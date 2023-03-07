Загальнонаціональний страйк: рекордна кількість французів протестує проти підвищення пенсійного віку

ПРОТИ РЕФОРМИ

Нафтопереробні заводи зупинилися. 80% потягів скасовані. Зачинилися школи та університети. Життя у Франції стало на паузу, щоб зупинити реформу, яка має підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років. Це вже шостий загальнонаціональний страйк, який триватиме 7 і 8 березня. По всій країні очікується близько 300 демонстрацій. Кількість учасників має сягнути «мільйонів».

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03:28 шостий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи © REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Транспорт

Понад 70% машиністів залізниці, половина контролерів і більше ніж третина зв’язківців страйкують у вівторок, 7 березня. Такі дані наводить видання «Ле Монд». Профспілка французького державного підприємства SNCF, що керує залізницями, розпочала свій протест у понеділок увечері. На деякі маршрути, залежно від лінії сполучення, виходить один потяг із десяти.

Пасажири приміського сполучення на залізничній станції Сен-Лазар під час загальнонаціонального страйку та протестів, Париж, Франція, 7 березня, 2023 р. © REUTERS / BENOIT TESSIER

Напередодні урядовці закликали людей працювати за можливості з дому, попри це на платформах станцій зібрався натовп. Як повідомляє «Ассошіейтед Прес», незважаючи на перебої в роботі транспорту, більшість пасажирів підтримує страйк залізничників.

Тихіше, ніж зазвичай, і в паризькому метро. Безперебійно працюють лише дві автоматизовані лінії. На решті маршрутів — один із 3–4 потягів. Про таке інформує «Франс Прес». За даними агентства, у Ліллі не курсує більшість автобусів, а в Ніцці не ходить трамвай.

На летовищі «Шарль-де-Голль» у Парижі скасовано кожен п'ятий рейс. Третину перельотів відтермінували в аеропортах «Париж-Орлі», «Бове», «Бордо», «Лілль», «Ліон», «Нант», «Марсель», «Монпельє», «Ніцца» і «Тулуза».

Міжнародне сполучення

Страйк порушив міжнародне залізничне, повітряне та морське сполучення. Скасовані десятки потягів і рейсів до Сполученого Королівства. Із затримками ходять пороми. Компанія «Євростар», яка керує залізничним рухом у тунелі під Ла-Маншем, скасувала 16 із 26 потягів, запланованих на 7 березня між Лондоном і Парижем, і шість — між британською столицею та Брюсселем. За даними компанії, збої, ймовірно, триватимуть 8 березня.

Авіаперевізник «Ізіджет» скасував щонайменше 18 рейсів між Сполученим Королівством та Францією. По кілька перельотів відтермінували «Британські авіалінії» та «Ейр Франс». Щонайменше годину доводиться чекати морських перевезень між портовими містами Дувр і Кале.

Освіта

Протестувальник під час демонстрації проти пенсійної реформи, Сен-Назері, Франція, 7 березня, 2023 р. © REUTERS / STEPHANE MAHE

За даними національної профспілки вчителів «Snuipp-FSU», до страйку у вівторок мали долучитися 60% педагогів першого ступеня.

Загалом про мобілізацію освітнього сектору заявили сім основних профспілок. Вони закликали повністю закрити школи у вівторок. Разом із вчителями протестуватимуть й учні. А втім, головна акція за участі молоді відбудеться 9 березня.

У мітингах беруть участь викладачі й студенти 20 університетів, зокрема в Анже, Безансоні, Бресті, Клермон-Феррані, Греноблі, Ла-Рошелі, Ліллі, Ліоні, Нанті, Парижі та Страсбурзі.

Сміттєпереробна галузь

Париж, Франція, 7 березня, 2023 р. © AP / Michel Euler

У Парижі до страйку доєдналися працівники основного сміттєпереробного заводу. Його роботу блокують зо два десятки збирачів відходів. За чинним законодавством, вони можуть йти на пенсію в 57 років й отримувати при цьому повні виплати. У профспілці кажуть, що робітники галузі рано виходять на відпочинок, бо набувають важких хронічних захворювань. Тож працювати до 64 років, як це пропонує чинний уряд, вони не можуть.

Бізнес

Париж, Франція, 7 березня, 2023 р. © AP / Lewis Joly

Співробітники державного сектору мали заздалегідь попередити керівництво про бажання страйкувати. Це конституційне право, у якому керівництво не може відмовити. Працівники приватного сектору не мають повідомляти про свої наміри. Видання «Франсінфо» пише, що кожен охочий може покинути робоче місце, на кілька годин доєднатися до маршу у своєму місті, а потім повернутися до праці.

Саме через представників бізнесу наразі складно сказати, скільки саме французів беруть участь у протестах. «Франс Прес» прогнозує, що на вулиці міст вийде щонайменше мільйон громадян.

Що не так із реформою?

Франція, Париж, 7 березня, 2023 р. © AP / Aurelien Morissard

Уряд Президента Еммануеля Макрон планує реформувати пенсійну систему. Підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років — одна з новацій, що допоможе уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення. Планується залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року. Щоб досягти цієї мети, Еммануель Макрон не раз закликав громадян більше працювати.

Як пишуть французькі ЗМІ, хоча люди масово виступають проти пенсійної реформи, вони переконані, що її ухвали не вдасться уникнути. Такої самої думки дотримуються й аналітики.

А втім, навіть якщо жителям Франції доведеться заради пенсії працювати до 64 років, цей показник все ще буде низьким для Європи. У Німеччині й Італії, до прикладу, пенсійний вік становить 67 років, у Великій Британії — 66, а в Іспанії — 65.