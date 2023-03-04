Американський генерал Марк Міллі прибув до Ізраїлю, щоб обговорити спільну протидію Ірану

ОБ'ЄДНАТИ СИЛИ

Як повідомляє агенція Reuters, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США прибув до Ізраїлю 3 березня. Цей неанонсований візит відбувся напередодні приїзду до країни Міністра оборони США Ллойда Остіна.

Реклама Читати продовження

Зазначають, що основна мета візиту Міллі — це обговорення з ізраїльськими колегами об'єднаної протидії Ірану. Зокрема, йшлося про необхідність співпраці щодо щодо відмови Ірану від ядерної зброї.

«Необхідна постійна співпраця, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї», — цитує слова Міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта «Голос Америки».

Західні держави вважають, що іранські вчені працюють над технологіями необхідними для створення ядерної бомби і уже досягли в цьому певних успіхів. Своєю чергою Тегеран заперечує будь-які наміри щодо розробки ядерної зброї.

Поїздка Міллі також припала на період напередодні священного для мусульман місяця Рамадан та іудейського свята Песах. США, Йорданія та Єгипет побоюються, що у цей час може відбутися ескалація конфлікту, тож закликали обидві сторони дотримуватися спокою.

🔻 1 березня повідомили, що темпи виготовлення матеріалів для бомби за 6 років зросли в 30 разів.

🔻 27 лютого директор ЦРУ заявив, що Росія допомагає Ірану розвивати ракетну програму в обмін на озброєння для війни.