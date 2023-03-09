«Країна горить, а Сара робить зачіску» — Ізраїль проти судової реформи Нетаньягу

Нова криза

Ізраїль – Масштабні протести знову прокотилися Ізраїлем: мітингувальники заблокували міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона та кілька міжміських доріг. Подекуди почали з'являтися барикади. Учасники маніфестацій вже майже місяць вимагають скасувати судову реформу, яку просуває уряд. Що в ній такого і чи вдасться країні уникнути нових дострокових парламентських виборів — у матеріалі RFI.

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Протестують цивільні та військові

Учасники протестів в Ізраїлі заблокували головний міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Це сталося 9 березня — у день, коли прем’єр-міністр країни мав вилетіти із візитом до Італії. Урешті Беньяміна Нетаньягу доправили до летовища гелікоптером. Такий спосіб пересування дозволив главі ізраїльського уряду оминути затори, що виникли через мітинги, але й посилив його репутацію як політика, відірваного від людей, пише АР. І це саме тоді, коли суспільство розділене, а національна економіка уповільнюється.

Поліція намагається розігнати маніфестантів, які блокують дорогу в Тель-Авіві. 9 березня 2023 © AP / Ohad Zwigenberg

Протести відбулись у четвер і в інших районах Тель-Авіва та інших міст Ізраїлю. Маніфестанти блокували автошляхи та зводили барикади. Подекуди виникали сутички з поліцією.

Учасники маніфестацій вимагають скасувати судову реформу, яка, на їхню думку, порушує демократичні засади державного управління.

Раніше цього тижня близько 40 пілотів-резервістів ВПС Ізраїлю відмовилися прибути на навчання, протестуючи проти реформи. Йдеться про стратегічно важливу ескадрилью Ф-15, яка забезпечує далекосяжні військові операції.

«Ми не будемо служити диктаторському режиму», — цитує BBC одного з пілотів. Пізніше 10 колишніх командувачів ізраїльських ВПС оприлюднили відкритий лист на адресу уряду із закликом знайти розв'язок проблеми.

У відповідь прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу опублікував у твіттері фото свого військового посвідчення і написав: «Коли нас кличуть служити своєму обов'язку — ми завжди відгукуємося. Ми — одна нація».

כשקוראים למילואים אנחנו תמיד מתייצבים. אנחנו עם אחד 🇮🇱 pic.twitter.com/c8RKeCdkKW — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 5, 2023

«Країна горить, а Сара робить зачіску»

Масові протести в Ізраїлі почалися ще в лютому, і додали обертів цього місяця. 4 березня на вулиці ізраїльських міст вийшли понад 250 тисяч мітингувальників. Деякі з них блокували дороги. Правоохоронці застосували світлошумові гранати та водомети.

А в епіцентрі багатотисячного мітингу 1 березня в Тель-Авіві опинилася дружина прем’єр-міністра Сара Нетаньягу. Вона була в перукарні в середмісті, де саме відбувалася акція. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, демонстранти оточили салон, вигукуючи антируядові гасла. «Країна горить, а Сара робить зачіску», — цитує одне з таких «The Times Of Israel».

Поліція відтіснила мітингувальників від перукарні, де робила зачіску Сара Нетаньягу. 1 березня 2023 © AP / Oren Ziv

На місце події стягнули додаткові сили поліції. Через три години правоохоронці відтіснили мітингувальників — і дружина Нетаньягу змогла вийти з перукарні.

«Саро, кохана дружино, я радий, що ти повернулися додому цілою та неушкодженою. Анархія повинна припинитися», — написав того вечора в соцмережах Беньямін Нетаньягу.

У відповідь йому написали, що дружині і так нічого не загрожувало, а про акції протесту в центрі було оголошено заздалегідь. І урядова служба безпеки могла би відмовити Сару Нетаньягу від походу в перукарню того дня.

Хто узурпує владу в Ізраїлі?

Проєкт судової реформи на початку року запропонував міністр юстиції Ярів Левін. 13 лютого, попри вуличні протести, профільна комісія Кнесету затвердила першу частину документу. Незабаром він пройшов перше читання: 63 депутати проголосували «за», 47 — «проти».

Якщо новий закон набуде чинності, то парламентська більшість в Ізраїлі впливатиме на вибір суддів Верховного суду. А сам Верховний суд більше не зможе редагувати чи скасовувати рішення депутатів. В умовах, коли в Ізраїлі немає єдиної Конституції, Верховний суд — це орган останньої інстанції. Саме він контролює дії уряду та парламенту. Судова ж реформа зробить так, що будь-який закон можна бути ухвалити простою більшістю в Кнесеті в 61 голос. Урядова коаліція Нетаньягу нині має 64.

Ярів Левін — міністр юстиції Ізраїлю (ліворуч), автор проєкту суперечливої судової реформи © AP / Gil Cohen-Magen

Критики вважають, що таким чином ізраїльська влада порушує ключові принципи демократії: руйнуючи систему стримувань та противаг, уряд узурпує владу в одних руках.

Опозиція також каже, що порушення демократичних принципів зробить Ізраїль менш привабливим для інвестицій, що негативно вплине на національну економіку.

Беньямін Нетаньягу та урядовці кажуть, що саме за нинішньої системи влада зосереджена в руках Верховного суду. Він, мовляв, може ветувати рішення депутатів, а сам нікому не підпорядковується. Так що реформа зміцнить демократію, а не прискорить її кінець, каже Нетаньягу.

Крім того, судова реформа була однією із передвиборчих обіцянок Беньяміна Нетаньягу. Логіка прем’єра така: якщо люди проголосували за нього — значить, підтримують і відповідні зміни. Однопартійці Нетаньягу, зокрема і міністр юстиції Ярів Левін, вважають, що головними повинні бути депутати, за яких проголосували громадяни, не судді.

Судова реформа була однією із передвиборчих обіцянок Беньяміна Нетаньягу © AP / Gil Cohen-Magen

Дані соцопитувань, оприлюднені 21 лютого Ізраїльським інститутом демократії, свідчать про те, що судову реформу підтримує меншість ізраїльтян. 66% опитаних вважають, що Верховний суд повинен зберегти можливість скасовувати закони, якщо вони не відповідають правовим нормам країни. 63% опитаних підтримують нинішній принцип влади, який передбачає згоду між суддями та політиками.

Приховані мотиви

Важливим підґрунтям для судової реформи та протестів через неї є давнє протистояння між світськими євреями ашкеназі та ортодоксальною частиною населення. Так вважає Дмитро Чекалкин, український дипломат, перший Консул України в Ізраїлі в 1992–1996 рр.

Більшість світського ашкеназійського єврейства здобуває вищу освіту, а надалі отримує роботу в судах чи органах адвокатури. А у виборців «Лікуд» рівень освіченості відносно низький. Це можна порівняти із тими, хто голосує за Дональда Трампа в США, пояснює пан Чекалкин:

Тому союзники Нетаньягу вважають, що в судовій гілці влади надто мало релігійних та ультрарелігійних ізраїльтян, а значить, ці органи не відповідають реаліям ізраїльського суспільства

«Майже 30 років тому я писав аналітичну записку для українського МЗС, — згадує Дмитро Чекалкин. — І в ній передбачав, що кількість ортодоксального населення Ізраїлю буде збільшуватися. Тому що рівень народжуваності у світських родинах значно менше, ніж у релігійних. За ці 30 років вони значною мірою наростили цей електорат».

Як пояснює дипломат, раніше релігійні партії і так мали «золоту акцію» і могли торгуватися з великими політсилами. Вони приєднувалися до коаліції в обмін на те, що враховуватимуть інтереси релігійних громад. А на останніх виборах релігійні партії здобули стільки, скільки і партія «Лікуд».

Учасник антиурядової акції в масці Беньяміна Нетаньягу. Тель-Авів, 9 березня 2023 © AP / Ariel Schalit

У Беньяміна Нетаньягу може бути і особистий мотив у впровадженні цієї реформи. З 2017-го проти прем’єра ведеться слідство, а 2020-го його офіційно звинуватили в корупції та обмані суспільної довіри. У суді він заперечив усі звинувачення, заявивши, що справи сфабриковані. Але процес триває й досі. Якщо суд визнає його винним, то може відправити за ґрати на строк до 10 років. І критики Нетаньягу вважають, що змінами до судочинства він може покінчити зі слідством.

Д еякі оглядачі жартують, — каже Дмитро Чекалкин, — що Нетаньягу купує свою свободу за рахунок свободи співгромадян

Прихильники Нетаньягу вважають, що реформа не вплине на процес.

« Один із найскладніших моментів в історії Ізраїлю »

На початку тижня в ситуацію публічно втрутився президент Ізраїлю Іцхак Герцог. У понеділок він сказав, що політики «близькі, як ніколи» до порозуміння з приводу реформи. Це президент повідомив на зібранні мерів 100 ізраїльських міст, яких скликав спеціально, щоб обговорити ситуацію. За словами Герцога, які цитує«The Times Of Israel», події навколо судової реформи — це «один із найскладніших моментів в історії Ізраїлю».

Іцхак Герцоґ - президент Ізраїлю © AP / Virginia Mayo

Лідери опозиції, Яїр Лапід та Бенні Ганц, оцінили зусилля президента, пише видання, але зажадали, щоб Нетаньягу зупинив законодавчий процес.

Неназваний представник керівної партії «Лікуд», своєю чергою, сказав, що прем'єр зацікавлений в компромісі, але непокоїться, чи погодиться на це міністр юстиції Левін. Минулого тижня Нетаньягу, нібито хотів оголосити паузу в реформі, але був змушений відкласти заяву, бо його міністр погрожував відставкою. А це б розвалило керівну коаліцію, пише «The Times Of Israel».

Нова криза в ланцюгу політичних криз

Попереднє скликання Кнесету ледь пропрацювало рік — і було змушено оголосити про саморозпуск. Це рішення торік у червні ухвалили одностайно: надто строкатою була коаліція і надто різні цілі мали партії, які її формували

1 листопада в Ізраїлі відбулись дострокові парламентські вибори — п'яті за 3,5 роки. Під час голосування за «Лікуд» Нетаньягу віддали 32 голоси. Стільки ж отримали 5 релігійних та ультраправих партій. Усі разом вони сформували коаліцію, яка здобула 64 зі 120 місць в Кнесеті. Наприкінці грудня запрацював новий уряд Ізраїлю

Торішні парламентські вибори — п'яті за 3,5 роки © AP

Якби парламентські вибори проводилися зараз, нинішня коаліція не отримала би таких результатів. І до влади повернулася би ліберальна частина ізраїльського політикуму. Так каже Дмитро Чекалкин, покликаючись на проведене в лютому опитування громадської думки.

Падіння популярності влади пов'язано не лише із суперечливою реформою. Кілька десятків провідних ізраїльських економістів звернулися з відкритим листом до Нетаньягу. Вони вимагають зупинити не тільки законодавчі зміни, але й решту новацій уряду, які загрожують ізраїльський економіці, каже Дмитро Чекалкин. І навіть великий друг і спонсор Ізраїлю, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зі сторінок американської преси звернувся до ізраїльського керівництва. Він попереджає, що дії влади загрожують економічною кризою і що інвестори можуть почати виводити з країни свої капітали.

Ці протести направлені й на те, щоб люди не втрачали віру в демократичні засади, — Дмитро Чекалкин. © AP / Tsafrir Abayov

Дмитро Чекалкин не готовий однозначно спрогнозувати, чи будуть в Ізраїлі дострокові парламентські вибори. Але відзначає, що нинішня коаліція вже не відповідає настрою суспільства і що серед розчарованих — багато відданих прихильників Нетаньягу. Велика частина світського населення Ізраїлю бачить нерадісні перспективи для своєї країни, тому зростають настрої виїхати з країни.

«Ці протести, — каже Дмитро Чекалкин, — направлені й на те, щоб люди не втрачали віру в демократичні засади».