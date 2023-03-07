Польща готова закрити для Білорусі «вікно» у світ

білоруська ізоляція

Варшава готова до радикальних кроків у разі загрози з боку Білорусі, зокрема до закриття всіх пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Вонсік.

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Польський кордон © Straż Graniczna

Прикордонні переходи важливі для підтримання білоруської економіки та рівня життя, але не тільки. Вони сприяють і режимові Лукашенка. На цьому наголосив польський чиновник в ефірі телеканалу «Polsat».

«Ми готові закрити "вікно" Білорусі. Адже для нас Білорусь — це лише маленька кватирка, а Польща для Білорусі — це вікно у світ, — повідомив заявив заступник глави польського МВС Мацей Вонсік і додав: — Польський уряд чекає на крок Мінська. Думаю, ми зможемо піти іншим шляхом, якщо Мінськ доведе, що йому це важливо».

Скільки працює пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні?

21 лютого Польща заборонила вантажівкам перетинати пункт «Кукурики — Козловіче». Це правило поширюється на всі машини, які не були зареєстровані в Польщі, чи в інших країнах Європейського Союзу, чи в Європейській асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн, — ред.).

Польсько-білоруський кордон © State Border Committee of the Republic of Belarus

«Кукурики — Козловіче» — це останній пункт пропуску для білоруських вантажівок на польському кордоні. Поки що для них відкритий шлях у Європу і назад до Білорусі через Балтійські країни.

Закриття цього пункту стало відповіддю Варшави на рішення Мінська. Білорусь із 18 лютого дозволила виїзд польських вантажівок із її території тільки через білорусько-польський кордон, а решту шляхів — через Латвію чи Литву — заборонила. Цікаво те, що Мінськ вдався до такого рішення попри попередження Варшави.

17 лютого глава МВС Матеуш Камінський у твіттері написав: «Якщо білоруська влада застосує анонсовані обмеження щодо польських перевізників, реакція Польщі щодо білоруських перевізників буде ідентичною».

Jeżeli władze Białorusi zastosują wobec polskich przewoźników zapowiadane restrykcje, reakcja Polski wobec przewoźników białoruskich będzie identyczna. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 17, 2023

Також відомо, що білоруси затримують польські вантажівки, вимагають від власників сплатити 8,5 тисяч євро за кожен в'їзд до Білорусі протягом останніх пів року. Заступник глави польського МВС Мацей Вонсік заявив, що Варшава реагуватиме на це адекватно: застосує подібні заходи до білоруських перевізників.

Фури на кордоні © Белновости

► Більше читайте тут: Польща може закрити всі пункти пропуску з Білоруссю

Білорусь почала лякати Польщу різними жахачками після того, як Варшава 10 лютого закрила ключовий прикордонний пункт пропуску із Білоруссю «Бобровники — Берестовиця». Такою була реакція Польщі на вирок білоруському журналістові польського походження Анджею Почобуту. Його білоруський режим засудив до 8 років колонії.

Анджей Почобут засуджений до 8 років AP - Leonid Shcheglov

Єдиний пункт пропуску, який залишився працювати, — у Тересполі (для легкового транспорту).

Пункт пропуску у Польщі © Straż graniczna

А що думають поляки?

Більше ніж половина жителів Польщі виступають за повне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Такі результати опитування, проведеного на початку березня дослідницьким центром «SW Research».

Польсько-білоруський кордон © Straż Graniczna

За закриття всіх КПП висловилися 54,1% респондентів, проти — 28,4%. Ще 17,5% опитаних сказали, що не мають думки з цього приводу. За повне закриття прикордонних переходів із Білоруссю найчастіше виступають люди віком від 25 до 34 років (60%), які мають середню освіту (57%). Опитування проводилося з 28 лютого до 1 березня 2023 року. У ньому взяли участь 800 користувачів Інтернету старше за 18 років.

Польський кордон © Straż Graniczna