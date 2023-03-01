Російський фейкомет: брехнею намагаються сповільнити постачання зброї Україні

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, зазначають, російська пропагандистська машина зараз активно працює на те, щоб латками брехні прикрити діри від поразок на фронті.

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Про бойових качок писали, про біолабораторії НАТО в Україні розказували, навіть комарів-русофобів, яких натренували українці, вигадували — російська фейкомайстерня працює безупинно десятиліттями. Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну її продуктивність зросла в рази.

Зображення Володимира Путіна © AP

Тепер же, за даними ISW, передчуваючи ймовірний контрнаступ ЗСУ, кремлівські ретранслятори фейків активізувалися, щоб відбити в західних союзників бажання допомагати Україні озброєнням.

Увесь вектор роспропаганди — це дискредитація керівництва України, вважає виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони та заслужений журналіст України Андрій Шаповалов.

«Центр регулярно фіксує російські ІПСО та дезінформаційні кампанії про вигадану торгівлю західною зброєю на чорному ринку, застосування військовими ЗСУ зброї проти мирного населення та неефективність переданої зброї і техніки в цілому.

Також не припиняється ворожий наратив, що західна зброя лише сприяє ескалації конфлікту та її передача затягує війну», — говорить Андрій Шаповалов.

Атака фейками по всіх фронтах

Насамперед РФ намагається вплинути на громадську думку в країнах Заходу, вважає співзасновник проєкту «Stop Fake» Руслан Дейниченко. І роблять вони це простою методою — нагнітають страх. Найперше намагаються налякати американців та європейців казками про страшних українських нацистів.

Кілька відвідувачів і співробітників пабу дивляться трансляцію звернення Володимира Путіна © AP / Alexander Zemlianichenko

«Це тиск на громадську думку в країнах Європи, у Сполучених Штатах. Усі ці меседжі вони розганяють, зокрема, і російськими посольствами, російськими дипломатичними представництвами. На майданчику Організації Об'єднаних Націй постійно такі заяви лунають. От це один із напрямків. Другий напрямок — це те, що зброя, яку надають західні країни, у вигляді контрабанди потрапляє знов кудись в Європу, потрапляє до терористів. І ці терористи можуть використовувати цю зброю проти мирного населення тих же європейських країн», — пояснює Дейниченко.

І цей потік інформсміття таки знаходить і вдячні вуха, і добровільних помічників.

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«У Сполучених Штатах навіть колишній президент озвучує ці меседжі. Діти колишнього президента починають їх розганяти, такі бізнесмени, як Ілон Маск, що час від часу робить якісь такі твітти. Усе це, звичайно, впливає на громадську думку. Звичайно, у різних країнах по-різному. Але його можна помітити навіть у європейських країнах і в Америці. А, скажімо, у таких країнах, як Індія, в африканських країнах цей вплив на громадську думку є досить серйозним», — підкреслює Руслан Дейниченко.

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Російські пропагандисти навчилися успішно використовувати для цього західні інформмайданчики. Перекрутити на свою користь їм вдалося, зазначає Руслан Дейниченко, навіть європейський принцип дотримання балансу інформації.

Жінка миє посуд, спостерігаючи за виступом Макрона по про ситуацію в Україні. Ліон, 2 березня 2022 © AP / Laurent Cipriani

«Європейські телеканали, наприклад французькі, коли обговорюють питання України, запрошують якихось експертів із Росії. Вони створюють такий баланс по суті. Тому в ефіри цих каналів потрапляють той же самий Пьотр Толстой, який гарно французькою говорить. І французькі телеканали його запрошують. І він поширює цю маячню. На когось ця маячня впливає, незважаючи на те, що це неправда. Але отаке створення штучного балансу — це фактично дискусія між жертвою й агресором. Це так само, якби фашистів, які концтабори створювали, і жертв, які в цьому концтаборі утримувалися, запросили подискутувати на тему безпеки та умов утримання полонених у цьому концтаборі», — вважає співзасновник проєкту «Stop Fake».

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Водночас роспропаганда, працюючи за методичкою «не якістю, а кількістю», остаточно зіпсувала довіру світових лідерів до РФ. Про це говорить виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Шаповалов.

Танк «Леопард-2» німецького виробництва © AP / Michael Sohn

Ці наративи окупантів, на думку Андрія Шаповалова, не працюють, про що свідчать ешелони військової допомоги від наших союзників.

«Очікування Путіна, що Захід нарешті втомиться допомагати Україні, поки не виправдалися. У найближчі кілька місяців Захід надасть Україні більше зброї, ніж за весь 2022 рік», — «Волл-стріт джорнел».

У медіапросторі, говорить Андрій Шаповалов, уже багато публічних заяв, що Україну чекають сюрпризи й хороші новини щодо зброї та важкої техніки цієї весни, тож варто чекати й вірити в українську армію.

Протидіяти можна тільки правдою

Риторика Кремля та ретрансльовані пропагандистами наративи з початку повномасштабного вторгнення змінилися до невпізнаваності.

«Нещодавнє відродження кількох стандартних російських інформаційних операцій у вигляді попереджень про фальшивий прапор і заїжджених ядерних погроз свідчить про те, що російські офіційні особи дедалі більше намагаються пом'якшити інформаційний вплив тривалої відсутності успіхів Росії на полі бою», — йдеться у звіті аналітиків ISW.

Початок повномасштабного вторгнення супроводжувався тільки ультиматумом Кремля, шантажем і погрозами Україні, які виголошували, споглядаючи згори вниз. Тепер же Москва доносить свої меседжі, намагаючись прикрити своє справжнє обличчя невмілим гримом, пояснює Андрій Шаповалов.

«Різниця кардинальна, й аналізувати кремлівські заяви за хронологією подій зараз — це відстежувати етапи падіння імперії... Кремль помітно пом'якшує свою риторику і зараз взагалі намагається виставити себе в ролі жертви, звинувачує Україну в небажанні мирного рішення і затягуванні війни. Але тим часом активно шукає союзників у протистоянні цивілізованому світу.

Також Кремль ставить ультиматум власному населенню заявами, що "Росія воює проти НАТО", "поразка Росії в Україні спричинить її розпад", та намагається об'єднати росіян навколо "священної війни проти світового нацизму". Але наратив однозначно змінився із шантажу і прояву сили на спроби затягнути війну дипломатією та жалісними промовами самого ж Путіна, що це Україна почала війну», — каже Андрій Шаповалов.

Люди спостерігають за зверненням Володимира Путіна в Ростовській області, Росія © AP / Denis Kaminev

І на внутрішню аудиторію РФ це все ще діє, зазначає співзасновник проєкту «Stop Fake» Руслан Дейниченко. Більшість росіян ніби забула, що це саме війська РФ вторглися на територію сусідньої держави під бравурно-зверхню промову російського же президента.

«Перші тижні так званої "спецоперації". Вона була для переважної більшості росіян тим, що шось там у телевізорі відбувається. А починаючи з кінця вересня, коли Путін оголосив мобілізацію, їм уже треба було якось пояснювати, чому їхні рідні та близькі повинні йти воювати і вмирати. За що, за яку мету? То відповідно російська пропаганда зробила таку колосальну спробу перетворити цю війну від якоїсь точкової спецоперації в екзистенційну загрозу для самої Росії», — каже Дейниченко.

Це працює, бо за десятиліття оброблення пропагандою, внутрішній споживач інформації РФ уже звик сприймати навіть найдивніші формулювання. Щоправда, іноді з'являються й ті, хто прагне чути правду, і ті, хто хоче і може її доносити.

Саморобний плакат біля квартири в Пермі. 5 липня 2022 © AP

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Крім того, підкреслює Андрій Шаповалов, Центр протидії дезінформації активно співпрацює з різними державними організаціями на Заході, які також борються з російською пропагандою. Українські аналітики відстежують поширення дезінформаційних кампаній за кордоном і діляться результатами досліджень із західними колегами.