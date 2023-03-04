Закрита зустріч. Про що говорили Байден та Шольц у Вашингтоні?

Німеччина і США

Лідери США та Німеччини обговорили подальшу підтримку України та важливість міжнародної солідарності, а також висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії. Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами зустрічі Олафа Шольца та Джо Байдена у Вашингтоні. Лідери держав говорили близько години за закритими дверима, не надавши більше жодних деталей, про що саме.

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Дуже робочий візит

Зброя для України, тиск на Китай та трансатлантична співпраця — головні теми робочого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до США. Поїздка справді робоча, як сказав напередодні представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. На відміну від торішнього візиту до США президента Франції Емануеля Макрона, цього разу не було жодних урочистостей чи навіть спільної пресконференції. А лише лаконічна заява на сайті Білого дому.

Офіційна заява Білого дому за результатами зустрічі Олафа Шольца та Джо Байдена © whitehouse.gov

Олаф Шольц прибув до Білого дому близько дев'ятої вечора за київським часом. Разом із Джо Байденом вони кілька хвилин позували для протокольних фотографій і поспілкувалися з журналістами.

Байден, зокрема, сказав, що США та Німеччина «йдуть нога в ногу» в питанні підтримки України і відзначив велику роль Берліна. Американський президент також згадав значні зміни у політиці ФРН за цей рік: «Ви провадили історичні зміни вдома: збільшили видатки на оборону та диверсифікували джерела енергії, відійшли від російських поставок».

Олаф Шольц серед іншого, заявив, що важливо надіслати сигнал про те, що союзники будуть продовжувати підтримувати Україну: «Це дуже важливий рік через вкрай небезпечну загрозу світу від Росії, яка вторглася в Україну».

Олаф Шольц та Джо Байден говорили близько години © AP / Susan Walsh

Після цього лідери держав усамітнилися для переговорів. Менш ніж через півтори години Шольц поїхав. Раніше німецька преса відзначила, що німецький канцлер не взяв з собою у Вашингтон звичну для таких візитів пресделегацію.

Пояснюючи незвичні умови свого візиту до США, сам Шольц у коментарі для АР сказав, що він та Байден хочуть прямої розмови. Глобальну ситуацію канцлер назвав непростою, додавши, що «важливо, коли такі близькі друзі можуть обговорювати ці питання».

Востаннє Олаф Шольц був у США понад рік тому — незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Боєприпаси й «танковий пакт»

В день візиту Олафа Шольца, Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Київ отримає передусім боєприпаси до установок «Хаймарс», гаубиць та бойових машин «Бредлі», наданих американцями раніше. Крім того, пакет включає 8 штурмових мостів. Вони використовуються в основному для наступальних операцій.

Військова підтримка Україні — одне з головних питань зустрічі. Згідно з джерелами агентства «Блумберг», Берлін та Вашингтон намагаються скоординувати виробництво зброї та боєприпасів для України.

«В той час, як США та Німеччина вже погодилися надіслати в Україну бойові танки та ЗРК «Петріот» (...) ЗСУ все ще чекають на більшу частину цього обладнання та стикаються з нестачею основних артилерійських снарядів», —пише видання 3 березня.

Олаф Шольц, за повідомленнями «Блумберг». намагається залучити до військової підтримки Києва нові країни, зокрема, Бразилію та Катар: але без особливого успіху. Виходом з ситуації, продовжують журналісти агентства, може бути налагодження виробництва боєприпасів у самих США. На думку Шольца, це дозволить Україні швидше отримати необхідні снаряди, резюмує «Блумберг».

США та Німеччина тепер пов’язані ще й «танковим пактом». В середині січня Велика Британія оголосила, що надасть Києву півтора десятки машин «Челленджер-2». Після цього низка європейських країн зголосилися передати ЗСУ танки «Леопард» німецького виробництва.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Світовому економічному форумі. Давос, 18 січня 2023 © AP / Markus Schreiber

27 січня лютого радник президента США з безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу ABC сказав, що від початку Байден не збирався надавати Україні «Абрамси», бо вважав, що вони не допоможуть ЗСУ. Але погодився на це під тиском Німеччини, щоб забезпечити постачання «Леопардів».

Таким чином Салліван суперечив заявам самого Джо Байдена, який раніше говорив, що Німеччина не змусила його змінити свою позицію.

«Амбрамси» у Литві © AP / Mindaugas Kulbis

Через день після заяви Саллівана, речник німецького уряду Вольфганг Бухнер заявив, що зв’язку між постачанням американських та німецьких танків ніколи не було.

Китай, від якого важко відмовитися

Другою ключовою темою зустрічі Байдена та Шольца західні медіа називають тиск на Китай. Минулого тижня американські урядовці заявили, що Пекін розглядає можливість постачання летальної зброї Росії для її війни проти України. Пекін заперечив такі наміри, але закликав Вашингтон не втручатися у китайсько-російські відносини

Володимир Путін та керівник Компартії КНР з питань зовнішньої політики Ван І під час зустрічі в Кремлі, 22 лютого 2023 © AP / Anton Novoderezhkin

2 березня Джон Кірбі сказав, що Білий дім поки не бачить ознак того, що китайська влада ухвалила це рішення. Але раніше Джейк Салліван попередив, що Китай відчує «реальну ціну», якщо таки зважиться на військову допомогу Росії.

«Ройтерз» пише, що США хочуть заручитися міжнародною підтримкою в разі, якщо треба буде накласти серйозні санкції на Китай. Передусім з боку G7. Якими можуть бути обмеження поки невідомо, але це може викликати певні розбіжності між Вашингтоном та Берліном.

Китай — головний торговий партнер Німеччини, пише «Дойче Велле» (DW). У 2021 році товарообіг між країнами перевищив 247 мільярдів євро. Це вчетверо більше, ніж Німеччина наторгувала з Росією. Економічні зв’язки між Пекіном та Берліном послідовно зміцнювалися ще за Ангели Меркель, і тепер німецькому уряду може бути складно розривати їх, пише DW. В будь-якому разі, ФРН весь цей час висловлювався набагато менш жорстко на адресу Китаю, ніж США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та керівник Центральної комісії із закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенський безпековій конференції. 17 лютого 2023 © AP / Thomas Kienzle

Перш ніж відлетіти до США у четвер, канцлер Німеччини виступив у Бундестазі. В своїй промові зокрема закликав Китай використати свій вплив на Москву, щоб домогтися виведення російських військ та не постачати зброї агресорці Росії.

Як ЄС залежить від США

Під час зустрічі у Вашингтоні Джо Байден та Олаф Шольц торкнулися торговельно-економічних зв'язків між США та Європою.

Передусім говорили про Закон зі зниження інфляції (Inflation Reduction Act) — програма потужних субсидій для американських виробників.

Європейці вважають, що внаслідок урядової підтримки, американські компанії отримують переваги перед європейськими. А це удар по економіці ЄС, яка і без того страждає від російської агресії проти України. Питання субсидій піднімав під час торішнього візиту до США і президент Франції Еммануель Макрон.

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Після обмежень постачання енергоносіїв з Росії, від яких залежав ЄС, європейці також прагнуть отримати більш прийнятний доступ на американський ринок.

Війна Росії проти України продемонструвала велику залежність Німеччини та всього Євросоюзу від США, пише DW. І не лише в економіці та енергетиці. Без ядерної парасольки Америки вся европейска підтримка Україні навряд була б переконливою на тлі ядерної загрози з боку РФ, пише видання. Тому ідея, що Європа може бути автономною в питанні безпеки поки є доволі ілюзорною, каже в інтерв’ю DW Хеннінг Гофф, експерт Німецького товариства зовнішньої політики.

Водночас, Вашингтон вбачає в Берліні найбільшу військову потугу в Європі, пише в іншому матеріалі DW. Хоча навіть через рік російської війни Німеччина все ще не витрачає на оборону 2% ВВП — що наполегливо рекомендують стандарти НАТО.