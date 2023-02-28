Живе на Валдаї, Кабаєва в теремі, заробляє «Путінкою»: розслідування російського «Проекту»

Про Путіна

Російський президент Володимир Путін разом із гімнасткою Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї та користуються коштами з кіпрського офшору «Ermira Consultants». До резиденції президент приїжджає таємною залізницею на своєму бронепотязі.

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За інформацією журналістів видання «Проект», резиденція на Валдаї вже обросла ВІП-селами, де живуть переважно люди з оточення президента. Елітну нерухомість Путін купує за гроші, які заховані на Кіпрі. Кошти передусім відмиваються через компанію «Ermira Consultants», на яку записані частки у важливих для Путіна підприємствах.

Будинок Путіна на Валдаї © Проект

Зокрема, «Ermira Consultants» контролює компанію «Реал Инвест», яка володіє товарним знаком горілки «Путінка». Згідно з розрахунками «Проекту», на виробництві, роялті та продажу напоїв під брендом «Путінка» з 2004 до 2019 року можна було заробити від 400 до 500 мільйонів доларів. 2022 року асортимент бренду поповнився новими пляшками з символікою «Z». Президент Росії та його оточення отримують кошти фактично з кожної проданої пляшки.

Пляшка «Путинки» © Проект

Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу, який був дотичний до управління таємною фінансовою мережею з «Ermira Consultants» у складі. Співрозмовник розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі — адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з її рахунків оплачували покупки для Путіна і його близьких. З 2015 року володіння офшором, ймовірно, перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга.

Ілюстрація © Проект

З власних джерел журналістам стало відомо, що рідні Путіна зустрічалися з Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком та їхніми підлеглими і говорили, що їм потрібно. Після цього на гроші фірми «Ermira Consultants» вони купували житло. Так, 2011 року Кабаєвій купили чотири квартири в Сочі й оформили на довірених осіб. Зокрема, на бабусю Кабаєвої, яка насправді живе у старому сільському будиночку в Підмосков'ї. Її можна було би назвати найбагатшою бабцею Російської Федерації, бо оформлена на неї нерухомість коштує приблизно 1,1 мільярда рублів. Але бабуся живе у звичайній хаті.

Будинок бабусі Кабаєвої у селі Нікологори Володимирської області © Проект

Право власності на всю нерухомість, яку купує путінський офшор, належить його компанії або підставним особам, а не родичам президента.

Також журналісти з'ясували, що Путін і Кабаєва живуть разом. Помічниці та двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають у резиденції Путіна на Валдаї, а одна з сестер навіть має житло неподалік.

Інтер'єр будинку Путіна на Валдаї © Проект

Для Кабаєвої та дітей побудували окремий дерев'яний терем на території резиденції на Валдаї, такий самий окремий будинок для неї є поруч із його палацом. Крім цього, у Кабаєвої є найбільший пентхаус у Росії. Він розташований у житловому комплексі «Королівський парк» у Сочі. Площа пентхауса становить 2600 квадратних метрів. У ньому є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик. Дизайн розробляв Валентин Юдашкін. 2021 року пентхаус Кабаєвої визнали «найбільшою квартирою Росії». Загалом вона та її близькі користуються нерухомістю вартістю щонайменше 120 мільйонів доларів.

Житловий комплекс «Королівський парк» у Сочі на Курортному проспекті, в якому Кабаєва має квартиру та пентхаус © Проект

Журналісти вирішили не публікувати інформацію щодо дітей Путіна та Кабаєвої з етичних причин, тому що вони неповнолітні. Водночас зазначають, що перша дитина Путіна і Кабаєвої народилася 2015 року в дорогій клініці Святої Анни у Швейцарії. Друга дитина, ймовірно, народилася навесні 2019 року під наглядом швейцарських лікарів, але вже в РФ.

За час роботи кореспондентів на Валдаї відразу кілька місцевих жителів впевнено повторили: Путін для подорожей на озеро останніми роками користується індивідуальним броньованим потягом. Для цього на під'їзді до резиденції побудували секретну станцію, яку пильно охороняють. Станція розташована поруч із селом Довгі Бороди, найближчим до резиденції Путіна населеним пунктом.

Станція поряд із селом Довгі Бороди © Проект