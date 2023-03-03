Лукашенківське правосуддя: нобелівського лауреата Беляцького засудили до 10 років колонії

диктаторське правосуддя

3 березня у Мінську відбулось судове засідання у справі членів правозахисного центру «Вясна». Найбільший вирок отримав білоруський правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький. Судилище влаштували й над його колегами — Валентином Стефановичем, якого засудили до 9 років колонії, та Володимиром Лабковичем – він отримав 7 років. Четвертого учасника справи — Дмитра Соловйова — засудили заочно до 8 років.

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Незаконно засуджені білоруські правозахисники © Правозахисний центр «Вясна»

Деталі надуманої справи і судилище

284 томи — саме стільки займають матеріали справи. Кожен — по 300 сторінок. У справі проходять майже 100 свідків, а по всій країні провели 120 обшуків. Під вартою Беляцький, Стефанович та Лабкович перебувають з 14 липня 2021 року.

Алесь Беляцький у суді. 3 березня 2023 року © БелТа

«Судовий процес, який відбувся, — це, так би мовити, індикатор ситуації в Білорусі. Чому не кримінальні люди, а правозахисники, які просто стоять на захисті прав і свобод, оголошуються злочинцями, отримують строки, як за вчинення тяжких злочинів? Сім, дев'ять, десять років — такі терміни позбавлення волі дають за особливо тяжкі злочини, наприклад, вбивства. І тут ми бачимо, що Білорусь саме так оцінює діяльність правозахисників у своїй державі», — наголошує Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

00:58 Відео із судового засідання, де оголосили вирок трьом білоруським правозахисникам © БелТа

Білоруських правозахисників звинуватили у фінансуванні протестів у 2020 році, а також у контрабанді коштів з 2016 по 2021 роки. Що стосується останньої статті звинувачення, то, за версією слідства, протягом 5 років вони переводили в готівку кошти, які приходили від різних структур і фондів на банківські рахунки правозахисного центру «Вясна». Щонайменше 201 тисяча євро і 54 тисячі доларів були перевезені до Литви, твердять білоруські слідчі. І за всім цим стоять Беляцький, Стефанович та Лабкович.

Алесь Беляцький, керівник Правозахисного центру «Вясна». 3 березня 2023 року © Правозахисний центр «Вясна»

Валентин Стефанович, член Правозахисного центру «Вясна». 3 березня 2023 року © Правозахисний центр «Вясна»

Володимир Лабкович, юрист Правозахисного центру «Вясна» та координатор кампанії «Правозахисники за вільні вибори». 3 березня 2023 року © Правозахисний центр «Вясна»

Суддя Ленінського райсуду Мінська Марина Запасник не вагалась, оголошуючи вироки: Беляцькому — 10 років, Стефановичу — 9 років, Лабковичу — 7 років.

«Це був очікуваний вирок. Судова політична система не виправдує політичних ворогів, а тим більше таких важливих, як відомі правозахисники. Якщо говорити про Алеся Беляцького, то він один із найвідоміших у світі. На жаль, це типова історія для тоталітарних режимів, які борються із правозахисниками. Вони не є їхніми політичними опонентами, але для авторитарних режимів вони є небезпечними ворогами. Бо нагадують людям, що вони мають права. І за ці права треба боротись», — наголосив Вадим Можейко, координатор білоруської експертної мережі «Наша думка».

Білоруські правозахисники на суді у Мінську © Правозахисний центр «Вясна»

Крім тюремного вироку, кожен із правозахисників повинен сплатити штраф — сумарно йдеться про 1270438 білоруських рублів та 62 копійки. Якщо перевести в доларовий еквівалент, то це 450 тисяч.

«Це робиться з метою показати, що начебто нічого особистого, ніяких політичних переслідувань. Це просто порушники фіскального законодавства, які повинні бути притягнуті до відповідальності. Але почнемо з того, що самі вироки є непропорційними. Тут є питання застосування вибіркового правосуддя. Влада Білорусі хоче демонструвати себе такою поборницею дотримання законодавства у плані так би мовити дотримання фіскальної дисципліни, застосовуючи оце вибіркове правосуддя по відношенню до правозахисників. І, власне, ця репресивна машина зараз іще маскується під такий інструмент законності або дотримання законності, щоб не напряму притягати правозахисників до відповідальності за їхні погляди, за їхню діяльність», — пояснює Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

8 років заочно

Четвертий фігурант цієї справи — член Правозахисної групи «Вясна» Дмитро Соловйов — отримав 8 років заочно. У 2021 році він виїхав із Білорусі і тепер мешкає за кордоном.

Дмитро Соловйов на акції протесту під білоруським посольством у Варшаві. 2 березня 2023 року © Grzegorz Zukowski

«Сьогоднішній вирок — це розправа над найвідомішими правозахисниками Білорусі. Це помста за те, що протягом 27 років з моменту заснування Правозахисного центру «Вясна» розповідали всьому світові, що відбувається у Білорусі — про арешти людей, про фальсифікацію кримінальних справ, про катування людей у тюрмах, про вбивства людей під час акцій протесту і про фальсифікацію виборів. Бо усі вибори, починаючи з 1996 року, були сфальсифіковані. І ми це все відстежували. І ось маємо таку жорстоку помсту», – заявив Дмитро Соловйов.

Дмитро Соловйов та Алесь Беляцький. Мінськ, 2018 рік © Facebook Ales Bialiatski

Щодо свого вироку, то чоловік зізнається: навіть не уявляє, коли і чи зможе приїхати на батьківщину: «Мій термін, заочний термін, не почнеться, поки мене не схоплять. Для мене це може означати пожиттєве вигнання з Білорусі. Мало, щоб змінилась влада. Я не можу повернутись, поки не буде реабілітація усіх засуджених у політичних справах».

Дмитро Соловйов на акції протесту © Facebook Natalya Basaliga

Алесь Беляцький, Валентин Стефанович та Володимир Лабкович на суді свою провину не визнали. Суддя не задовольнив жодне клопотання підсудних, зокрема, про процес білоруською мовою, про зняття кайданців, про виділення часу на ознаймлення зі справою. Все сталось швидко. Вирок оголосили, але він ще не набув сили. Тож захист Беляцького, Стефановича та Лабковича може подати апеляцію. Що, на думку Соловйова, нічого не змінить:

«У Білорусі нема незалежної судової влади. Кожен суддя назначений особливим указом Лукашенка — самозванцем, який захопив владу і зробив у країні концентраційний табір. Тому казати про апеляцію, про якусь справедливість, ми не можемо. Як свідчить досвід, у політичних справах фактично не змінюється термін вироку після апеляції, а якщо і змінюється, то на дуже маленький термін. Представниця нашого центру Марфа Рабкова була засуджена на 15 років. І ось після апеляції їй зменшили термін... на 3 місяці — з 15 років до 14 років і 9 місяців».

Міжнародна реакція на вирок

На вирок Алесю Беляцькому, Валентину Стефановичу та Володимиру Лабковичу відреагувала світова спільнота.

У Вільнюсі пройшла акція на підтримку політв'язнів. «Засуджені стали заручниками Лукашенківської системи, як і решта політв’язнів», «Будь-який термін позбавлення волі є несправедливим вироком», — заявляли учасники мітингу у литовській столиці.

Акція солідарності у Вільнюсі. 3 березня 2023 року © Правозахисний центр «Вясна»

Також вийшли люди і в Тбілісі, аби підтримати представників Правозахисного центру «Вясна» і, зокрема, нобелівського лауреата Алеся Беляцького.

Акцію солідарності влаштували й у Брюсселі.

На несправедливий вирок відреагувала низка світових лідерів. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила: «Мінський режим бореться з громадянським суспільством насильством і ув'язненнями. Це такий самий сором, як і підтримка Лукашенком Путіна. Ми вимагаємо звільнення усіх 1400 політичних в'язнів».

Nur wegen ihres jahrelangen Einsatzes für Rechte, Würde & Freiheit der Menschen in #Belarus wurden Nobelpreisträger Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich & Uladzimir Labkovich heute zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Anklage und das Verfahren waren eine Farce. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 3, 2023

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав вирок білоруським правозахисникам «вершиною цинізму та черговим актом несправедливості режиму Лукашенка».

The sentencing of Nobel Peace Prize winner and head of the human rights organisation @viasna96 Ales Bialiatski and two other human rights activists in Belarus is the peak of cynicism and another act of injustice perpetrated by the Lukashenko regime. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 3, 2023

Голова Європарламенту Роберта Мецола приголомшена вироком для нобелівського лауреата Алеся Беляцького. Вона закликала Мінськ звільнити трьох засуджених правозахисників та наголосила, що Європарламент за вільну Білорусь.

Appalled by the sentencing of Nobel Peace Prize and Sakharov Prize laureate Ales Bialiatski to 10 years in prison.



Politically motivated rulings against Bialiatski and @viasna96 activists are an insult to justice.



I call for their release. @Europarl_EN supports a free Belarus. — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії, заявив, що вирок є неприйнятним, бо захист прав людей не є злочином. Таллінн закликав негайно звільнити політичних в'язнів.

#Estonia🇪🇪 strongly condemns the imprisonment of Ales Bialiatski & Valiantsin Stefanovic from @viasna96.



Their sentencing is unacceptable as defending #HumanRights is not a crime.



Belarus must release all political prisoners immediately & unconditionally. https://t.co/0M4FVYXk6m — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 3, 2023

Польща виступає проти політично вмотивованих судових процесів і закликає до звільнення всіх політв'язнів. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Today in Minsk, Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski was sentenced to 10 years in prison. Along with him, 3 other human rights defenders in Belarus were sentenced. Poland opposes politically motivated trials and calls for the release of all political prisoners. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) March 3, 2023

Жорстокі репресії режиму Лукашенка мають припинитися, а всі політичні в’язні мають бути беззастережно звільнені — йдеться у заяві МЗС Швеції.

Sweden condemns today’s prison sentences following the show trials against #NobelPeacePrize laureate #AlesBialiatski and @Viasna96 colleagues.



The Lukashenka regime’s brutal repression must stop and all political prisoners must be unconditionally released. #FreeViasna pic.twitter.com/QkUIWMVVYe — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 3, 2023

Дмитро Соловйов, четвертий засуджений (заочно) у цій справі певен: треба посилювати тиск на Білорусь: «Що може зробити міжнародна спільнота, так це посилити адвокаційну кампанію. І апелювати до того, щоб проти Білорусі були введені такі додаткові санкції, щоб країна не отримала ані копійки. Бо ці гроші йдуть на репресивний апарат, на катування людей, фальсифікацію справ. Тому не треба дати можливості заробляти. Також ці гроші йдуть на підтримку окупаційної російської влади, яка воює проти України, яка використовує аеродроми, казарми Білорусі, яка лікує тут своїх військових».

Вадим Можейко, координатор білоруської експертної мережі «Наша думка» заявляє, що засудження лауреата Нобелівської премії миру — це безпрецедентно: «Усі політв'язні, які виходили, вони виходили в контексті міжнародного тиску. Тиск буває різним. Часом це санкції, часом це перемовини, а найчастіше — це санкції і перемовини. Тому може бути, що нові засуджені будуть звільнені таким чином. Політичні лідери чи правозахисники-лідери — для їхнього звільнення треба чекати зміни ситуації у Білорусі, на міжнародний тиск, бо ситуація справді безпрецедентна, коли за ґрати посадили лауреата Нобелівської премії. Такого ніколи не було. І це притягне додаткову увагу до цієї проблеми».

Нобелівська премія миру

На початку жовтня 2022 року було оголошено лауреатів Нобелівської премію миру 2022 року. Її отримали українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», російська правозахисна організація «Меморіал» та голова правозахисного центру «Вясна» Алесь Беляцький.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

10 грудня в Осло вручали Нобелівську премію миру. За Беляцького нагороду отримала його дружина Наталія Пінчук.

Вручення Нобелівської премії миру. Осло, 10 грудня 2022 року © AP