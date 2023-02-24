Поплічник Путіна: а якби Білорусь сказала «ні»?

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Білорусь стала плацдармом для російських військових. Самопроголошений очільник країни надав Росії можливість наступати на Україну зі своєї території під час повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року. При цьому він заперечував участь білоруської армії у масованій атаці. Чому Лукашенко дав росіянам знищувати українців? Яка ціна української крові для Білорусі та її очільників? Як змінювалась риторика Лукашенка протягом року великої війни?

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Заяви Лукашенка про війну та участь у ній Білорусі © RFI

Від самого початку великої війни Олександр Лукашенко бив себе у груди і твердив, що Білорусь не бере участі у повномасштабному вторгненні РФ. Самопроголошений білоруський очільник доводив усьому світові, що наступ російських військових та російські атаки з території Білорусі — не рахуються. Бо то ж не білоруські військові пішли зі зброєю проти українського народу, а збройні сили Росії. Яких, до слова, саме Лукашенка запропонував Путіну залишити на півдні Білорусі після навчань «Союзна рішучість-2022», які тривали з 10 по 20 лютого 2022 року.

Заяви Лукашенка про війну та участь у ній Білорусі © RFI

Роль Лукашенка у війні РФ проти України

— Яка відповідальність білоруського самопроголошеного президента за тисячі вбитих українців? Про це кореспондентка RFI запитала у білоруського політичного експерта Артема Шрайбмана.

— Я думаю, що з відповідальністю все достатньо прозоро. Лукашенко сам не приховував, що допомагає Росії у всьому, про що вона попросить. Лукашенко надав територію Білорусі, що зробило його агресором з точки зору міжнародного права. Тому що в документах ООН надання території для агресії дорівнюється агресії. І в цьому плані тут все прозаїчно. Лукашенко з тих пір надавав Росії озброєння, танки, військову форму, доступ до свого повітряного простору, полігон для мобілізованих, а також лікував російських солдат. І тому у всіх на очах та різнобічна підтримка, якою Росія насолоджується у Білорусі у всіх на очах. Тож якщо говорити про початок війни, то Лукашенко частково винен і за ті військові злочини, які вчинили у передмісті Києва, бо саме через Білорусь туди прийшли війська РФ.

Заяви Лукашенка про участь Білорусі у війні в РФ © RFI

— Чи міг Лукашенко відмовитись зробити з Білорусі плацдарм для російських військових?

— Я думаю, що у Лукашенка не було такої можливості. У тому сенсі, що це було б напряму пов'язано з ризиком для його життя та стабільності його режиму. Тож, я певен, що Путін не чув би жодних заперечень і, попри заперечення Лукашенка, все одно провернув би цю операцію та здійснив напад на Україну з півночі, оскільки там, на території Білорусі, уже перебували війська. А ось для чого насправді вводили російських солдат напередодні вторгнення, я думаю, Лукашенко міг і не знати (формально там проводились російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість-2022» — ред.). Лукашенко міг думати, що Путін просто бряцкає зброєю, і йому можна у цьому допомогти. І лише потім — безпосередньо перед агресією — його поставили до відома, що тепер вони підуть воювати.

Заяви Лукашенка про участь у війні РФ © RFI

— Білорусь надала свою територію як плацдарм для російських атак. Що натомість отримує Лукашенко?

— Лукашенко отримує економічну допомогу за те, що став військовим поплічником Путіна. Дуже багато питань вирішились за цей рік, які не вирішувались дуже довго. Це стосується і нових кредитів, і відтермінування за старими білоруськими боргами, і переведення оплати за газ і нафту у російські рублі, і фіксації цін на газ на три роки, і пільгові ціни і вирішення проблем з компенсацією податкового маневру у нафтовій сфері, про що Лукашенко просив більше 5 років. А тепер він буде отримувати субсидію з російського бюджету, яку отримують російські НПЗ. Він отримав доступ до російської логістики, щоб продавати свої товари через російські залізничні порти, у тому числі, обходячи санкції. Таким чином він отримує все, що хоче. І стосунки між ними суттєво покращились.

Заяви Лукашенка про війну РФ © RFI

Білоруські військові на війні та новий контрнаступ

— 16 лютого Лукашенко заявив, що Білорусь «не збирається вводити свої війська на територію України», а білоруська армія включиться у війну лише у разі агресії з боку України. Цю заяву він зробив за день до візиту до Путіна. За яких конкретно умов білоруські війська можуть почати воювати проти України?

— Я думаю, що білоруські війська почнуть воювати, якщо Росія почне дуже сильно давити і сильно потребувати цього. І вона не залишить жодного вибору Лукашенку і це буде дуже грубим шантажем. І якась частина білоруської армії може бути залучена після нової хвилі мобілізації в Росії. Однак поки жодних ознак того, що станеться саме так, у нас нема. Тому що білоруська армія — це несерйозний військовий ресурс, через який Путін обов'язково має нагибати та проламувати Лукашенка, коли він може стільки ж людей мобілізувати десь у глибинці РФ і ніхто цього навіть не помітить. Ми говоримо про 10, 15, максимум 20 тисячах боєздатних солдат. Це не та кількість, заради якої варто ризикувати стабільністю білоруського режиму. Тобто я зараз не бачу жодних ознак, однак війна непередбачувана. Війна може зачепити Білорусь випадково або через провокації. Уявімо, що Росія почала інтенсивні обстріли України з півдня Білорусі, як це було на початку війни. Поставила ще більше своїх «Іскандерів». Тим часом Україна отримає американське озброєння і матиме спокусу вдарити, наприклад, по полігонам. Тоді Білорусь буде залучена. Тобто сценаріїв може буде дуже багато. Але поки ніщо не вказує на подібний сюжет.

Лукашенко на навчаннях AP - Nikolai Petrov

— Новий контрнаступ на Україну: яка вірогідність того, що він буде з боку Білорусі?

— Тут питання виключно ресурсів. Я думаю, що Росія хотіла б знову, звісно, спробувати захопити Київ. Однак зараз все мобілізаційне угрупування зосереджене на Донбасі і ніяких окремих ресурсів без нової масштабної мобілізації нема, так само, як і амуніція, схоже, у дефіциті. При таких обмежених можливостях зібрати боєздатне угрупування у кілька десятків тисяч солдат, а скоріш за все треба 50000, а з тих пір Україна укріпила свій північний фланг, тож знадобиться більш серйозне угрупування цього разу, щоб пробити всю оборону. Зараз нема доказів, що Росія має такі ресурси, що вона їх якось акумулює і тим паче розміщує на території Білорусі. Тому я поки це розцінюю як маловірогідне.

Білоруські партизани на війні

Білоруська залізниця із російською технікою AP

— Яка роль і внесок білоруських партизанів у стримуванні російських військ на початку повномасштабного вторгнення?

— Дуже складно виміряти внесок білоруських партизанів. Запровадили смертну кару за замах на тероризм, деяким людям демонстративно на камеру прострелили коліна, які тюремні строки дають — ми бачимо дуже нервову реакцію. І вона, скоріш за все, була викликана тиском з боку Росії, яка була незадоволена діяльністю партизанів. А значить, це було проблемою. А ось, що вони конкретно зупинило чи уповільнило, важко сказати. Скоріш за все, коли війна закінчиться, ми дізнаємось якісь деталі. Українські розвідники та військові казали, що внесок партизанів був дуже серйозним, була логістична проблема для забезпечення російського угрупування військ. Їм доводилось долати багато кілометрів, щоб потяги їхали в обхід заблокованих ділянок.

Транзитна блокада та інші неприємності Білорусі

— Вирок для білоруського журналіста польського походження Андрія Почобута і закриття пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні: до чого може дійти ця ескалація?

Анджей Почобут засуджений до 8 років AP - Leonid Shcheglov

— Ця ескалація може дійти до повноцінної транспортної блокади. Ми поки що ще не в цій точці. Поки що потяги ще їздять. Вантажівки ще можуть проїжджати через ПП біля Бресту. Але ми можемо дійти у ту точку, коли всі переходи будуть зачинені. Ескалація — така річ, яка сама себе годує. Це відповідна реакція на якийсь конкретний крок. Друга сторона хоче відповідати. Це продовжується, доки не дійде до межі. Тому тут все можливо.

Польсько-білоруський кордон © Straż graniczna

Настрою на поступки нема у жодної зі сторін. І питання лише, чи зупиниться якась країна чи ні. Теоретично ми рухаємось у бік транзитної блокади Білорусі. Принаймні з боку Польщі. Є ще Литва, Латвія, через які теж можна возити вантажі. Але це буде і незручно, і дорого.

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— Для чого Лукашенко повертає тих, хто залишив Білорусь після 2020 року? Яка справжня ціль?

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Білорусь, 2020 року © AP

— Лукашенко поки не повернув багатьох людей, які залишили Білорусь. Це поки декларація. У цій ініціативі повернення політемігрантів я бачу дві цілі. Перша — пропагандистська. Тобто показати своєму електорату, що опоненти визнають свої помилки, вони каються, визнають, що були дурними, погоджуються бути покірними, не порушувати закон і публічно визнають свою провину. Готовність публічно покаятись є умовою повернення. Таким чином Лукашенко хоче зафіксувати перемогу в очах своїх прихильників. Йому дуже важливий такий ось момент приниження. Інша ціль — це боротьба з «витоком мізків», особливо в IT-секторі. Це носить катастрофічний характер. І Мінськ хоче якимось чином уповільнити, зупинити чи розвернути цей процес. І можна повернути в країну бодай менш політизованих людей. Однак поки ми не чуємо жодних успіхів з тих фронтів.