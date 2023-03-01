Замість «понадстроковика» Столтенберга: хто може стати наступним Генсеком НАТО

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Розширення Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії, повномасштабна війна в Україні та розроблення повоєнної архітектури світової безпеки — це лише частина викликів, із якими доведеться зіткнутися новому Генсекретареві. Говорячи про цю кандидатуру, наразі можна сказати лише одне: Єнс Столтенберг, який обіймав цю посаду дві каденції та один додатковий рік, не хоче більше працювати в НАТО.

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Хто такий Генсекретар НАТО та як його обирають?

Генсек є головним держслужбовцем Альянсу та міжнародним дипломатом. Він відповідає за координацію в НАТО, керівництво персоналом та головує на засіданнях.

Окрім Північноатлантичної ради, він очолює Комітет оборонного планування та Комітет ядерного планування. Генеральний секретар також головує в Раді євроатлантичного партнерства, Групі середземноморської співпраці та є співголовою Постійної спільної ради та Комісії Україна — НАТО.

Генсекретар не опікується військовим командуванням та не ухвалює політичні та стратегічні рішення. Ці обов’язки виконують самі держави-члени НАТО.

Фахівець на цій посаді має знати, як бути посередником та як об’єднати різні інтереси й уряди. Про це в коментарі RFI розповів віцепрезидент і голова GLOBSEC у Брюсселі Роланд Фройденштайн:

Ця людина має налаштовувати на досягнення мети і заражати всіх. Це важлива частина. Тепер ось застереження. Генеральний секретар НАТО є менш впливовим, ніж могутні країни-члени. І тут я маю на увазі США, очевидно, але також Францію, Німеччину, Великобританію. Отже, успішний генеральний секретар знає, як об’єднати їх

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі © AP / Olivier Matthy

У НАТО не існує прописаного формального процесу обрання Генерального секретаря. Традиційно країни-члени Альянсу досягають цього рішення шляхом консенсусу. Зазвичай домовляються через неофіційні дипломатичні канали, що не знеможливлює конфліктних ситуацій. Так, зокрема, 2009 року виникли суперечки щодо обрання Андерса Фог Расмуссена через спротив Туреччини.

Традиційно Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі є американцем, а Генеральний секретар – європейцем. Однак у статуті Альянсу немає нічого, що перешкоджало би, наприклад, канадцю чи американцю стати його Генсеком.

Каденції Столтенберга

Єнса Столтенберга обрали на посаду Генсека НАТО 28 березня 2014 року за ініціативи тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Виконувати обов’язки він почав 1 жовтня того ж року, і вже тоді більшість медіа та політичних коментаторів називали його головною проблемою Росію.

«Україна швидко стає сумісною зі стандартами НАТО», — Столтенберг © NATO

Проте вже наступного року Столтенберг заявляв:

Я вважаю, що ми не бачимо жодної безпосередньої загрози проти будь-якої країни НАТО зі сходу. Нашою метою все ще є співпраця з Росією… Це служить інтересам і НАТО, і Росії

Серйозним викликом для Столтенберга став Дональд Трамп. Від початку своєї каденції 45-й президент США почав погрожувати виходом із Альянсу. Сучасні дослідження свідчать, що головне Столтенберг завадив Трампу з його намірами підірвати НАТО. Генсек допоміг змінити позицію американського президента щодо розподілу витрат на оборонний союз.

Єнс Столтенберг та Дональд Трамп © REUTERS / Christian Hartmann

У вересні 2017 року, коментуючи російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», Столтенберг озвучив думку, яка менш ніж за п’ять років стане страшною реальністю:

Росія використовує великі навчання як маскування або передвісник для агресивних військових дій проти своїх сусідів

Проте вже в лютому 2018-го знову заявив, що:

Ми не бачимо жодної загрози (з боку Росії, — ред.) проти будь-якого союзника по НАТО, тому я завжди обережно надто багато міркую про гіпотетичні ситуації

Столтенберг також привітав саміт Росія — США між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом у Гельсінкі. Та наголосив, що НАТО не намагається ізолювати Росію.

2020-го, відкриваючи Мюнхенську конференцію з безпеки, Єнс Столтенберг відзначив, зокрема, такі теми: заклики Трампа виділяти більше грошей на утримання НАТО, ситуацію в Афганістані та бажання РФ переосмислити світ із погляду сфери впливу післявоєнних років ХХ ст.

2021-го Росія почала активно нарощувати присутність своїх військ біля кордону з Україною. Тоді Столтенберг закликав Путіна припинити ескалацію.

Пізніше російський президент у притаманний йому спосіб почав погрожувати «червоними лініями», якщо Україну допустять до членства в НАТО, на що Столтенберг відповів:

Лише Україна та 30 союзників по НАТО вирішують, коли Україна готова приєднатися до НАТО. Росія не має права вето, Росія не має права голосу. І Росія не має права встановлювати сферу впливу, щоб намагатися контролювати своїх сусідів

На початку 2022-го після масованих російських кібератак на Україну Столтенберг оголосив:

Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилену співпрацю щодо безпеки даних, зокрема про доступ України до платформи НАТО для обміну інформацією щодо шкідливого програмного забезпечення

Напередодні повномасштабного вторгнення Столтенберг традиційно закликав Путіна до деескалації, проте визнав, що дипломатичні зусилля не дають бажаних результатів. Також він засудив визнання Кремлем так званих «ЛДНР».

Після початку російського наступу Столтенберг заявив, що НАТО не буде закривати небо над Україною:

Ми не є частиною цього конфлікту. І ми не несемо відповідальності за те, щоб він не розгорнувся і не поширився за межі України, тому що це було би ще руйнівнішим і небезпечнішим

Потому Генсек не раз озвучував заяви щодо ймовірного членства України в НАТО після завершення війни.

12 лютого цього року стало відомо, що попри бажання країн-членів НАТО Столтенберг вирішив не залишатись на посаді Генсека. Його каденція має завершитись 30 вересня 2023 року.

Шукайте жінку

Тиждень тому колишній британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що хоче стати наступним Генсеком. Попри любов українського народу до цього політика, це є малоймовірним, каже Роланд Фройденштайн:

Ніколи не треба говорити ніколи. Але я зараз у Парижі я розмовляв із кількома французами, які навіть не дали мені закінчити це запитання й одразу сказали: “У жодному разі”. Ми всі знаємо, що він розглядає цю посаду. Але в мене є великі сумніви, чи він її отримає. Але я нічого не знеможливлюю на цьому етапі

Румунський солдат тримає прапор НАТО © AP / Vadim Ghird

Посаду Генсека, найімовірніше, може отримати «темна конячка», ніж Борис Джонсон, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда:

Давайте не будемо забувати, що це може бути і елемент політичної гри напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться навесні 2024 року. І люди, які будуть говорити про прагнення стати Генеральним секретарем НАТО, будуть розкручувати свою кандидатуру і свої політичні погляди, зокрема і в цьому контексті

Прогнозуючи, хто може бути кандидатом на посаду Генсека, варто зважати і на тренди, вважає Роланд Фройденштайн:

Особливо дві мегатренди, які я вбачаю. Один і них полягає в тому, що жінці давно час отримати цю роботу. А інший полягає в тому, що ми ніколи не мали центрального європейця на цій посаді. Центрального європейця в ширшому сенсі, знаєте, когось із східного флангу НАТО. Отже, знаєте, чотири чи п’ять, шість місяців тому припускали, що наступним Генеральним секретарем буде жінка зі східних держав-членів. Зараз, тим часом, це стало трохи складніше. І нібито є також деякі люди зі старих країн-членів.. Але я все ще вважаю, що це досить ймовірно, не певно, але ймовірно, що це принаймні або жінка, або хтось із нових держав-членів, а оптимально — обидва

Наразі говорять одразу про декілька можливих жіночих кандидатур, розповів нам Євген Магда:

Одна з кандидатур — це колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович. Але я думаю, що все ж таки буде дещо інший ракурс, і серед кандидаток може з'явитися колишня президента Литви Даля Грібаускайте. Звичайно, якщо в неї буде така амбіція, оскільки пані Грібаускайте встигла попрацювати і єврокомісаром, і бути президентом Литви. В Україні багато говорять про те, що може стати пані Христя Фріланд, яка на сьогодні є міністром фінансів Канади. Але я в цьому сенсі трохи скептичний. Абсолютно не через її українське походження, а через те, що практика Північноатлантичного альянсу передбачає, що його очолити мають усе-таки люди, які представляють не дуже великі країни

Як зауважує Роланд Фройденштайн, хто б не став наступним Генсеком НАТО, він чи вона не відвернеться від України:

Зараз це має бути хтось із дуже твердим поглядом на захист свободи, дуже політичним поглядом на важливість допомоги Україні у збереженні її існування та свободи. Тому, я маю на увазі, усе це надзвичайно важливо для України… Я майже впевнений, що зрештою вибір буде за тим, хто буде надзвичайно корисним для України