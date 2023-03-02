G20: «Якби це була ідеальна зустріч — ми би мали колективну заяву»

«Велика двадцятка»

У Нью-Делі завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ G20. Спільної заяви учасники не зробили — надто по-різному вони ставляться до російської агресії проти України. Проте певної мети Індія, яка головує нині у «Великій двадцятці», вочевидь, досягла.

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Згодні з усім, крім України

Індія оприлюднила підсумковий документ (Chair’s Summary & Outcome Document), на 8 сторінках якого перераховані основні питання та досягнення переговорів глав МЗС G20.

Титульна сторінка Підсумкового документу зустрічі глав МЗС G20 © g20.org

«Якби це була ідеальна зустріч із єдністю поглядів, ми би мали колективну заяву», — визнав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на підсумковій пресконференції.

Міністри закордонних справ «Великої двадцятки» не змогли домовитися лише щодо двох пунктів порядку денного — і обидва стосуються України.

Щодо решти глобальних викликів «Велика двадцятка» продемонструвала згоду, каже глава індійського МЗС. Це, зокрема, стосується підтримки принципу "багатосторонності" — питання, яке Субраманьям Джайшанкар назвав одним із головних.

Учасники зустрічі дійшли розуміння і щодо фінансування стійкого розвитку, змін клімату та співпраці в галузі сучасних технологій. G-20 засудила будь-які прояви тероризму, визнала нагальність проблеми глобального наркотрафіку та потребу справедливої інтеграції жінок. Останній пункт — один із пріоритетів індійського головування. Це програма «Woman Led Development», яка передбачає гендерну рівність у соціально-економічних процесах.

Субраманьям Джайшанкар - міністр закордонних справ Індії (головує в G20) © AP / Olivier Douliery

А ще підсумковий документ закликає забезпечити стійкі та надійні ланцюги постачання енергії та продовольства. «Ми підкреслюємо важливість... продовження Чорноморської зернової ініціативи», — йдеться в заяві. Термін дії зернової угоди спливає 18 березня. У середині лютого в МЗС РФ заявили про «недоцільність» продовження домовленостей, якщо з Москви не знімуть санкцій на сільськогосподарський експорт.

Намагалися змістити акценти з України

прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до учасників зустрічі по відеозв'язку © AP / Olivier Douliery

Перед початком зустрічей до міністрів закордонних справ G20 по відео звернувся прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Сказав, що як представники провідних економік світу «Велика двадцятка» не має забувати про «відповідальність перед тими, кого немає в цій кімнаті», і наголосив:

Ви зустрічаєтеся в час глибоких глобальних розбіжностей... Ми не повинні допустити, щоб питання, які ми не можемо вирішити разом, стали на заваді тим, які ми можемо вирішити

На підсумковій пресконференції міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар майже повторив слова Моді:

Попри різні позиції щодо конфлікту в Україні (саме таке формулювання використав міністр — ред.), глави МЗС G20 змогли дійти консенсусу щодо викликів. І, як закликав прем'єр-міністр, ми сфокусувалися на тому, що нас об'єднує, а не на тому, що роз’єднує.

Індія не хотіла, щоб Україна домінувала на зустрічі міністрів, сказав анонімний співробітник індійського МЗС, слова якого наводить Ройтерз.

Водночас більшість запитань, які ставили журналісти міністру закордонних справ Індії, стосувалися саме російської війни проти України. А в третьому пункті підсумкового документа організатори зазначили, що війна вплинула на глобальну економіку, та згадали, що 2 березня 2022-го Генеральна Асамблея ООН засудила російську агресію і закликала РФ вивести свої війська з України. Але були «й інші погляду на ситуацію», — пишуть упорядники документа, фактично цитуючи фінальне комюніке торішнього саміту G20 в Індонезії.

Росіяни роблять усе можливе, щоб із ними почали говорити

На берегах заходу в Нью-Делі зустрілися міністри закордонних справ Росії та США. Хоча раніше обидва відомства заявляли, що така бесіда не планується. Ентоні Блінкен та Сергій Лавров говорили близько 10 хвилин, повідомляє АР.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (комбіноване фото) © AP / Olivier Douliery

За інформацією Державного департаменту США, Блінкен указав Лаврову, що Вашингтон буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно, і що Росії варто повернутися до ядерних домовленостей New START. Крім того, йшлося про те, що Москва має звільнити колишнього американського морпіха Пола Вілана, якого затримала нібито за шпіонаж 2018-го.

Російське МЗС зустріч поки не коментує, але представниця відомства Марія Захарова сказала, що ініціатором була саме американська сторона.

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв певен, що ця зустріч більше потрібна росіянам.

Росія постійно намагається показати, що буде говорити тільки з Заходом, а Україна не є в цій ситуації повноцінним актором, — каже експерт. — А на фоні останніх російських провокацій вони роблять усе можливе, щоб із ними почали говорити, щоб не дати їм ескалювати безкінечно. Американці ж насправді не змінили своїх позицій: росіяни просто у вічі почули те, що вони знали і так

Востаннє Блінкен та Лавров були в одному приміщенні торік у липні — на іншій зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі. Тоді, за словами очевидців, росіянин покинув кімнату, щойно туди зайшов американець. Востаннє ж вони говорили в січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабної російської агресії проти України.

Лавров знову виправдовується за війну проти України

Торік у листопаді Сергій Лавров залишив зустріч G20 достроково, не дочекавшись другого дня. Оглядачі пояснили це тиском на російську делегацію за війну в Україні.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перед другою сесією глав МЗС G20. Нью-Делі, 2 березня 2023 © AP / Manish Swarup

Цього разу російський міністр пробув обидва запланованих дні і навіть вийшов на пресконференцію за підсумками. Відповідаючи на запитання журналістів, Лавров укотре повторив пропагандистські наративи РФ про «неонацистів» в українській владі та «державний переворот» 2014-го. Сказав, що в його голові «не вкладається», як можна погрожувати Китаю, і похвалив «зважену позицію» прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, назвавши його, щоправда, президентом.

Лавров укотре звинуватив Захід у тому, що той не дає Україні домовитися з Росією, і поскаржився, що РФ останнім часом «не чує пропозицій про переговори». Глава російської дипломатії маніпулював висловами «усі знають» та «усі згодні», а на питання, чи відчуває Москва ізоляцію, сказав: «Ні, не відчуває». Більш того, на думку Лаврова, це Захід ізолює себе від решти світу.

23 лютого Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка, зокрема, закликала РФ негайно вивести війська з України. За це проголосувала 141 країна, зокрема й 16 членів G20. Проти цієї резолюції були тільки 7 країн, і з них тільки одна — власне, Росія, є членом «Великої двадцятки». Китай, Індія та ПАР утрималися під час голосування в ООН.

Результати голосування за Резолюцію ГА ООН щодо України. 23 лютого 2023 © UN - twitter.com/UN_News_Centre

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс 1 березня сказав, що РФ та Китай опинилися в ізоляції серед країн G20 через питання російської війни проти України.

Чути голос Глобального Півдня

У зустрічі в Нью-Делі взяли участь міністри закордонних справ 40 країн: Індія, яка головує в G20, запросила також представників Глобального Півдня. Упродовж свого президентства індійці особливо наполегливі у захисті інтересів країн, що розвиваються. Під час підсумкової пресконференції глава індійського МЗС Субраманьям Джайшанкар сказав, що в Нью-Делі «голос Глобального Півдня був почутий». І нагадав, що саме Індія ініціювала саміт «Голос Глобального Півдня» у січні 2023, участь в якому взяли представники 125 країн.

Головуюча в G20 Індія закликає почути "голос Глобального півдня" © AP / Manish Swarup

Зокрема, пан Джайшанкар сказав, що порядок денний та фінальний документ зустрічі МЗС G20 чітко зафіксували пріоритетні інтереси Глобального Півдня.

Багато країн, що розвиваються, страждають від непомірних боргів тоді, коли намагаються забезпечити себе їжею та енергією. Ось чому індійське головування в G20 хоче дати голос Глобальному Півдню, — сказав у відеозверненні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. — Ніхто не може претендувати на глобальне лідерство, не чуючи тих, на кого їхні рішення вплинуть найбільше

Водночас голова індійської дипломатії визнав, що російська війна проти України впливає на той самий Глобальний Південь, «зумовлюючи продовольчі та енергетичні виклики».

Торік саме Індія стала найбільш населеною країною у світі, перетнувши позначку в один мільярда 417 мільйонів жителів. За останні 15 років індійська економіка зросла втричі і завершила 2022 рік на п'ятому місці у світі. А до 2030-го, прогнозує Блумберг, індійський ВВП може стати третім на планеті.