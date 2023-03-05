Європейські лідери збираються в Пекін

нейтральна зона

Прапори ЄС і Китаю в будівлі Європи в Брюсселі

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай на загал демонстрував підкреслено нейтральну позицію: агресію Кремля не засудив, а втім, декларував повагу до суверенітету всіх країн, закликав до припинення військових дій та відновлення мирних переговорів.

Реклама Читати продовження

Проросійський «нейтралітет»

Увесь цей час в Пекіні уважно стежать за геополітичними трансформаціями, які спричинила війна Росії проти України. Зокрема, і за тим, що відбувається з самою Росією, каже міністр закордонних справ України в 2007–2009 роках Володимир Огризко:

Після наступу на Україну, Росія сама себе зняла навіть із претендентів на якусь глобальну силу. Економічно вона покотилася вниз шаленими темпами. І дуже швидко цей процес перетворить її на економічного карлика, хоча і з ядерною зброєю

Однак падіння Росії Китаю не вигідне. Зі слів, експертки з питань Східної Азії Наталії Плаксієнко-Бутирської, через досить напружені відносини зі США Пекін шукає союзників серед країн, незадоволених політикою Вашингтона:

От Росія як раз і є таким поплічником у протистоянні зі США та в оспорюванні нинішнього міжнародного укладу. Тому країни оголосили дружбу без лімітів, вони посилюють свою співпрацю в різних сферах, зокрема у військовій

Володимир Путін та Сі Цзiньпін на саміті ШОС у Самарканді. 16 вересня 2022 © Sergei Bobylev / AP

Китайський та російський погляди на життя збігаються, каже Володимир Огризко, — це і тоталітаризм, і боротьба проти «поганого» Заходу:

Тобто, тут ми бачимо, що є точне співпадіння цілей та можливостей. У Росії немає іншого виходу, окрім як йти на Схід, а в Китаю є чудова можливість перетворити цей рух на свою користь. Отже, об’єктивно вони зближуються для того, щоб вирішити свої особисті питання: Росія — вижити, а Китай підпорядкувати її собі

Захід занепокоєний

Водночас КНР залишається залежною від європейських ринків. Утім, як і ЄС — від китайських грошей, зазначає Володимир Огризко:

Китай фактично є світовою фабрикою, яка працювала на західних технологіях. Так, зараз він зробив потужний крок уперед у виробництві власних технологій, але економічно та експортно він дуже залежний від США, Канади та ЄС. Якщо колективний Захід раптом скаже, що йому не потрібні дешеві китайські товари, то для КНР це означатиме економічне фіаско. Бо одна справа — не прогодувати умовних 140 млн населення, а інша справа — не прогодувати 1,5 млрд населення

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час відеоконференції з європейськими лідерами з Пекіна, 30 грудня 2020 року. © AP / Li Xueren

Ця економічна вразливість Китаю посилилася внаслідок війни Росії проти України, пояснює Плаксієнко-Бутирська. ЄС зайняв одностайну позицію в підтримці України, а неоднозначна позиція Пекіна щодо конфлікту створює напруженість в економічно-торговельних зв’язках між ним та країнами ЄС.

І от зараз Китай думає, як йому відійти від цієї залежності. Він налаштований на те, щоб стати самодостатнім та максимально від’єднатися від західної економічної системи. А для цього йому потрібні країни, які будуть безперебійно постачати ресурси, у даному випадку — це Росія та Іран. Зараз Пекін намагається підтримувати стосунки і з Заходом, і з Росією, але паралельно будує свій союз із країнами, які не так економічно зав’язані на західних ринках

Але ж і ЄС без Китаю буде досить важко підтримувати свою економічну та фінансову стабільність, особливо після того, як Захід розірвав торговельні зв’язки з РФ, додає експертка з питань Східної Азії:

Між Пекіном та Брюсселем є дуже тісні торговельні стосунки, і вони потрібні один одному. Плюс, Китай не зміг стати абсолютно незалежним від західних технологій. А після розриву торговельних відносин із Росією ЄС важливо зберегти партнерство з Китаєм, тому що їхня економіка не витримає одночасної втрати двох великих партнерів

Переконати Сі

На початку березня до китайського лідера Сі Цзіньпіна приїхав Олександр Лукашенко. У Москві анонсують візит Путіна до Пекіна найближчими місяцями. У квітні туди збирається французький президент Еммануель Макрон. Також планують поїхати до Китаю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

Голова Китаю Сі Цзіньпін із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед зустріччю у Домі народних зборів у Пекіні, 1 грудня 2022 року. © AP / Ding Lin

► Читайте також: По зброю для РФ чи по протекторат для Білорусі: навіщо Лукашенко їде в КНР

КНР, за оцінками і українських, і західних експертів, потенційно може бути тією країною, яка здатна вплинути на перебіг війни. Тож і Росія, і ЄС прагнуть витягнути Китай з його нейтральної зони. За словами Плаксієнко-Бутирської, у ЄС сподіваються, що Пекін тиснутиме на Москву:

Але, судячи з цього мирного плану, у якому Китай не назвав Росію агресором та закликав не надавати Україні зброю та зняти односторонні санкції з РФ, у мене є великі сумніви, що КНР займе таку позицію, якою її хочуть бачити в ЄС

На думку експертки, через свою стратегічну боротьбу зі США Китай не підтримуватиме Україну, чиїм ключовим союзником є Вашингтон:

Хоча я не думаю, що Китай включиться в цю війну. Йому це абсолютно невигідно на державному рівні. Але він буде підтримувати Росію економічно та дипломатично