Знищені очі далекобійної авіації Росії

партизанська диверсія

26 лютого на військовому аеродромі «Мачулищі» у Білорусі пролунали вибухи. Про це повідомили ініціатива BYPOL та моніторингова група «Беларускі Гаюн». Удар припав на російське військово-транспортне судно — літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 ВКС РФ. Його ще називають очима далекобійної авіації Росії.

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Літак А-50. Ілюстративне фото © arsenal-info.ru

Пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка (електронні системи, — ред.) та радіолокаційна антена. Як повідомив «Беларускі Гаюн», літак ДРСЛ А-50 атакували два дрони. Відповідальність за диверсію взяли на себе учасники плану «Перемога». Зараз вони перебувають за кордоном у безпеці. За інформацією BYPOL, пошкодження дуже серйозні — літак більше нікуди не полетить.

Радіо Свобода оприлюднило фото за 19.02.2023, де видно місцерозташування А-50 © Білоруська редакція Радіо Свобода

У Повітряних силах ЗСУ ситуацію з російським літаком А-50 назвали гарною новиною для України.

«Для Повітряних сил це — гарна новина. Цей літак розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, визначає, де знаходяться наші системи ППО, відстежує зліт і посадку, напрямки руху нашої авіації. Він супроводжує атаки крилатими ракетами», — зауважив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Головні технічні характеристики літака А-50 © RFI

Цей літак проводить радіолокаційну розвідку української території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє, де вони розташовані, а також відстежує зліт, посадку та напрямки руху української авіації.

«Ці літаки призначені як для того, щоб проводити розвідку, так і для того, щоб доповнювати авіаційні групи винищувачів та іншої авіації ударного типу з цілевказанням — надання інформації, щоб підвищити точність та ефективність використання ракетної зброї авіаційного базування ось такими винищувачами. На території Білорусі присутні також літаки МіГ-31 К, які є носіями ракет “Кинджал”. Завжди, коли вони підіймаються в повітряний простір, їх супроводжує літак А-50», — пояснює військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Літак А-50. Ілюстративне фото © arsenal-info.ru

Експерт зазначає, що літак дальнього радіолокаційного стеження виконує подвійну місію. Насамперед інформує про цілі для Міг-31 К, а також повідомляє, чи немає у повітряному просторі, наприклад, МіГ-29 чи Су-27, які можуть атакувати той самий МіГ-31 К.

«Цей літак — це очі далекобійної російської авіації. Він унікальний. Їх всього дев'ять зараз у РФ. Ну, ми так розуміємо, що їх уже вісім. Крім всього іншого, це дуже дорогий літак. Його ціна більше ніж 300 мільйонів доларів із модернізацією. Знищення чи пошкодження досить серйозно цього літака — це, по перше, зменшення авіаційної і не тільки складової російських окупаційних військ у Білорусі. По-друге, це втрата, яку неможливо компенсувати. І по-третє, це дійсно також ще й репутаційний удар, тому що знищення цього літака можна порівняти зі знищенням, наприклад, ракетного крейсера “Москва”», — пояснює Коваленко.

00:46 Літак А-50. Ілюстративне фото © arsenal-info.ru

Найскладніше було саме організувати цю диверсію, певен білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич:

«Це нелегка операція. Найголовніше тут було планування. Зробити вибухівку зараз це не настільки складно. А ось спланувати операцію — це складно: щоб усі ланцюжки запрацювали, щоб літак був підірваний і щоб були втрачені всі шляхи знайти першої доби тих, хто це зробив. Планування є найважливішим. Може, це планувалось не один місяць. Звичайно, якщо ти не знайдеш виконавця такої операції першої доби, то ти його, у принципі, не знайдеш».

Зміцер Міцкевич вважає, що для Білорусі ця диверсія мала передусім психологічний ефект:

«Йдеться насамперед не стільки про матеріальну шкоду, а про психолочну. Тому що це вкотре показує російським окупантам, що вони не в себе вдома. Укотре це змушує їх та їхню пропаганду це питання якось переварити. Це питання про те, що білоруси в умовах окупації чинять цей спротив».

Літак А-50. Ілюстративне фото © arsenal-info.ru

Реакція білоруської влади

Її не було. Ані Олександр Лукашенко, ані Міноборони Білорусі жодним чином не відреагували на те, що сталось. Ніби не було вибухів, ніби не було пошкодженого літака.

Однак вранці 27 лютого Лукашенко зібрав нараду силовиків і вимагав найсуворішої дисципліни: «У світлі подій внутрішнього характеру, і насамперед зовнішнього, хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичного та військового складників навколо Білорусі. Ще раз хочу підкреслити, та орієнтувати вас, і вимагати від вас найсуворішої дисципліни у військових підрозділах МВС та КДБ. Найсуворішої дисципліни! Кожен має займатися своєю справою».

Нарада силовиків у Лукашенка, 27.02.2023 © БелТа

Лукашенко також закликав глав прикордонного комітету, міліції, КДБ та військових пильно контролювати кордони: «Ми всі повинні бачити на рубежах нашої країни будь-яку найдрібнішу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування».

Олександр Коваленко не має сумнівів, що однією з головних тем наради силовиків став саме інцидент у Мачулищах.

«По тих подіях, які відбуваються, ми бачимо, що там у них дійсно такий ґвалт. — зауважує Коваленко. — І це не може бути просто так. Тобто, якщо нічого не відбулося в Мачулищах, то навіщо вся ця активність силових структур? Тобто, на камери вони показують, що це таке собі звичайне зібрання силовиків, щоб була певна така дисципліна. Якось же треба пояснювати ЗМІ. А загалом вони, звісно, опрацьовують ту ситуацію, яка виникла на аеродромі, та прогнозують, чим це може закінчитись узагалі для Білорусі, чи можливе повторення таких інцидентів?»

Журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич переконує, що всю інформацію про інцидент у Мачулищах ретельно приховають: «Зараз це будуть замовчувати, бо традиційно такі випадки замовчує пропаганда. Бо тоді їм треба визнати, що це люди або самі діють, або доведеться списати на те, що якісь диверсанти пробрались із Заходу і щось там підірвали. Це у будь-якому разі погіршує публічний імідж Лукашенка, а також російського контингенту, який перебуває на цьому аеродромі. Очевидно, що вони просто не будуть згадувати цей епізод».

Водночас, як повідомляє білоруське видання «Зеркало», силовики вже розшукують підозрюваного в диверсії на аеродромі в Мачулищах. Відомо, що це житель Криму.

Фотографія людини, яку розшукують білоруські правоохоронці © Зеркало

Правозахисний центр «Вясна» повідомив про щонайменше трьох затриманих через диверсію на військовому аеродромі — у самих Мачулищах, а також Фаніполі та Дзержинську. За попередньою інформацією, на затриманих складають адміністративні протоколи за непокору, на них чекає суд.

Зміцер Міцкевич розповідає про активізацію ОМОН: «Ми бачили так званий “кіпіш” у Мінську, перевірки людей. Є інформація, що ОМОН почав ломитись у квартири тих людей, яких можуть запідозрити у протестній активності. Я не виключаю, що якщо вони (білоруські силовики, — ред.) визнають факт диверсії, то вони когось знайдуть і скажуть: “Ось ми знайшли винуватця і зараз його покараємо”. Але тоді їм треба буде розповісти деталі того, що сталось».

Крім того, почались посилені перевірки на білоруському кордоні. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, прикордонники оглядають на виїзді всі особисті речі й автотранспорт.

Олександр Коваленко припускає, що Лукашенко почне нові репресії:

«Можуть відбуватись зачистки, можуть відбуватись перевірки. Це дійсно так. Тому що режим Лукашенка — це диктаторський репресивний режим, злочинний режим. І він діяти якимись іншими методами проти громадян Білорусі не буде. Лукашенко має продемонструвати якусь там силу, репресії, щоб його боялися. Я не можу підтвердити ані спростувати історію із партизанами у Мачулищах. Але ця історія сама по собі вже є небезпечною для Лукашенка, бо це історія опору — рух опору всередині Білорусі, який готовий на себе брати відповідальність знищувати російську військову техніку. Якщо це міф, створений за цю добу, він має реальний вплив на тих, хто до цього сумнівався щодо цього опору. А зараз розуміє: “я також можу це робити”, “ми також можемо об'єднатися та чинити цей спротив”, “доколє ми будемо це терпіти”. І от з цього може розпочатися. Це дуже небезпечно для режиму Лукашенка, і тому будуть репресії 100%».

Реакція Кремля

У Кремлі не стали коментувати інцидент на аеродромі Мачулищі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков був лаконічним: «Нам нічого тут сказати. Це все-таки інформація, яка була опублікована, у ній йшлося про Білорусь. І Білорусь спростувала». Ось тільки є один нюанс: Мінськ жодним чином не коментував те, що сталось у Мачулищах.