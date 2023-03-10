Тільки європейським курсом — у Грузії протестувальники вимагають зміни влади

ГРУЗИНСЬКЕ ПИТАННЯ

Протести, які здійнялися в Грузії через скандальний законопроєкт про іноагентів, не вщухають. Після кількох днів демонстрацій влада зголосилася на умови мітингарів: відкликати ухвалений у першому читанні проєкт закону «Про прозорість іноземного впливу» та звільнити затриманих. А тепер опозиційна спільнота вимагає кардинальних змін у країні.

Реклама Читати продовження

Протягом двох днів тисячі грузинів виходили на мітинги до будівлі парламенту в Тбілісі. Демонстрацію кілька разів розганяли водометами та сльозогінним газом. Були і сутички з поліцією, і затримання протестувальників — загалом скрутили понад 130 людей.

Поліція застосувала водомети проти мітингарів у Грузії REUTERS - ZURAB JAVAKHADZE

Але на ранок 9 березня панівна коаліція таки заявила, що відкличе скандальний законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Та протестувальників це не вдовольнило, вони анонсували нові мітинги.

► Дивіться також: Протести триватимуть: громадські активісти Грузії анонсували новий мітинг

Насамперед люди вимагали від влади пояснень, як саме та збирається відкликати законопроєкт. Бо ж пообіцяти і втілити — то різне.

«"Грузинська мрія" — керівна партія погодилася на поступки, погодилася відкликати цей закон. Щоправда, потім з'ясувалося, що фізично вони відкликати його не можуть, оскільки закон було ухвалено в першому читанні. Їм довелося виносити його на друге читання та голосувати проти нього. Що сьогодні вранці сталося знову ж таки на тлі протестів. Тому що люди не довіряють керівній партії, не довіряють її обіцянкам», — говорить грузинський журналіст Темур Кігурадзе.

Демонстранти у Тбілісі хочуть бути певні, що закон про іноагентів відкликали, 9 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Відпустити затриманих протестувальників також наче погодилися, щоправда, є певні нюанси.

«Учора після величезної акції на Руставелі МВС заявило, що вони випустили практично всіх затриманих, проте на них заведено адміністративні справи. Переважно це дрібне хуліганство і непокора поліції. Їм загрожують штрафи, але поки що не тюремне ув'язнення. Зараз під вартою залишається одна людина, якщо я не помиляюся, на неї заведено кримінальну справу за напад на правоохоронця. Але водночас і влада, і МВС Грузії заявили, що вони продовжуватимуть шукати тих людей, які стиналися в сутичках із поліцією або пошкодили будівлю парламенту. На них теж можуть завести кримінальні справи. І знову ж таки люди, яких затримали в адміністративних справах, ті 130 осіб, не дуже розуміють, чому вони мають виплачувати штрафи. Адже вони здійснювали практично пряму демократію і виходили захищати своє конституційне право на протест», — розповідає Кігурадзе.

► Читайте також: У Грузії протестувальники висунули нові вимоги: хочуть відставки уряду та дострокових виборів

Не очікували масових протестів

Офіційно Грузія давно декларує прозахідну позицію. За два дні після України, 3 березня 2022 року, країна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Але, щоби отримати статус кандидата, вона має виконати низку умов ЄС.

За словами Темура Кігурадзе, нині грузинське суспільство можна умовно поділити на два табори: прихильників європейського курсу і тих, хто ностальгує за єдністю з РФ. Але цих других, зазначає він, значно менше.

«Загалом від 70% до 80% населення, за різними соціальними опитуваннями, проведеними протягом останнього року, підтримують вступ Грузії до Євросоюзу. Але в нас є якісь відкрито проросійські сили, які кажуть про те, що потрібно дружити з Москвою. Та їхні рейтинги завжди були мінімальні. Це 10% і нижче, набагато нижче у низці випадків», — пояснює грузинський журналіст.

Та попри це, нинішню парламентську більшість неодноразово звинувачували в проросійському курсі. Зокрема, закидають те, що Грузія досі так і не запровадила жодних санкцій проти РФ. А ще звинувачують у тому, що співпраця між цими двома країнами значно зросла на тлі подій в Україні, зокрема щодо так званого «сірого» імпорту.

От, мовляв, і цей скандальний законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» є таким собі дублікатом російського репресивного закону про іноагентів. Саме так вважають протестувальники, які вийшли на вулиці Тбілісі, каже Темур Кігурадзе. Причому, зазначає він, уряд чудово розумів, що новацію будуть опротестовувати, але тисячі обурених грузинів на вулицях не очкував.

Люди на мітингу біля будівлі парламенту в Тбілісі © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

«Вони думали, що вийдуть протестувати тільки самі неурядові організації або журналісти, і протести швидко вщухнуть. Але за рахунок того, що на площу, на проспект Руставелі вийшли десятки тисяч молодих людей, які не побоялися вступати в сутички з правоохоронцями. Я думаю, що влада злякалася трохи того, що ситуація може призвести до того, що цій владі доведеться призначати якісь дострокові вибори. І під тиском цих вуличних протестів вони були змушені відкликати цей закон», — каже Кігурадзе.

Але тепер саме відставки уряду і дострокових виборів й вимагають не згодні з нинішньою політикою країни грузини. Демонстранти стверджують, що не припинять протестів, доки не переконаються, що влада тримає політичний курс до ЄС.

Чоловік з прапором ЄС на мітингу в Тбілісі © REUTERS / ZURAB JAVAKHADZE

Карт-бланш для опозиції

Представники опозиційних сил пожвавилися на тлі протестів у Грузії та активно беруть у них участь. Так, опозиційного лідера Зураба Джапарідзе навіть затримала поліція. І він, як стверджують, сильно від неї постраждав.

«Уся дивина цих мітингів, що вони стихійні. Звичайно, там є представники опозиційних партій, зокрема «Партії національного руху» — це колишня партія Саакашвілі, це партія «Гірчі», це «Лібертаріанська партія». Якраз голова цієї партії був затриманий і побитий силовиками. І це безліч інших дрібних партій», — говорить Темур Кігурадзе.

Журналіст зазначає, що протягом останнього року рейтинги опозиційних сил у Грузії невпинно повзли до низу. Скандальний закон та викликані ним протести дали опозиції неочікуваний шанс.

Грузинський прапор на тлі будівлі парламенту, Тбілісі, 9 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

«Опозиційні партії Грузії виступають як об'єднана сила, яка залишила свої розбіжності з політичних чи особистих мотивів, щоб захистити, як вони вважають, Грузію від проросійського уряду. Тому "Грузинська мрія", керівна партія, сама вистрілила собі в ногу, фактично воскресивши грузинську опозицію. Я думаю, що більша частина дрібних або середніх опозиційних партій об'єднаються і виступлять одним блоком на наступних виборах. Будуть це передчасні вибори або вибори за розкладом, які мають бути 2024 року», — вважає грузинський журналіст Темур Кігурадзе.