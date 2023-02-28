По зброю для РФ чи по протекторат для Білорусі: навіщо Лукашенко їде в КНР

КИТАЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

Про те, що Олександр Лукашенко збирається до Китаю, повідомили на державному сайті. Анонсують триденний візит, під час якого має відбутися низка його зустрічей із китайським керівництвом. На меті начебто обговорення розвитку торговельно-економічного та гуманітарного співробітництва.

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Китайська поїздка Лукашенка триватиме з 28 лютого до 2 березня. За офіційною версією, він має обговорити з першими особами Пекіна «питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізацію спільних масштабних проєктів, взаємодію у політичній сфері, реагування на найбільш гострі виклики в сучасних міжнародних обставинах».

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Лукашенко хоче допомогти Китаю та РФ уникнути санкцій за торгівлю зброєю.

Як раніше повідомляли американські ЗМІ, покликаючись на слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, Пекін наразі начебто розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, персональної зброї та артснарядів калібрів 122 і 152 міліметри.

Володимир Путін розмовляє із Сі Цзіньпіном, 30 грудня 2022 © AP / Mikhail Klimentyev

Президент США Джо Байден висловив чітку позицію Вашингтона щодо цього.

«Це була б та сама межа... Іншими словами, ми би запровадили суворі санкції проти будь-кого, хто це зробив (продав РФ зброю — ред.)», — сказав він в інтерв'ю ABC News.

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Лукашенка використовують як ширму?

Жодної іншої ролі йому не відведуть, вважає керівник Ліберально-демократичної ліги та координатор «Free Hong Kong Center» Артур Харитонов. Адже ні Китай, ні поготів Росія, на його думку, не сприймають Білорусь як окремий суб'єкт.

«Вони використовуються Лукашенка як ширму, як лобіста. Бо ми знаємо, що за останній час велика кількість російських дипломатів, політиків навідалася до Пекіна. І китайці навідалися до Москви. Наприклад, Патрушев, Лавров, Медведєв — усі вельми активно спілкуються з китайською Комуністичною партією.

Судячи з нинішніх заяв, власне, китайської пропаганди, мова буде йти саме про війну і російську війну в Україні. Тобто, я не бачу тут чогось, особливо в контексті Білорусі. Я бачу винятково продовження російсько-китайських перемов», — каже Харитонов.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова зовнішньополітичного відомства Комуністичної партії Китаю Ван І у Москві, 22 лютого 2023 AP - Alexander Nemenov

Анонсовані перемови про розвиток торговельно-економічних зв'язків — також лише формальність, вважає керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії та член Української асоціації китаєзнавців Юрій Пойта.

«Ми зараз бачимо декілька індикаторів того, що Китай переосмислює свою позицію щодо цієї війни. І він, можливо, ухвалить рішення про більш інтенсивне залучення до неї на користь Росії через надання озброєння, боєприпасів, амуніції і засобів розвідки. Про це заявив, зокрема, Ентоні Блінкен. Я так розумію, що він базувався на даних розвідки, тому що після такої заяви, відповідно, союзники попросять надати докази того, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Крім цього, ми бачимо, він поділився цією інформацією і з НАТО, тому що Єнс Столтенберг також заявив про те, що Китай, імовірно, переосмислює свою позицію», — зазначає Юрій Пойта.

До ймовірного постачання озброєнь Китай та Росія готувалися уже давно, припускає координатор «Free Hong Kong Center» Артур Харитонов. Зокрема, каже він, на користь цієї версії свідчить договір про військове побратимство, який Москва та Пекін уклали ще влітку 2021 року. А вже за кілька місяців документ із такою самою назвою Китай підписав ще й з Білоруссю.

Президент Росії Володимир Путін та керівник Комуністичної партії Китаю з питань зовнішньої політики Ван І під час зустрічі в Кремлі 22 лютого 2023 р AP - Anton Novoderezhkin

Китай уже має досвід спільного виготовлення нових зразків зброї із Білоруссю. 2015 року вони продемонстрували плід спільної праці з назвою «Полонез». Ця ракетна система залпового вогню — суміш китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS та білоруського колісного шасі МЗКТ-7930 «Астролог».

РСЗВ «Полонез» © Вікіпедія

Схід — справа делікатна

Зважаючи складну економічну ситуацію в Китаї та напружені відносини із США, Пекіну було би нелогічно ризикувати та провокувати запровадження санкцій із боку Заходу. Але нелогічно — із європейської чи американської позиції, підкреслює керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії Юрій Пойта.

«Ця позиція, скажімо так, європейських експертів, базується на європейському сприйнятті ситуації, на національних інтересах, на оцінках, які відповідають цінностям європейських, демократичних, ліберальних країн.

А Китай, по-перше, це країна закритого типу. Неможливо зрозуміти, яким чином там відбувається процес прийняття рішення.

До того ж Китай — це країна, яка наразі збільшує ідеологічну складову в процесі прийняття рішень. І вона стає важливішою, ніж раціональна складова, ніж економічна складова. Чи стримають Китай ймовірні санкції? Для мене це велике питання», — зазначає член Української асоціації китаєзнавців.

Та справа тут не лише в східній ментальності чи комуністичній пропаганді, вважає Артур Харитонов. У Китаю є ще декілька аргументів, які можуть підштовхнути його до того, щоб не зважати на анонсовані Джо Байденом санкції.

«Необхідно зрозуміти саму сутність нинішнього Китаю. Це вже не той Китай, який був раніше. Пекін не ставить за мету економічний розвиток або економічну експансію на західні країни. Він радше знайшов собі союзників у так званому глобальному Півдні, і є повністю автономним в питаннях забезпечення. Тобто, Китай за фактом не втратить аж нічого. А якщо говорити саме про конкретні поставки з усього глобального Півдня — з Африки, Східної Азії, Латинської Америки, і, звісно, із Росії, Центральної Азії та Ірану», — зазначає координатор «Free Hong Kong Center» Артур Харитонов.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та іранський президент Ібрагім Раїсі © AP Photo / Iranian Presidency Office

До того ж, каже він, китайський лідер Сі Цзіньпін уже давно ступив на шлях диктатури.

«Сі Цзіньпін вже обрався на третій термін і проявив себе таким фактичним імператором Китаю. Для нього вже не цікавий добробут Китаю і китайців, а він уже має всі гроші світу, і йому вже це не треба. Йому потрібна влада, йому потрібен вплив. Тому тут питання стоїть не в тому, що буде вигідно китайському народу або Китаю як державі, а що хоче одноосібний і абсолютний лідер Китаю, тобто Сі Цзіньпін. А Сі Цзіньпін за своєю природою мало чим відрізняється від Путіна», — резюмує Харитонов.

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Навіщо Китаю Білорусь?

Було озвучено також припущення, що Лукашенко їде шукати в Китаї захисту. Мовляв, він хоче заручитися підтримкою Пекіна, щоб запобігти повному поглинанню Росією. Якщо Лукашенко і мав такі наміри, то Китай би йому точно не допоміг, вважає Артур Харитоненко, бо повністю підтримує плани Кремля. А от використати Білорусь як ще один майданчик для досягнення своїх геополітичних інтересів може цілком.

Олександр Лукашенко на Обуз-Лєсновському полігоні. Білорусь, 6 січня 2023 © AP / Andrei Stasevich

«Китай загалом розглядає об'єднання з Росією в один політично-військовий альянс. Але зрозуміло, що йому цікава Білорусь через вихід на європейські кордони. Ми знаємо, наприклад, Китай неодноразово погрожував, у тому числі й військовою силою, наприклад, Литві, яка сьогодні зробила величезний крок на зближення з Тайванем. Так само, як це роблять нині Естонія і Латвія. І ймовірність того, що китайська присутність військового характеру може з'явитися в Білорусі для залякування НАТО, є. Росія, звісно, це підтримає, тому що це також входить в її інтереси залякування НАТО, залякування Заходу», — каже Харитонов.