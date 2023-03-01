«Україні потрібен новий горизонт — Азія!»: Чим особлива японська підтримка?

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Японія посилила санкції проти Росії. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ країни, опублікованому 28 лютого. Заморожені активи ще 48 фізичних осіб і 74 організації з РФ. Токіо — один із лідерів у питанні антиросійських санкцій і в підтримці України загалом, що надихає Київ на оптимістичні очікування від японського головування в G7.

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Японське головування в G7: очікування України

Те, що відбувається в Україні, не залишає місця для нейтралітету, а повернення до бізнесу у звичайному режимі (business as usual) із Росією тепер неможливе, заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час форуму «Україна — Японія: Відповідальне партнерство», який відбувся в Києві 28 лютого. Цього року Токіо головує в G7 і має намір приділяти особливу увагу російській агресії проти України.

Кунінорі Мацуда — Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні © Центр "Нова Євроопа" - twitter.com/NEC_Ukraine

За японського головування в G7 Київ, за словами заступника керівника ОП Ігоря Жовкви, сподівається на подальший прогрес за чотирма головними напрямками.

Передусім це військова підтримка. Японія безпосередньо не постачає зброю Україні, але пан Жовква очікує, що за головування Токіо «Сімка» збереже та посилить згуртованість у цьому питанні

Крім того, Україна сподівається на подальшу підтримку мирного плану, запропонованого торік у листопаді президентом Зеленським. Важливо, каже Ігор Жовква, що G7 зафіксували це в спільній заяві за результатами віртуальної зустрічі 24 лютого.

У вівторок Токіо запровадило вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Тепер у японському «чорному списку» близько 900 росіян та понад 450 російських компаній. Особливу увагу нині варто зосередити не лише на нових обмеженнях, а й на тому, щоб Росія не могла обходити старі, вважає Ігор Жовква.

До слова антиросійські санкцї широко підтримує японське суспільство, каже Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський. За даними тамтешнього суспільного мовника NHK, понад 68% японців виступають за продовження санкційної політики, навіть якщо це негативно вплине на їхній добробут.

Четвертим важливим для Києва напрямком є фінансова підтримка, резюмує Ігор Жовква. Минулого тижня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про виділення додаткових 5,5 млрд доларів для України.

Ігор Жовква — заступник керівника Офісу Президента © Центр "Нова Європа" - twitter.com/NEC_Ukraine

«Велика сімка» — одна з найбільш важливих міжнародних платформ. В умовах, коли Рада Безпеки ООН не може ефективно працювати через присутність там Росії, саме «Велика сімка» має заповнити цю прогалину, сказав в ексклюзивному коментарі RFI Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

«Велика сімка» сьогодні і справді сильна та згуртована, як ніколи, погоджується доцент університету Кейо Мічіто Цуруока. Раніше в клубу були проблеми з впровадженням ухвалених рішень, але останнім часом багато чого змінилося.

Візит, час якого настав

2023-го Японія головує в G7 © AP / Stanislav Kogiku

На травень запланований саміт «Великої сімки» у японський Хірошімі. За словами Надзвичайного та Повноважного Посла України в Японії Сергія Корсунського, зараз триває робота, щоб зустріч міг особисто відвідати президент України Володимир Зеленський.

Глава японського уряду Фуміо Кісіда залишається єдиним лідером «Великої сімки», який не був в Україні за рік повномасштабної російської агресії. Прем’єр-міністр Японії взагалі відвідував Київ тільки один раз. Це був Сіндзо Абе, який завітав до української столиці на кілька годин в 2015 році.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та 5-й президент України Петро Порошенко на зустрічі в Києві. 6 червня 2015 © AP / Mykola Lazarenko

Посол України в Японії Сергій Корсунський впевнений, що Фуміо Кісіда незабаром відвідає Україну: «Ми дуже наполегливо говоримо про це на всіх рівнях».

Цей візит може відбутися ще до травневого саміту «Великої сімки», сподівається Альона Гетьманчук, директорка Центру «Нова Європа», який організував форум. Японія головує в G7, і питання України нині на порядку денному. Крім того, уже і Джо Байден був у Києві. Набагато краще пропонувати певні рішення після принаймні короткого візиту в Україну.

Вікно у Глобальний Південь

В Україні мало хто знає про реальні обсяги японської допомоги, вважає доцентка університету міста Цукуба Ацуко Хігашіно. Передусім тому, що Токіо не надає зброї. Це заборонено національними законами.

«Ми лобіювали зміни правил експорту зброї під час січневого візиту до Японії, — каже Альона Гетьманчук. Але концепція "рeace loving nation" (нація, яка любить мир, — ред.) вкоренилося не лише в японському політикумі, але й в менталітеті пересічних японців. Та навіть якби парламент схвалив такі зміни, це мало би допомогло Україні, тому що потужності військово-промислового комплексу Японії десятиліттями були обмежені».

Українська делегація в Японії. (12-18 січня 2023) © Центр "Нова Європа" - neweurope.org.ua

Обмежені можливості у військовій допомозі Японія компенсує в інших напрямках. За рік повномасштабної російської агресії Токіо надало Києву близько 7 млрд доларів, каже Сергій Корсунський. І це тільки пряма фінансова допомога. Японія також оплачує навчання українських саперів в Камбоджі, надає масштабну гуманітарну підтримку, захищає інтереси України на дипломатичному рівні.

На останньому наголошує і посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда: «Токіо працює над тим, щоб сформувати правильне розуміння цієї війни в країнах Глобального Півдня».

Лідером тут могла б стати Індія, додає доцент університету Кейо Мічіто Цуруока: «Саме тому важливо працювати з тамтешнім урядом та суспільством, і саме тому поки позиція Нью-Делі викликає певне розчарування».

До того ж, в боротьбі за прихильність Глобального півдня G7 змушена конкурувати з Китаєм, пояснює доцент Університету Нішогакуша Цуйоші Гороку. А так званий мирний план, запропонований КНР минулого тижня, розрахований, зокрема, й на цей регіон.

Японія відчуває паралелі між собою та Україною ще з 2014 року, коли Росія окупувала Крим, каже Альона Гетьманчук.

Передусім через острови Сенкаку, претензії на які висуває Китай. І понад 80% японців підтримують політику свого уряду щодо України, пояснює посол України в Японії Сергій Корсунський.

У Японії більше вірять в перемогу України, ніж у деяких європейських столицях

Станом на жовтень минулого року повномасштабна агресія Росії завдала Україні задокументованих збитків на 127 млрд доларів. Про це йдеться у звіті Київської школи економіки. І Японія готова допомогти Україні у післявоєнному відновленні.

«Японія була змушена перебудовуватися, тому що програла у Другій світовій. Україна ж переможе у війні, і саме ця перемога має стимулювати реформи в Україні», — каже Посол Мацуда.

Японія має безпрецедентний досвід у післявоєнній відбудові, вважає український посол в Японії Сергій Корсунський. До того ж країна змушена буквально піднімати з руїн свої міста після жахливих землетрусів, додає дипломат.

Сергій Корсунський — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії © Центр "Нова Європа" - twitter.com/NEC_Ukraine

«Зміцнюється економічна служба посольства Японії в Україні, — розповідає Сергій Корсунський, — а практично в кожній великій японській компанії є офіси, спеціально присвячені Україні».

Японський бізнес має шалений інтерес до відбудови України, каже директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. І цей ентузіазм суттєво зріс за рік повномасштабної війни.

Японці готові допомогти, каже пані Гетьманчук, але є дві важливі умови: це безпека та зниження рівня корупції. А втім, у Японії більше вірять в перемогу України, ніж у деяких європейських столицях.

«Україні потрібні нові горизонти, і це — Азія, — вважає Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда. — Ми цілком розуміємо і вітаємо прагнення України приєднатися до ЄС. Але водночас світ набагато більше, ніж Європа. І Україні варто скористатися можливостями, які лежать за межами Європи, в Азії та інших регіонах світу. Європа дуже важлива, але Азія теж важлива для України».