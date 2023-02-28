САНКЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Росбанк, ПВК «Вагнер», заступник міністра оборони — Японія запровадила нові санкції проти РФ

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Мітинг проти російської війни проти України, Токіо, 24 лютого 2023
Мітинг проти російської війни проти України, Токіо, 24 лютого 2023 © REUTERS / ISSEI KATO
Автор тексту: Катерина Трифоненко

На сайті міністерства закордонних справ йдеться, що до «чорного списку» потрапили 39 фізичних осіб, 73 юридичні особи, один російський банк, а також дев'ять поплічників російських окупантів з так званих «ДНР», «ЛНР» та Херсонської області.

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Зокрема, Японія розширила санкції на ПВК «Вагнер», Росбанк, холдинг «Росэлектроника» та низку, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ інститутів і дослідницьких центрів.

Під японські санкції також потрапили заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін та глава концерну «Калашников» Алан Лушніков.

Усі виявлені в Японії активи цих осіб та організацій будуть заморожені.

Наприкінці січня Японія запровадила санкції проти 22 фізичних та 3 юридичних осіб РФ, а також обмежила експорт вакцин та ядерних матеріалів. Торік Японія наклала ембарго на постачання вугілля з Росії і заборонила імпорт, зокрема, машинобудівної продукції.

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