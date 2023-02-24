Повалити імперію: чи готовий Захід до поразки Росії у війні?

ПІСЛЯВОЄННА РОСІЯ

Минув саме рік із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Київ «за три дні» росіяни так і не взяли, із демілітаризацією та денацифікацією України також не склалося. А військові експерти навперейми пророкують кремлівському режиму близьку поразку в розв'язаній ним же війні. Західні союзники і далі допомагають Україні досягнути цієї мети. Але як бути з повоєнною переможеною Росією?

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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель зазначив, що слід знайти способи не просто закінчити цю війну, а закінчити війну так, щоб Україна зберегла територіальну цілісність і суверенітет. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Боррель наголосив, що після поразки Росії ЄС має продовжити вибудовувати з нею відносини.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель © AP / Jean-Francois Badias

«Ну, Росія не зникне. Росія — великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни», — цитує видання слова Жозепа Борреля.

Народ народом, але представляє будь-яку країну на міжнародній арені її керівництво. Хто саме може очолити РФ та чи зміниться її політичний устрій? Ці питання головний дипломат Євросоюзу коментувати не став.

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на безпековій конференції в Мюнхені, заявив, що він проти зміни політичного режиму в Росії.

«Я не вірю, що зміна режиму щось дасть. І коли я чую, як багато людей виступають за зміну режиму, я запитую, на що міняти? Хто наступний? Хто ваш лідер? За останні десятиліття ми бачили зміни режимів у багатьох країнах. І це були провали», — сказав Макрон.

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А канцлер Німеччини Олаф Шольц у відеозверненні в день річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України наголосив, що після 24 лютого 2022 року весь світ змінився кардинально й уже не буде таким, як раніше.

«Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Німеччина непохитно стоїть на боці України — сьогодні та в майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни», — написав Шольц у твіттері.

Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в #Україні. 🇩🇪 непохитно стоїть на боці 🇺🇦 – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. #КоротковідКанцлера pic.twitter.com/DK78DEGnjF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

То чого насправді хоче колективний Захід? І яким бачить повоєнне майбутнє світу — із РФ чи без неї?

Єдина та неподільна?

Чого колективний Захід точно не хоче, так це, щоби Російська Федерація розвалилася на шматки, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

«Нашим західним друзям треба поставити одне просте запитання. Чому вони забирають у колонізованих Московією народів право на самовизначення? Чому, умовно, в Португалії чи Іспанії народ має право на самовизначення, а, скажімо, калмики не мають такого права? Або чеченці, які свого часу вибороли своє право на незалежність. Чому вони не мають такого права?», — зазначає Огризко.

І такий сценарій історія уже бачила, говорить німецький політолог Андреас Умланд. Перед розпадом Радянського Союзу Захід усіма силами намагався цього запобігти.

«Можна простежити, що поведінка Заходу дуже схожа на те, що було наприкінці Радянського Союзу, коли Захід теж намагався його зберегти. Зокрема, можна згадати відому поїздку та промову президента США Джорджа Буша старшого, який у 90-му році, якщо я правильно пам'ятаю, відвідав Київ і застеріг українців від націоналізму. І потім ця промова називалася Chicken Kyiv speech. Тобто малося на увазі, що це був така промова-острах про те, щоб Україна не стала незалежною і щоб Радянський Союз зберігся. А за цим був цей острах, що ядерна зброя під час розпаду Радянського Союзу потрапить не в ті руки руки, що потім терористи отримають боєголовки», — розповідає німецький політолог.

Балістичні ракети на параді у Москві, 24 червня 2020 © AP

Цього ж страшенно бояться і зараз. Бо одна справа, коли «ядеркою» усьому світу погрожує тільки Путін, а вже зовсім інша, якщо боєголовками почнуть розмахувати дрібні князьки та терористи на кшталт Кадирова.

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Та й стримувати одного, хай і великого, потенційного ворога Заходові буде значно простіше, аніж багатьох дрібних. В ідеалі, європейські лідери хотіли би стати свідками такого собі переродження імперії-загарбника на мирну, демократичну та правову державу, вважає Андреас Умланд.

«Якщо виходити з того, що Росія залишиться такою, як вона є, то у Заходу має бути політика холодної війни, тобто обмеження, стримання Росії. З іншого боку, можна було би запропонувати Росії якийсь шлях до європейської інтеграції, якщо вона відмовиться від фашистських амбіцій і стане демократичною державою. У принципі, для цього є вже механізм. За прикладом того, що Захід запропонував за останні 20 років східноєвропейським країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова. Тобто Угоду про асоціацію, зону вільної торгівлі, безвізовий режим, створення Парламентської асамблеї з Європейським Союзом, платформи громадянського суспільства і, можливо, навіть вступ до ЄС. Або навіть вступ до НАТО, якщо Росія стане демократичною, а не імперіалістичною країною», — припускає німецький політолог Андреас Умланд.

Історія вже давала Росії шанси стати демократичною державою, яка керується верховенством права, зазначає Умланд, але щось пішло не так.

«У принципі, у 90-х роках був такий, мабуть, шанс демократизації та включення Росії до західної спільноти. Але те, що це не відбулося, зрештою, можна розглядати як доказ того, що із такою Росією, із такими розмірами, із такими амбіціями співпрацювати взагалі не має сенсу. І що тільки стримування — єдина можлива геополітика», — констатує німецький політолог.

Нова конфігурація Росії

Поки що не треба навіть прогнозувати, як саме світовій спільноті налагоджувати відносини з повоєнною Росією. У цьому рівнянні, каже ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, поки що забагато змінних.

«Ми ще не знаємо конфігурацію цієї нової Росії. І думаю, що ще певний період часу і не дізнаємося. Але саме від відповіді на питання, що буде з оцими колонізованими Росією різними народами, залежить дуже багато. І тому сьогодні спрогнозувати весь цей розвиток, я думаю, практично неможливо. Але мені здається, що за будь-яких обставин ми повинні виходити з того, що ця недоімперія в її теперішньому вигляді повинна припинити існувати. У мене таке відчуття, що саме таким чином треба нашим шановним західним партнерам і думати, а не будувати замки на піску. Що Росія так чи інакше залишиться такою, якою вона є», — наголошує дипломат.

Але якщо навіть Росія і залишиться територіально цілісною, постає не менш важливе питання, у чиїх руках опиниться влада.

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Наразі очевидних претендентів на кремлівський трон немає, вважає Володимир Огризко. Навіть більше, каже, не виключено, що на політичну арену вийдуть неочікувані гравці.

«У таких випадках з'являються люди зовсім невідомі, але яких виштовхує нагору оця нова хвиля. Вони потім так само швидко зникають, але свою історичну місію руйнування попереднього режиму виконують. Але зараз, власне, не можна сказати, що от буде пан Х чи пані Y, виникнуть просто ті люди, які це зроблять», — каже дипломат.

Також Огризко припускає, що знову повториться історія, а саме сценарій, який був реалізований під час розпаду СРСР.

«ГКЧП (Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС), — ред.) — зібралася група людей, яких Горбачов не влаштовував. Вони спробували його скинути. А де потім через кілька днів це ГКЧП опинилося? Воно опинилося в тюрмі. А на місце ГКЧП вийшов Єльцин із своєю командою. От, здавалось би, Єльцин не брав участі в заколоті, але скористався можливістю і захопив владу. От, власне, десь такий сценарій, я думаю, буде характерним для Росії зараз, бо там по-іншому політична система не працює», — припускає Володимир Огризко.

Населення окремо від влади?

Володимир Путін на стадіоні «Лужники» в Москві, Росія, середа, лютий. 22, 2023 AP - Mikhail Metzel

А от в те, що зміну влади в РФ ініціює саме населення, на цьому етапі не віриться, каже німецький політолог Андреас Умланд. Попри те, що в Росії дійсно є люди, які хочуть іншої долі собі та країні, їх не так багато.

Чоловік робить селфі перед екраном телевізора, на якому зображено президента Росії Володимира Путіна під час його щорічного звернення до нації AP

«Режим, який зараз діє в Росії не має демократичної легітимації і дуже маніпулятивний, він дурить народ. Це з одного боку. А з іншого боку, режим і відповідає запитам народу. Це особливо видно було під час анексії Криму, яка була дуже популярна в Росії. Там була величезна підтримка. На жаль, громадська думка підтримує експансію інших держав. Це було раніше в Грузії. І зараз теж, як ми знаємо за опитуваннями, там велика підтримка цього (війни — ред.). Щодо імперських реваншистських амбіцій, є все ж таки велика схожість цілей Путіна і росіян. Хоча, напевно, багато хто з них живе в паралельному світі, який створює російська пропаганда», — вважає Умланд.

Хлопчик тримає автомат Калашникова на виставці зброї під час національних святкувань у Санкт-Петербурзі, Росія, четвер, 23 лютого 2023 р. AP - Dmitri Lovetsky

Попри все, каже політолог, шанс на демократичне майбутнє в добросусідстві з іншими країнами росіяни мають. У 90-роках минулого століття вони активно вимагали цього та й зараз багато хто невдоволений ситуацією в РФ. Як зауважує Андреас Умланд, історія доводить, що можна перетворити навіть найагресивнішу країну на взірець права і толерантності.

«Я просто згадую історію німців. Вони теж після Другої світової війни всех-таки стали демократичним і ліберальним, а не імперіалістичним народ. Так, я думаю, що повторення можливе, хоча ментальності різні. Але всі народи мають шанс на таке перевтілення, на демократизацію. Чи настав тепер уже час для цього в Росії? Поки що мені важко сказати», — підсумовує Андреас Умланд.