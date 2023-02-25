Африканські пристрасті: континент на перетині інтересів Росії та Заходу

АФРИКа

Російське вторгнення в Україну спровокувало колосальні зміни в геополітиці. Справжнім фронтом протистояння Росії і Заходу став африканський континент. Кремль там шукає нових союзників в умовах ізоляції з боку ЄС та США. Москва сконцентрувалась на смузі від Малі до Судану. Як вважають оглядачі «Файненшл таймс», мета росіян — влаштувати там «парад переворотів» і таким чином максимально витіснити європейців.

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Когось підсадили на збройну голку, інших тримають на короткому ланцюзі голоду, а з третіми товаришують, за звичкою, як за часів СРСР. Такі три основні типи відносин РФ із африканськими країнами називає спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Африка, яка має доволі тісні й тривалі зв'язки з Московою, опинилися перед вибором: засуджувати російську агресію чи мовчазно спостерігати за нею.

Біля російського консульства в Кейптауні, відбулась акція протесту проти військово-морських навчань Китаю, Росії та ПАР © AP / Nardus Engelbrecht

Наприклад, резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України і невизнання псевдореферендумів на окупованих РФ територіях підтримали 29 африканських країн із 54.

Мітинг проти візиту міністра закордонних справ РФ в ПАР © AP / Themba Hadebe

Та з огляду на те, які позиції Україна посідала в Африці раніше, такий результат українські дипломати вже називають значним прогресом. Лише кілька років тому українська дипломатія почала робити відчутні кроки в бік Глобального Півдня, а тепер, із початком повномасштабної війни з РФ, білі плями на африканському континенті намагаються замалювати якнайшвидше. Як зазначив в інтерв'ю BBC глава українського МЗС Дмитро Кулеба, «Україна переглядає характер українсько-африканських відносин і починає еру українсько-африканського ренесансу».

Зброя, золото та зерно — підґрунтя російсько-африканських відносин

Найміцніше за Росію тримаються ті держави, де нині правлять диктатори та військові режими, які незаконно прийшли до влади, пояснює Максим Субх. Адже вони втримуються у високих кріслах тільки завдяки російській зброї і найманцям.

Найманці ПВК «Вагнера» в Малі © AP

«У нас є одна публічна фраза Пригожина: "Отже, ми повернемося в Африку". Кажуть, що є 5-тисячний контингент ПВК "Вагнера", який контролює ЦАР. А в деяких інших країнах він навіть і суттєво більший. Але я хочу сказати, що ми можемо стати свідками перебазування якихось дуже значущих частин і військового ресурсу саме на африканський континент. Як на мене, то такий процес уже відбувається. ПВК "Вагнера" може бути частиною цієї стратегії», — зазначає російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін.

Центр ПВК «Вагнера» в Санкт-Петербурзі, 4 листопада 2022 © AP

До того ж завдяки присутності своїх найманців на континенті Росія підживлюється корисними копалинами.

«Скажімо, якщо це Малі, то завдяки тому, що там присутні ПВК "Вагнера", то доступ до природних ресурсів цієї країни абсолютно вільний. Він неконтрольований. І Росія тут веде таку діяльність, яка направлена, по суті, на викрадення і нелегальний вивіз тих природних копалин, які вона потребує, у тому числі, для ведення війни проти України», — пояснює український дипломат Максим Субх.

І не лише Малі. Частина російських набоїв та снарядів відлита коштом суданського золота. Дорогоцінний метал на мільярди доларів вивозять в обхід митниці військовими літаками через Сирію. Журналісти CNN провели власне розслідування і встановили, що російські операції із суданським золотом у таких значних масштабах почалися 2014 року після анексії українського Криму.

Тоді Захід запровадив проти РФ низку санкцій. Незаконно ж вивезене із Африки золото частково допомогло компенсувати втрати російської економіки.

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Продовольство і є ще одним гачком, за який РФ тримає Африку. До початку повномасштабної війни Україна та РФ сукупно постачали до країн континенту 40% всього зерна. Через російську блокаду українських портів частина африканських країн опинилась на межі продовольчої катастрофи.

Крім того, як з'ясували дослідники NASA Harvest, Росія вкрала українського зерна щонайменше на один мільярд доларів. З тимчасово окупованих територій зібрали та вивезли майже 6 мільйонів тонн пшениці — це майже 88% від загального обсягу озимих культур.

Судно «Св. Ніколай» розвантажують у порту Ізміра. Україна заявляє, що це зерно РФ незаконно вивезла з окупованих територій. © AP / Yoruk Isik

При цьому російська пропаганда переконує африканців, що продовольча криза — вина Заходу.

Для зміцнення своїх позицій Росія активно підтримує антиколоніальні настрої, і без того популярні на континенті. Це формує в Африці образ «хорошої Росії» на противагу «поганим» американцям та європейцям.

До того ж частина африканських країн ще з часів Радянського Союзу залежна від постачання російського озброєння.

«Накопичилася критична маса такої зброї, яку цим країнам потрібно і обслуговувати, і закуповувати нові види озброєння. Тому ця залежність стала дуже високою. Разом із тим, війна Росії в Україні виснажує російський ВПК, можливості постачання, можливості обслуговування того озброєння. Навпаки, ми бачимо, що Росія намагається забрати назад те озброєння, яке вона продала, яке знаходиться на озброєнні армій низки країн Африки. Для того, щоби компенсувати свої втрати і застосовувати цю зброю проти України», — розповідає Максим Субх.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса з російським міністром Лавровим © AP

Цього року російська верхівка особливо активізувалася в Африці насамперед через санкційну ізоляцію, зазначає російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін. Так РФ шукає альтернативні ринки.

На думку Марка Фейгіна, є ще одна не менш важлива причина: російська верхівка готує собі шляхи відходу у разі негативного сценарію розвитку подій.

Саміт Росія — Африка, Сочі 2019 рік © AP / Gavriil Grigorov

«В Африці формується така собі база впливу московських еліт, окремих, не всіх, в основному силових еліт, які хочуть використати її як запасний аеродром. Саме цим пояснюється небачена активність і божевільні угоди на кшталт співробітництва в космосі, наприклад, із Мозамбіком чи із Зімбабве. Із ким вони там співпрацюють? Це все спроба встановити якийсь форпост на африканському континенті... Я думаю, що саме цим все це пояснюється. Адже ніякої практичної користі і ніякого прямого результату від співпраці з диктаторськими, переважно, режимами на африканському континенті немає», — вважає Марк Фейгін.

Негативні сценарії — це різні варіанти поразки в війні проти України, які кремлівська еліта уявляє вже як цілком реальні і близькі.

«Це не означає, що вони відмовляються від планів хоча би вийти до кордонів Донецької області. Але розуміння того, що стратегічно ситуація програється, воно теж є. Стратегічно, не тактично, тому що ви можете взяти Бахмут, але втратити Мелітополь. Це ж непорівнювані речі — розрізання фронту і активність на Донбасі з виходом на якісь, навіть адміністративні, кордони. Я думаю, що, з огляду на ситуацію, є сили в оточенні Путіна, які нібито ініціюють цей процес. У них свій мотив — заробити на цьому грошей, як у нас кажуть, отримати свій гешефт. Але, тим не менш, Африку обрано саме таким континентом, у якому ця активність має призвести до створення такого собі повноцінного притулку», — резюмує російський політичний і громадський діяч.

Європейські інтереси

Росії вдалося відтиснити в Африці деякі європейські країни, насамперед Францію.

Французький контингент в Африці © REUTERS / BENOIT TESSIER

Париж упродовж тривалого часу розглядав низку африканських країн, зокрема Малі і Центральноафриканську республіку, як зону свого безумовного інтересу. Однак під впливом Росії та за участю пригожинських найманців з «Вагнера» ці країни поступово вийшли з французької орбіти з гаслом «Париж не здатний протистояти ісламістам». І під гаслом боротьби з ісламістами в регіоні міцно закріпилася ПВК «Вагнера», яка останні кілька років впливає на політику африканських країн і перебирає під контроль усі активи, які цікаві РФ та Пригожину.

Еммануель Макрон, назвав це «розкраданням», але принаймні поки що Франції нічого протиставити Росії в Африці, крім висловлення занепокоєння.

Схожа історія відбулась в Буркіна-Фасо. Після чергового перевороту тамтешня перехідна влада вимагає, щоб французькі війська залишили територію. А замінити їх мають ті самі вагнерівці.

Водночас Європейські програми розвитку і план дій Європейського Союзу щодо економічного розвитку Африки значно ширші, ніж ті, що може запропонувати Росія.

«Якщо говорити про країни Північної Африки, тут інтереси Африки в Європі набагато більші, ніж в Росії. І не забуваймо про те, що Африка дуже багата на нафту і газ. І вона ці корисні копалини, вуглеводні сама видобуває за допомоги, звичайно, європейських компаній. На території Африки майже немає російських нафтовидобувних компаній, але й там, де вони є, вони виконують лише технічні проєкти і роботи, пов'язані здебільшого з геологічною та сейсмічною розвідкою. Але вони не є головними підрядниками або компаніями, які б одноосібно видобували нафту або газ. Північна Африка постачає активно газ до Європейського Союзу, що дозволило Італії фактично відмовитися від російського газу. А найбільшим постачальником газу є Алжир», — розповідає дипломат.

Україна буде зміцнювати позиції в Африці?

Українська дипломатія зараз активно розвиває співпрацю з африканськими країнами — і це вже дає перші плоди. Те, що відносини між Африкою та Україною значно потеплішали ще торік у жовтні, відзначив глава українського МЗС Микола Кулеба. Але щоб цей градус зростав, потрібно ще багато зробити.

«Нами ведеться системна робота. Ще в січні 2022 року була прийнята стратегія розвитку відносин із африканським континентом. У жовтні відбулося турне міністра Кулеби до країн Африки. Після якого відбувся мій візит до п'яти країн Африки, де ми провели дуже конструктивні переговори. Ми за цей час запустили ініціативу президента "Зерно з України". Уже чимало зерна пішло до африканських країн, які найбільше потерпають від голоду. Насамперед це країни Африканського Рогу. Ми працюємо над тим, щоб розширити географію цих поставок. Міжнародні донори вже зібрали понад 200 мільйонів доларів у якості фінансових внесків для підтримки цієї програми. Дуже важливо те, що ми закликаємо африканські країни підтримати цю зернову ініціативу. Вона вітається усіма країнами без виключення», — пояснює Максим Субх.

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Урожай української пшениці © AP

Водночас навіть серед країн, які залежать від українського зерна, є такі, які не визнають цей факт. Йдеться навіть не про простих громадян, а про перших осіб держав. Наприклад, про це заявив міністр закордонних справ Уганди Джедже Одонго у інтерв'ю для Голосу Америки.

«Послухайте, африканці не ідіоти. Ми чітко дали зрозуміти, що вони не повинні втягувати Африку в цей конфлікт, говорячи "голод в Африці", "голод в Африці", "голод в Африці" . Я навіть не знав, що Україна постачає зерно в Африку, поки це питання не виникло. Але вони роблять так, ніби це африканська справа, змушуючи нас ставати частиною конфлікту», — сказав Одонго.

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Та не одним хлібом живе людина. Україна активно запускає ініціативи у багатьох інших сферах. Поступово український голос звучить на континенті сильніше.

«Будемо відкривати десять нових посольств в Африці, у країнах, у яких Україна раніше не була представлена. Але де зараз, як ми бачимо, є наші інтереси і є потреба в присутності наших дипломатів та нашого бізнесу. Це будуть країни, у тому числі Західної Африки, Центральної Африки», — каже спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

За його словами, Африка нині є «континентом майбутнього». Попри всі проблеми вона демонструє досить великі темпи економічного розвитку.

«Існує проєкт щодо створення торговельних домів Україна — Африка. Представництва цього українсько-африканського дому будуть теж розповсюджені по кількох країнах Африки, де ми маємо найбільш економічний інтерес, де ми маємо найвищий торговельно-економічний оборот. Оскільки Африка поступово, як і весь світ, власне, відходить від тривіально імпортної продукції і замінює його на локалізацію виробництва. Треба цей момент, як-то кажуть, не прогавити і вчасно запропонувати свої послуги із розбудови економіки цих країн», — пояснює спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки.