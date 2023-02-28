Турбулентна Молдова: авіакомпанія «Візз Ейр» призупиняє рейси до Кишинева

ЗАГРОЗА ДИВЕРСІЙ

Молдова вже декілька разів самостійно ненадовго закривала небо. Усе через російські ракети, які неодноразово перетинали її повітряний простір у напрямку до української інфраструктури. Падали на територію Молдови й уламки снарядів. Та цього разу літаки припиняють польоти не з волі Кишинева. Угорська авіакомпанія «Візз Ейр» перестала продавати квитки на рейси після 14 березня.

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Напередодні румунські ЗМІ оприлюднили заяву авіакомпанії:

«”Візз Ейр” уважно стежила за ситуацією з безпекою в Молдові та підтримувала постійний контакт з різними місцевими та міжнародними органами та агенціями, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки та надійності операцій. Безпека пасажирів і екіпажу залишається пріоритетом номер один для ”Візз Ейр”. І в результаті нещодавніх подій у Молдові та високого, але непрямого ризику в повітряному просторі країни, ”Візз Ейр” ухвалила складне, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», – йдеться в опублікованому пресрелізі.

ЗМІ також зазначали, покликаючись на «Візз Ейр», що гроші за всі заброньовані раніше квитки з Кишинева будуть повернуті. Як альтернативу для молдован авіакомпанія пообіцяла збільшити кількість рейсів із румунських Ясс.

Одразу після відповідних публікацій трапилось дивне. Виявилось, що румунські ЗМІ були більш обізнаними в ситуації за співробітників «Візз Ейр». Так, у офіційному твіттері авіакомпанії не змогли ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію.

Авіакомпанія не підтверджує призупинку сполучення з Молдовою © скріншот з твіттеру

На офіційному сайті «Візз Ейр» квитки на дати після 14 березня продавали ще щонайменше 2 години після повідомлень у ЗМІ.

Резервація квитка на рейс Кишенів-Відень о 19:29 27 лютого © скріншот

Згодом можливість придбати місце на рейс з Кишинева або до нього зникла.

Десь тоді свою заяву оприлюднив офіційний орган цивільної авіації Молдови. У ній стверджується, що рішення «Візз Ейр» було неочікуваним, адже державні інституції визначили — небо країни цілком безпечне для польотів:

«Ми вживатимемо всіх потрібних заходів для якнайшвидшого повернення авіаперевізника до міжнародного аеропорту Кишинева, а також для залучення інших бюджетних авіакомпаній», — йдеться в заяві молдавського органу.

Також про скасування рейсів почали повідомляти клієнти авіакомпанії.

Dear Wizz Air, we are not talking about A flight, you have cancelled ALL in and out flights! Is there something you want to share? Surely it's not a change of scheduling because every single flight I took with you was fully packed (and I fly every 2 weeks) — Alex Atamaniuc (@alex_atam) February 27, 2023

Представник керівної партії «Дія та солідарність» Раду Маріан не розділяє побоювань авіакомпанії:

«Дивне рішення «Візз Ейр» з огляду на те, що в Молдові рівень небезпеки повітряного простору не змінювався з моменту відновлення авіасполучення навесні 2022 року. Відповідно до чинних стандартів, рівень ризику залишається на рівні 2А», – повідомив депутат.

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Ймовірно причиною скасування рейсів стала напруженість у регіоні та заяви політиків. Так, на початку лютого Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила план РФ. У ньому йшлося про намір перевороту та захоплення влади у Молдові. Згодом цю інформацію озвучили і в Кишиневі:

«План (РФ — ред.) на найближчий період передбачає залучення диверсантів із військовою підготовкою, замаскованих у цивільний одяг, які чинитимуть насильницькі дії, нападатимуть на деякі державні будівлі та захоплюватимуть заручників. Силовими діями, замаскованими під протести так званої опозиції, буде форсовано зміну влади в Кишиневі», — заявила президентка Молдови Мая Санду.

Це підтвердив і прем'єр-міністр Молдови Дорі Речан. За його даними, один із варіантів дестабілізації в країні — висадка російських військ в аеропорту Кишинева та подальший держпереворот.

Як в Україні?

«Візз Ейр», як і решта авіакомпаній, не працюють в Україні вже понад рік. Варто зазначити, що угорці були чи не останніми, хто скасував рейси. Вони це зробили в день початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого.

Також до останнього йти з України відмовлявся ірландський лоукостер «Раянейр». У середині лютого директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявляв:

Це наш обов'язок і зобов'язання — підтримувати народ України, доки там немає війни або ракет

Першою літати в Україну відмовилась нідерландська авіакомпанія KLM. Це трапилось 12 лютого, коли на хвилі заяв західних партнерів щодо неминучого наступу РФ Міністерство закордонних справ Нідерландів надало Україні червоний рівень небезпеки поїздок та рекомендувало своїм громадянам відмовитися від подорожей до неї.

Упродовж наступного тижня про скасування рейсів повідомили: норвезька Norwegian, німецька Lufthansa, австрійська Austrian Airline, швейцарська Swiss, французька Air France, іспанська Vueling та мультинаціональна SAS.

Тоді ж на вимогу власників літаків навіть українські компанії були змушені вивести свої судна за кордон. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголошував, що питання скасування рейсів політизоване:

Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів

Пасажири в аеропорту Бориспіль © AP / Efrem Lukatsk

Схожої думки дотримувався і директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський:

Я вважаю, що це питання сьогодні заполітизоване. Українське небо не закрите, і ми спроможні забезпечувати високий рівень безпеки польотів і пасажирів

Уже через три дні після цих слів більшість українців прокинулись від вибухів російських ракет.

Не російською агресією єдиною

Основними причинами масштабних скасувань минулих років були пандемія та робітничі страйки. Проте буде несправедливо стверджувати, що за останні кілька років у світі не було загострень військових конфліктів, які призводили до скасування рейсів та закриття аеропортів.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, 2021 рік © AP / Khalil Hamr

Зокрема, промовистим є приклад Ізраїлю з Палестиною. Конфлікт, що триває вже майже 80 років, нагадує про себе світу приблизно раз на п’ятиріччя. Востаннє це трапилось 2021-го. З 6 по 21 травня «Хамас» випустив понад тисячу ракет по Ізраїлю, більшість із яких вибухали у повітрі. Відповідно рейси до Ізраїлю були скасовані, найбільший у країні аеропорт імені Бен-Ґуріона закритий.