ наказав "Росатому" готувати ядерне випробування (про це йшлося у його зверненні до Федеральних зборів — ред). Тобто, на увесь світ, заявив, що Російська атомна корпорація не про мирний атом, не про розвиток атомної енергетики. А це насамперед воєнна організація, мета якої забезпечувати Росії ядерний щит і модернізувати її ядерну зброю. І насправді всі проєкти "Росатому", які він реалізує за кордоном, є просто частиною також російського агентурного впливу», — пояснює політолог.

Ці аспекти, зокрема, можуть допомогти Євросоюзу приструнчити Угорщину, вважає Костянтин Батозський.

«Тепер у противників санкціонування "Росатому" не буде аргументів. Та сама Угорщина не зможе більше казати, що "бачите, ми піклуємось про ядерну безпеку". Коли вона купує реактор у компанії, яка зараз використовується режимом Путіна для ядерного шантажу всього світу. Це абсолютний нонсенс. Такі аргументи зараз дуже потрібно використовувати. І українська сторона, я певен, буде на цьому наполягати», — каже політолог Костянтин Батозський.