САНКЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Росбанк, ПВК «Вагнер», заступник міністра оборони — Японія запровадила нові санкції проти РФ

Мітинг проти російської війни проти України, Токіо, 24 лютого 2023 © REUTERS / ISSEI KATO

Автор тексту: Катерина Трифоненко

На сайті міністерства закордонних справ йдеться, що до «чорного списку» потрапили 39 фізичних осіб, 73 юридичні особи, один російський банк, а також дев'ять поплічників російських окупантів з так званих «ДНР», «ЛНР» та Херсонської області.