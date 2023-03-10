Зближує війна: чого чекати від зустрічі лідерів Франції та Великої Британії

Саміт в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на кліматичному саміті в Шарм ель-Шейху. 7 листопада 2022

Прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції останні п'ять років зустрічались тільки на берегах багатосторонніх заходів. 10 березня лідери двох ключових військових потуг Європи знайшли час для окремої ґрунтовної зустрічі. Торгові суперечки, енергетика, давні образи та мігранти: Ріші Сунаку та Еммануелю Макрону є, про що говорити. Але головне, що гуртує їх зараз, це російська війна проти України.

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Російська війна — випробування для наших країн

Російська агресія проти України та безпека в Європі будуть головними темами франко-британського саміту 10 березня в Парижі.

«Триває війна в Європі. Ми зіткнулися із спільною загрозою, — йдеться в заяві представника Єлисейського палацу. — Це випробування для наших країн, які мають найбільші армії в Європі, а також ядерну зброю. І це покладає на нас особливу відповідальність».

Еммануель Макрон і Ріші Сунак, Париж, 9 березня 2023 © AP / Stefan Rousseau

Американське видання «Політіко» пише, що Британія та Франція готуються «зарити сокиру ворожнечі, щоб надіслати сигнал єдності Володимирові Путіну».

«Росіяни уважно стежитимуть за зустріччю, — цитує видання французького військового експерта П’єра Ароша. — І якщо зустріч розчарує, це буде сигнал слабкості».

Західна преса очікує, що Макрон та Сунак говоритимуть про подальшу підтримку України, а також про те, як змусити Путіна повернутися до угоди про скорочення наступальних ядерних озброєнь (New START).

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«І Британія, і Франція бачать ключову загрозу для Європи саме в Росії. І вони намагаються посилити свою стійкість, — каже експерт Ради зовнішньої політики “Українська Призма” Михайло Драпак. — Водночас йтиметься не лише про посилення стійкості щодо Росії, але й в контексті глобального протистояння, зокрема між США та Китаєм».

Сила — особлива відповідальність

Франція та Велика Британія — єдині в Європі країни (а Франція — єдина в ЄС, — ред.), які мають ядерну зброю. Вони також є одними з найпотужніших військових держав Старого світу.

«Таймс» пише, що торік Лондон виділив на оборону 58 мільярдів євро, а Париж — 45 мільярдів євро. Проте французька армія перевищує британську за чисельністю на 50 тисяч, має більше фрегатів та винищувачів. А ще може запускати ядерні ракети не лише з підводних човнів, як британська, але й з винищувачів «Rafale». При цьому Париж, як пише видання, уже анонсував підвищення видатків на оборону, тоді як Лондон, можливо, скоротить їх через інфляцію.

Макрон виступає за посилення обороноздатності ЄС, а Сунак — за тіснішу співпрацю в межах НАТО © AP / Kenzo Tribouillard

Обидві країни відчувають особливу відповідальність за безпеку в Європі, каже Михайло Драпак, але в їхньому підході є розбіжності.

Макрон уже давно виступає за безпекове посилення ЄС і за нарощування потужностей його ВПК, щоб країни-члени купували саме європейське озброєння.

Британія ж віддає перевагу співпраці в межах НАТО. А після брекзиту стала ще стриманіше ставитися до французької ідеї «купуй європейське» озброєння.

«У будь-якому разі, Макрон та Сунак говоритимуть про спільне виробництво зброї та боєприпасів. А також про те, щоб вироблене в двох країнах військове обладнання було інтероперабельним (здатним до взаємодії — ред.)», — додає Михайло Драпак.

Підтримка України: увага до деталей у заявах

Після переговорів Ріші Сунак та Еммануель Макрон мають зробити спільну заяву, у якій, зокрема, розкажуть про тренування воїнів ЗСУ, посилення військової та енергетичної співпраці.

Після переговорів Ріші Сунак та Еммануель Макрон мають зробити спільну заяву © AP / Stefan Rousseau

«Важливо, чи обидва лідери підтвердять свою попередню прихильність тому, що Україна повинна виграти війну. Чи, можливо, хтось із них висловить сумнів, що війна триває надто довго. І, можливо, варто переглянути загальну стратегію щодо підтримки України і того, як має завершитися війна», — каже експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Михайло Драпак.

25 лютого американське видання «Вол-стріт джорнал» написало, що Франція, Німеччина та Велика Британія нібито хочуть запропонувати Києву особливе партнерство з НАТО в обмін на початок переговорів із Москвою. Журналісти покликаються на неназваних урядовців трьох країн і пишуть, що деякі західні лідери не впевнені, що Україні вдасться відвоювати всю свою територію. Тому готують угоду, яка надасть Києву розширений доступ до зброї та технологій НАТО, але водночас не означатиме приєднання до нього. В обмін українська влада має почати переговори з РФ пізніше цього року.

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Публічно і Франція, і Велика Британія демонструють повну підтримку Києву. Лондон, нагадує Михайло Драпак, робить усе можливе для втілення цього плану: надає техніку та боєприпаси.

Еммануель Макрон виступає на Мюнхенській безпековій конференціі, 17 лютого 2023 © AP / Sven Hoppe

Париж також надає зброю Києву, а на Мюнхенській безпековій конференції в лютому Еммануель Макрон заявив, що Україна має перемогти.

«Але на тій самій конференції французький президент додав, що РФ все одно не має почуватися так, ніби повністю програла, думати, що вона буде розхитана внаслідок війни, бо лідери Росії і її політика непередбачувані», — нагадує експерт.

Малі човни з нелегалами

Ключовим питанням на саміті стануть нелегальні мігранти. Сотнями і навіть тисячами вони прибувають до Франції з Африки, а потім перетинають протоку Ла-Манш на малих човнах, щоб опинитися у Великій Британії. Кількість таких випадків зросла з восьми тисяч у 2018-му до понад 45 тисяч торік.

Нелегали, які потрапили у Велику Британію через протоку Ла Манш © AP / Matt Dunham

Минулого листопада Велика Британія погодилася заплатити Франції понад 72 мільйони євро, щоб та посилила охорону свого узбережжя. Для цього залучили ще 350 додаткових поліціянтів, пише «Гардіан».

Попередній глава британського уряду Борис Джонсон казав, що Париж робить недостатньо і не зупиняє нелегалів на своїй територій. Французи натомість повідомляли, що затримують щороку все більше охочих перетнути Ла-Манш. Але через те, що Лондон закрив майже всі легальні канали отримання притулку в Британії, дедалі більше людей роблять це нелегально.

«Франс 24» повідомляє, що на п’ятничному саміті Ріші Сунак та Еммануель Макрон можуть підписати нову угоду про спільну боротьбу із нелегальними мігрантами.

«Зарити сокиру ворожнечі»

«Сокира ворожнечі», про яку пише «Політіко», отруювала відносини між Парижем та Лондоном упродовж останніх семи років. Майже одразу після референдуму про вихід Британії з ЄС між державами загострилися суперечки щодо нелегальної міграції та риболовлі у спільних водах.

Велика Британія та ЄС узгодили останні торгові суперечки наприкінці лютого 2023 © AP / Dan Kitwood

Додавали проблем складні переговори про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу. Відповідна угода набула чинності в січні 2021-го. А нещодавно Лондон підписав угоду з ЄС, яка врегулювала питання щодо Ірландії, нагадує Михайло Драпак.

Це була найбільш гостра тема під час брекзиту. І коли сторони досягли компромісу — відкрилася можливість для нормальної комунікації між британцями та країнами Євросоюзу.

У вересні 2021-го Велика Британія, США та Австралія підписали новий оборонний пакт AUKUS. Він, зокрема, передбачав, що австралійська влада скасовує закупівлі підводних човнів французького виробництва, натомість придбає американо-британські. Контракт на понад 56 мільярдів євро був одним із найсерйозніших в історії французького ВПК. Тодішній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав пакт ударом у спину.

Франція повинна була побудувати Австралії субмарин на 56 мільярдів євро © AP / Thibault Camus

Як вважає Михайло Драпак, тепер Ріші Сунак закликатиме Францію продовжити співпрацю, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Важливо, додає експерт, що з Парижа прем’єр-міністр Великої Британії летить до США, де зустрінеться з союзниками по AUKUS — американським президентом Джо Байденом та прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

Попри широке коло питань, яке обговорюватимуть на франко-британському саміті, зауважує директор аналітичного Центру європейських реформ Чарльз Грант, головним чинником для налагодження відносин між Парижем і Лондоном є війна в центрі Європи. Тож ці перемови стануть черговим сигналом для РФ: Захід єдиний у своїй допомозі Україні.