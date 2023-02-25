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F-16 не потрібні: Байден про винищувачі для України, «мирний план» Китаю та його можливу поміч РФ

Сполучені Штати підтримують Україну, щоб зміцнити її позиції та захиститися від наступу росіян. Але ця допомога «поки що» не включає винищувачі.

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Джо Байден наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16. Про це Президент США заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Байдена, підтримка України Сполученими Штатами не послабиться, а втім, американські військові на цьому етапі вважають іншу підтримку важливішою, ніж надсилання Києву F-16:

Ми надсилаємо йому (Президентові України, — ред.) те, що наші досвідчені військові вважають йому зараз потрібно. Йому потрібні танки, йому потрібна артилерія, йому потрібна протиповітряна оборона, включаючи додаткові «Хаймарси»

Усе це має зміцнити позицій ЗСУ на тлі весняного наступу росіян, а також посилити здатність українців захищатися.

Водночас Джо Байден наголосив, що «мирний план» Китаю піде користь хіба що Російській Федерації:

Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре?

Американський лідер також відкинув ідею, що Пекін міг би доєднатися до переговорного процесу:

Це означає, що вони вирішують це (як закінчиться війна, — ред.). Вони, українці, це вирішуватимуть. Я можу уявити обставини, що для цього буде певний перехідний період. Не все одразу

Водночас Джо Байден не вважає, що Китай буде надто ініціативним у питанні постачання летального озброєння Росії. А втім, за словами Президента, США «відреагують», якщо Пекін все ж наважиться надати РФ озброєння чи боєприпаси.

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🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.

🔻 20 лютого стало відомо, що Італія може передати Україні винищувачі після аналогічного кроку інших країн.

🔻17 лютого Кулеба заявив, що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі.

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.