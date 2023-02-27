Роковини вбивства Нємцова: як змінилася російська опозиція за вісім років

У ГЛУХОМУ КУТІ

Бориса Нємцова вбили вісім років тому. Він був одним із найбільш помітних критиків путінського режиму, засуджував анексію Криму Росією, а також вимагав вивести з України російські війська та припинити будь-яку підтримку формувань на її тимчасово окупованих територіях.

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За тиждень до вбивства Нємцов запрошував до антикризового маршу «Весна». Але «Весна» так і не настала для нього. За декілька днів до заходу, 27 лютого 2015 року, політика застрелили шістьма пострілами в спину та голову на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля. І замість акції протесту відбувся марш пам’яті.

Борис Нємцов був останнім опозиціонером в Росії, каже російський політолог Дмитро Орєшкін:

Імпровізований меморіал Борису Нємцову. Москва, 27 лютого 2023 © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Зі смертю Нємцова закінчилася і надія Росії на легальний вихід із путінського глухого кута. Не тому, що Нємцов якось персоніфікував цей вихід і був єдиною можливою альтернативою, а тому що момент вбивства останнього легального критика влади позначив перелом. Після цього спроби бути в опозиції до влади закінчувалися лише “посадками”

На думку пана Дмитра, Росія за ці роки деградувала:

До вождя, де все замкнуте на одній людині. Він і виконавча влада, і законодавча влада, і військова влада, а ще й найголовніший вчений із історії

Опозиція — це надбання правової культури. «Опозиція може існувати лише в умовах правової держави, — каже російський політолог Орєшкін, — якщо правової культури в країні немає, то й про опозицію говорити не доводиться».

За останні роки опозиціонерів в Росії фактично й не залишилось:

Нині їх (тих, хто не підтримує режим Путіна, — ред.) за звичкою називають опозицією. А які в них є права? У Росії зараз існують лише критики влади, протестанти та дисиденти. Усі, хто проти Путіна, вони ж не мають шансів зайняти легальну політичну нішу

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Росія зараз — це велика тюремна зона, яка поділена на бараки з різними за суворістю режимами, погоджується колишній полковник ФСБ Росії Геннадій Гудков:

У цьому тюремному таборі неможливо провести ніяких виборів. Тут не можуть існувати різні політичні партії, опозиції, незалежні ЗМІ. Якщо щось таке й з’являється, то будь-якої миті воно може бути знищено. І люди, які це роблять, дуже ризикують. У Росії зараз тоталітарний режим. Режим військової хунти, який не визнає жодної легальної політичної та громадянської діяльності

Ключовим фактором для зміни путінського режиму Геннадій Гудков називає зовнішні сили:

Фактором невідворотної зміни режиму є українські збройні сили та очікувана незабаром їхня перемога над путінською окупаційною армією. 2014 року вони припустилися першої фатальної помилку, коли почали гібридну війну проти України. Без цього режим міг би гноїтися ще десятками років. А перша та друга війни проти України виступили каталізатором процесу, який веде до руйнування. Я вірю, що відплата буде вже скоро

Окрім цього, Геннадій Гудков додає, що лише після падіння режиму буде можливе покарання винних у смерті Бориса Нємцова:

Я розумію, як це готувалося (вбивство, — ред.), як реалізовувалося, хто був залучений та хто віддав наказ у Кремлі. Усе це зрозуміло. Усі вбивці у владі, при посадах зараз. Тому ми не можемо до них поки що дотягнутися. Але путінський режим йде до свого фіналу

Суд у справі Бориса Нємцова © AP / Ivan Sekretarev

Вирок обвинуваченим у вбивстві Нємцова винесли в липні 2017 року. До строків від 11 до 20 років колонії засудили п’ятьох уродженців Чечні, серед яких були офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв (виконавець убивства), брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Родина Нємцова вважає злочин нерозкритим. Замовників вбивства досі не встановили.