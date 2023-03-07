Іноагенти в Грузії: законопроєкт, який вивів опозицію на вулиці

СУПЕРЕЧЛИВИЙ ЗАКОН

Акція протесту проти законопроекту про іноземних агентів біля будівлі парламенту в Тбілісі

У Грузії може з’явитися закон про іноземних агентів — грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Згідно з ним, ЗМІ та неурядові організації, які мають понад чверть фінансування з-за кордону, мають бути зареєстровані як іноагенти. Розгляд проєкту 7 березня став несподіванкою, раніше планувалось, що це станеться 9 березня. Обговорення відбулось за відсутності більшості опозиційних депутатів.

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Автором законопроєкту є рух «Сила народу», сформований із депутатів, які формально вийшли з фракції керівної партії «Грузинська мрія», але насправді продовжують з нею співпрацювати.

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону. Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію. За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів. Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент. Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.

Закон означає повну звітність неурядових організацій щодо отримання грошей. За словами політолога Гели Васадзе, така звітність існувала і раніше. Тож насправді закон створений задля обмеження діяльності опозиційних ЗМІ та неурядових організацій.

Парадоксально, наголошує Гела Васадзе, що зараз керівна партія намагається обмежити роботу саме тих організацій, завдяки яким вона прийшла до влади 2012 року:

— Завдяки цим організаціям і відбулися перші вільні вибори, у яких перемогла опозиція в Грузії. Але зараз їм це не подобається. І оскільки їм це не подобається, вони вирішили маркувати діяльність цих організацій лейблом «іноагент», тим самим зменшивши довіру до них.

Парламентські вибори в Грузії мають відбутись 2024 року, і «Грузинська мрія» хоче залишитись у владі, учетверте сформувати владну коаліцію.

На цьому тлі закон про іноагентів допоможе владі позбутися критики, зазначає Гела Васадзе:

— Чому це важливо? Влада чудово розуміє, що в разі системної поразки Росії їх позиції серйозно похитнуться тут (у Грузії — ред.), тому їм би хотілося, щоб не було альтернативи. Але так не буває, альтернатива все одно буде.

Відносини з Євросоюзом

Цей законопроєкт перешкоджає євроінтеграції Грузії і суперечить мінімум двом з дванадцяти рекомендаціям ЄС для отримання Грузією статуса країни кандидата в ЄС. Про це прямо заявила служба зовнішніх зв'язків Євросоюзу.

«Європейський Союз підтримує Грузію в її зусиллях щодо реформ, відповідаючи на прагнення країни надалі розвиватися і бути членом ЄС, як це закріплено в Конституції Грузії. Ухвалення законопроєкту суперечило би цим прагненням, а також нормам і цінностям ЄС», — йдеться в повідомленні.

Протест проти закону про іноагентів у Тбілісі, 6 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Автори закону стверджують, що розробляли його на підставі американського та європейського досвіду та вказують на подібний закон у США.

Йдеться про FARA (Foreign Agents Registration Act), ухвалений 1938 року перед Другою світовою війною. Він мав на меті убезпечити населення від впливу нацистської пропаганди і пізніше зазнав низки змін. В останній редакції закону іноагентами визнано тільки тих людей та організації, які діють за прямим наказом іноземних держав.

Нічого спільного з FARA пропонований у Грузії закон про іноагентів не має. Таку заяву оприлюднила Гельсинська комісія (Комісія США з питань безпеки та співробітництва в Європі — ред.): «Це напад на ослаблену демократію та свідомий подарунок Росії».

The proposed foreign agent law in #Georgia is an assault on the country's weakening democracy, a deliberate gift to #Russia, and a direct challenge to the Georgian people's consistent Euro-Atlantic choice. It does not resemble #FARA in any way. pic.twitter.com/6NUPBdDiZg — Helsinki Commission (@HelsinkiComm) March 6, 2023

Грузинська опозиція також бачить аналогію з законом про іноагентів у Росії, першу редакцію якого було ухвалено 2012 року. Спершу він охоплював лише політичні організації. Поступово сила закону поширилювалася, що врешті придушило вільну й критичну думку в Росії.

«Потрібно добре розуміти, що євроінтеграція та інтеграція в євроатлантичну спільноту в нас прописана в Конституції. Тому природно, що наша влада стверджує, нібито Росія тут ні до чого. Що ми повторюємо американські, британські та ще якісь європейські закони, що, м'яко кажучи, не відповідає дійсності», — пояснює політолог Гела Васадзе. За його словами, усі тривоги грузинського суспільства зараз пов'язані з тим, що Грузія повторює шлях Росії: «А в Росії, наскільки ми знаємо, усе дуже і дуже погано».

За словами політичного експерта Торніке Шарашенідзе, ухвалення цього закону серйозно ускладнить відносини з Євросоюзом:

— Але я гадаю, що керівна партія все одно сподівається, що Євросоюз надасть Грузії статусу члена, оскільки зараз Грузія дуже потрібна як транзитна країна. Адже роль Грузії для Євросоюзу зросла на тлі війни в Україні.

Реакція спільноти

Розгляд законопроєкту про іноагентів у профільних комітетах грузинського парламенту привів до серії протестів у Тбілісі.

Протест проти закону під стінами парламенту © JAMnews

«Протести є, але це не той протест, який може змінити уряд чи змусити його передумати. Протестує передусім опозиція та неурядові організації. Вони не можуть зібрати багато народу, — наголошує політолог Торніке Шарашенідзе. — Суспільство налаштоване проєвропейськи, але мобілізуватися проти керівної партії зараз нікому не під силу. Люди не бачать серйозної альтернативи в лідерах опозиції, за якими вони би готові були піти».

Акція протесту на засіданні бюро парламенту © NETGAZETI.GE

Законопроєкт про іноагентів ще розгляне Венеціанської європейської комісії, яка має перевірити його на відповідність європейському законодавству.

Президентка Саломе Зурабішвілі на тлі масових протестів заявила, що виступає категорично проти ухвалення в Грузії закону про «іноагентів».

«Якщо керівна партія захоче цей закон ухвалити, вони зможуть це зробити, — каже політолог Торніке Шарашенідзе, — Але за це їм доведеться заплатити величезну ціну — зіпсувати відносини із Заходом, налаштувавши проти себе маленьку, але впливову частину суспільства».