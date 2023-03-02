Іран за крок від створення ядерної бомби — Пентагон занепокоєний

Ядерна програма

Сполучені Штати Америки занепокоєні прогресом ядерної програми Ірану. Під час слухань у Палаті представників у заступника міністра оборони США Коліна Каля запитали, чому адміністрація Джо Байдена хоче відновити дію «ядерної угоди». За шість років темпи виготовлення Тегераном матеріалів для бомби зросли в 30 разів, — такою була його відповідь.

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Переговори чи ескалація

«Ядерний прогрес Ірану відтоді, як ми вийшли з JCPOA (Спільний всеосяжний план дій, який передбачав, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій, — ред.) був разючим. 2018 року, коли попередня адміністрація вирішила вийти зі JCPOA, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб зробити одну бомбу. Зараз на це піде приблизно 12 днів», — сказав законодавцям Каль.

Додавши, що за таких умов було би доцільно повернутися до «ядерної угоди» та вирішити дипломатичним шляхом питання обмеження розробки.

Це для користі обох сторін, вважає експерт із міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Ні Іран, ні США не хочуть воювати, але ніхто не хоче поступатися першим, щоб не видатись слабким.

У цьому і є вся суть проблеми та глухого кута, у який зайшли лідери обох країн. Саме тому, на думку міжнародного експерта, і йдуть сигнали від США про виготовлення Іраном ядерної бомби.

У Вашингтона є декілька варіантів: повернутися до переговорів щодо ядерної програми і паралельно тиснути санкціями, сподіваючись на падіння Ісламської республіки, або певної миті перейти до конфронтації, якщо ця ядерна бомба з'явиться, каже Куса:

Їм вигідніше домовитися, як це було за часів Барака Обами. Я інтерпретую ці заяви як частину закулісних переговорів, які все ще між ними тривають через посередників, тому що напряму вони не розмовляють

Для Ірану зараз вигідно саме прискорювати ядерну програму, щоби більше тиснути на країни Заходу під час можливих переговорів. Поки Тегеран не поспішає виробляти бомбу, бо розуміє, що це стане точкою неповернення, і використовує ядерний аргумент як шантаж, щоб схилити США до переговорів.

Але якщо країни все ж не домовляться, зауважує експерт, це дійсно може перерости у військову ескалацію:

Поки цей процес не вийшов з-під контролю. Безумовно, якщо сторони не домовляться, у якийсь момент хтось перейде червоні лінії

Довгі переговори

У 2000-х роках у МАГАТЕ заявили що Іран потай просуває програму, яка дає змогу створити ядерну зброю. Відтоді розпочалися пошуки міжнародного розв'язання цієї проблеми. 2015 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами підписала з Іраном угоду.

Світові держави та Іран оголошують довгостроковий Спільний всеосяжний план дій у Відні, 14 липня 2015 року. © AP / Ronald Zak

Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) — ядерна угода 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Вона передбачає дозвіл на мирне використання атомної енергетики в обмін на обіцянку від Ірану не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак 2018 року наступник Обами на посаді президента Дональд Трамп вивів США з цієї угоди.

Трамп заявив про «беззаперечні» докази того, що Тегеран попри обіцянки розробляє ядерну зброю. Наслідком такого рішення стало збільшення санкційного тиску на Іран, який, своєю чергою, поетапно припиняв виконання своїх зобов’язань щодо збагачення урану та дослідницької діяльності. На початку січня 2020 року Тегеран заявив про вихід із угоди.

З приходом до влади в США Джо Байдена в січні 2021 року його адміністрація визначила пріоритетом відновлення ядерної угоди з Іраном. Переговори стартують у квітні того ж року. По суті, Ірану запронували зняти санкції, якщо він повернеться під контроль МАГАТЕ.

Переговори по відновленню «ядерної угоди» у Тегерані, 27 березня 2022 року. © AP

Переговори вели за посередництва європейської дипломатії та за участі Росії та Китаю. Понад півтора року сторони домовлялися про порядок зняття санкцій з Ірану та пропрацьовували контроль МАГАТЕ над іранською ядерною програмою.

На початку серпня 2022 року ЄС представив сторонам «дорожню карту» повернення до угоди. Але відповіді Ірану та США на ці пропозиції не задовольнили жодну зі сторін. Станом на вересень 2022 року стало зрозуміло, що домовленості зайшли в глухий кут.

Російські партнери

У листопаді 2022-го телеканал CNN із покликанням на дані розвідки повідомив, що Іран в обмін на свої безпілотники, які Росія використовує у вйні проти України, просив у Москви допомоги в придбанні додаткових ядерних матеріалів і виробництві ядерного палива. Воно могло би забезпечити живленням ядерні реактори і потенційно ще більше скоротити час для створення ядерної зброї.