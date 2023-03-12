Час Африки: про українські перспективи, європейські інтереси та російські діаманти — Посол України в ПАР в інтерв'ю RFI

ЕКСКЛЮЗИВ

Коли я написав українському Послу в Південній Африці у Facebook, то не особливо сподівався на відповідь. Але вона відгукнулася майже одразу: погодилася на інтерв'ю, щойно повернеться з Ботсвани. Виявилося, що Надзвичайна та Повноважна Посол України в ПАР Любов Абравітова працює одразу на 10 українських представництв. Вона пояснила, чому в африканців «алергія» на Європу, як можна спрямувати російські діаманти на відбудову України і чому в українській дипломатії мало жінок.

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«Алергія» на все європейське

— ПАР — одна з країн, яка утримується при голосуванні в ООН за резолюції на підтримку України. І так послідовно роблять деякі інші країни Африки. Чому?

— Є проста і складна відповідь.

Протест у Кейптауні проти військових навчань Росії, Китаю та ПАР. 17 лютого 2023 © AP / Nardus Engelbrecht

Проста — полягає в тому, що більшість країн Африки намагаються позиціонувати себе як країни Руху неприєднання і таким чином аргументують свою нейтральну позицію. Водночас, ця нейтральна позиція обумовлена багатьма зовнішніми факторами. Включно із російським.

Впродовж понад 30 років після розвалу СРСР, Російська Федерація була активно присутня в регіоні. Вона проводила пропаганду, що саме Росія є спадкоємицею всього того, що зробив Радянський Союз для африканських країн. Ми говоримо і про визвольний рух, і про боротьбу з апартеїдом, де Радянський Союз мав дуже вагому роль.

Крім того, в політиці цих країн є спадок колоніалізму і певна алергія на все європейське. І це дуже активно використовує російська пропаганда.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник комісії Африканського Союзу Мусса Факі. Брюссель, 28 листопада 2022 © AP / Geert Vanden Wijngaert

Маючи дуже болючі історичні спогади щодо порушень прав людини, суверенітету і територіальної цілісності, демократії, ці країни не можуть підтримувати Росію. Єдине, що їм залишається це обрати таку політику нейтралітету.

Крім того, в багатьох урядах африканських країн Росія має прямі дружні контакти. Це забезпечує їм можливість чинити тиск. В Південній Африці ніхто не міг подумати, що після порушень всіх можливих норм міжнародного гуманітарного права, що така країна, як Південна Африка може не підтримати Україну. Але у Росії є важелі, які дозволяють чинити відповідний тиск на Південну Африку.

Крім того, ці країни є стратегічними партнерами, а також входять до організації БРІКС. І все це Південна Африка намагається використати, щоб легітимізувати свою нейтральну позицію.

Спрямувати російські діаманти на відшкодування Україні

— Крім ПАР, Ви представляєте Україну в Ботсвані та Мозамбіку. Що Україні варто знати про ці країни?

— Посольство України в Південній Африці відповідає за найбільшу кількість країн. Ми представляємо інтереси України в 10 країнах регіону. Це весь південь Африки. Від Намібії до Маврикію: Замбія, Зімбабве, Намібія, Мозамбік, Есватіні, Лесото.

Що важливо розуміти про всі ці країні і про Африку взагалі? Ми завжди уявляли її конгломеративною, ми думали, що Африка однакова. Але кожна країна, навіть найменша, як, наприклад, Есватіні чи Лесото, мають свою культуру, свою мову і відрізняються в підходах до зовнішньої політики. І тут треба зважати, що кожен голос в ООН — чи то голос Ботсвани, яка за територією дорівнює території України, чи то маленька Есватіні чи Лесото — голоси цих країн в ООН — рівні. А це означає те, що увага, яка має приділятися цим країнам, має бути еквівалентна.

Я б хотіла акцентувати на цьому: кожна країна унікальна і для кожної має бути особистий підхід. І анонсований президентом України і урядом напрямок на інтенсифікацію відносин з країнами Африки йде в унісон з тим, що я кажу.

Ботсвана — величезна (за територією —ред.) країна, а проживає там близько двох мільйонів людей. І в цій країні працює секретаріат великої організації, яка називається SADC —Southern African Development Community. І ми сподіваємось, що дуже скоро Україна буде акредитована там і я буду представляти Україну в цій організації.

Ботсвана видобуває найбільше діамантів у світі. © ASSOCIATED PRESS / Themba Hadebe

А друге — це те, що ця країна має ресурс, відомий в усьому світі — це діаманти. Ботсвана видобуває найбільше діамантів у світі. І тут, відповідно до минулорічного рішення, буде знаходитися Секретаріат організації Кімберлійський процес.

Ось тут увага! Кімберлійський процес — це організація, яка покликана не дозволити використання діамантів для фінансування конфліктів.

А нам відома компанія «Алроса» в Росії, яка складає велику частку для економіки РФ. І яка зараз має або бути позбавлена членства (в Кімберлійському процесі — ред.), що фактично неможливо, тому що всі рішення приймаються консенсусом. Або а майбутньому буде залучена в компенсації збитків, яких Україні завдала Росія.

В Ботсвані знаходиться штаб-квартира організації, яка бореться з "кривавими діамантами" © ASSOCIATED PRESS / Themba Hadebe

Тому ми зараз дуже сильно фокусується на цій країні. За населенням і перспективами двостороннього співробітництва може задаватися, що це скромно, але насправді перспектива серйозна.

Мозамбік — це країна, громадяни якої навчалися в вищих навчальних закладах України: як в Українській РСР так і в незалежній Україні. Наші професори були задіяні в Мозамбіку, навчали їхніх людей. Країна стратегічно дуже вигідно розташована. І, думаю, в Індійському океані це міг би бути потенційно хаб для України в майбутньому.

Країна займає нейтральну позицію щодо нас. Але аргументує це тим, що позиція нейтралітету прописана в їхній конституції.

Мозамбік на 2 роки обраний непостійним членом Ради Безпеки ООН, і в березні головує в ній © AP / John Minchillo

Чим ще цікава країна — тим що в цьому та наступному роках вона буде непостійним членом Ради Безпеки ООН. Більш того, зараз, в березні — вона головує в Раді Безпеки.

Путін зробив Україну відомою в Африці

— Коли ви спілкуєтеся з пересічними африканцями або з вашим колегами, як вони сприймають інформацію про Україну? Чи розуміють, що відбувається зараз?

— Я працювала в Південній Африці в 2017-му році — тоді, коли російська агресія вже відбулася на Сході України. Найбільшим завданням було пояснити африканцям, що саме відбувається, пояснити, що Україна — це не Росія.

Що зробив Путін? Окрім великого горя, розрухи, він зробив дещо, що він не передбачав. Так, він об'єднав нас, об'єднав Європу, об'єднав демократичний світ. Але він ще й поклав Україну на мапу в африканських країнах.

Путін поклав Україну на мапу в Африці і в окремих африканських країнах — Абравітова © AP / Nardus Engelbrecht

Вони усвідомили, що Україна була, є і буде. Вони усвідомили, що ми найпотужніша сільськогосподарська країна, вони усвідомили, що у нас є потенціал для розвитку відносин. І дуже серйозний. І це сталося буквально за один рік.

Якщо раніше пересічні люди не знали, де вона, ця Україна, то сьогодні вони точно і конкретно знають, де знаходиться Одеса, Миколаїв, де Запорізька АЕС, де Донбас.

Думаю, Африка — найскладніший регіон у світі. Де можна і треба представляти інтереси України. Але цей момент зараз він зіграв нам на позитив.

Через 25 років кожен п'ятий житель Землі буде африканець

— Всі африканські країни відносять до Глобального Півдня. Що Ви взагалі думаєте про саму концепцію Глобального півдня?

— Думаю, це політично вигідно багатьом країнам, які хочуть змінити геополітичний розподіл в світі.

Ця концепція не нова. Вона вже існує багато декад. Вона іноді трактується неправильно. І мій меседж в тих країнах, які себе так позиціонують, завжди такий: ви можете бути нейтральними або дотримуватися Руху неприєднання, але не щодо цінностей, які сповідує Хартія ООН.

Моє найбільше занепокоєння в тому, що відбувається підміна понять. Хтось має сісти, і зрозуміти, що саме передбачала концепція «неприєднання».

На сьогоднішній день, всі ці країни — є членам різних альянсів, вони формують політику на майданчиках різних організацій: регіональних, субрегіональних, такі як БРІКС, до речі. То для мене є багато контроверсійного в позиції неприєднання і, мабуть, в тому, що (деякі країни — ред.) використовують цю концепцією для виправдання своєї політики.

— Концепція Глобального півдня і справді не нова. Але увага до цього Глобального півдня в Україні зросла саме зараз. Та й в світі особливо активно почали говорити про нього останнім часом, чому?

— Це пояснюється демографічними, географічними, кліматичними факторами. Фактором міграційної безпеки. За останні 30 років ми навчилися вирішувати багато проблем.

Якщо ми подумаємо про те, що спричинило міграційну кризу в Європі. Це певне протистояння між Глобальною північчю — це заможним світом і тим світом, який тільки розвивається.

Демографія показує, що через 25 років кожен п'ятий на Землі буде африканець.

Всі ці об'єктивні причини не дозволяють Глобальній Півночі не враховувати те, що відбувається тут. І наша з вами безпека і розвиток зобов'язують нас підтримати розвиток (Африки — ред.). Підтримати четверту індустріальну революцію для цих країн. Ми самі зацікавлені в цьому.

Міністр поплатився посадою за підтримку України

— Африка — це зона історичного інтересу Франції. Але подекуди Росії вдається витісняти європейців і, зокрема, французів з африканських країн. Як це відбувається і чому?

— Я сама з Одеси, і там кажуть: «я вам не скажу за всю Одесу». Як африканіст, я володію інформацією і про інші країни, але, напевно, мені було б некоректно їх коментувати. Тому скажу про Маврикий та Мадагаскар. Це франкомовні країни, і я там працюю.

Країни Глобального Півдня часто утримуються при голосування в ООН за проукраїнські резолюції © UN

В деяких країнах, в тому числі франкомовних чи франко підопічних, Росія має різні важелі впливу. Особливо в найбідніших країнах. В країнах, де іноді уряди стають дуже контрольованими чи зобов’язаними. В країнах, до яких у Глобального заходу не доходили руки в той момент, коли ці країни потребували серйозної підтримки.

Мої країни — Мозамбік, Ботсвана, Мадагаскар, Маврикий періодично потерпають від природних катастроф. І, коли я бачу як вони одержують допомогу від Білорусі або від Росії, то я розумію, як ведеться ця гра. А коли починаються заворушення, Росія направляє… ну, чи не Росія, а просто в деяких країнах раптом з'являється «Вагнер» для того, щоб стримати деякі процеси.

Україні треба продовжувати акцентувати увагу на цінностях, але в тому числі показувати, що ці країни для нас важливі, потрібно безумовно помічати їх. Тому що така країна, як Мадагаскар, яка страждає від голоду та стихійних лих, потребує хоча би політичної чи інформаційної підтримки від різних країн. А одержує її від Росії. І тому вона буде сильно залежна політично від Росії при голосуваннях (в міжнародних організаціях — ред.).

Міністра закордонних справ Мадагаскару Річарда Рандріамандранто звільнили через тиждень після того, як країна підтримала проукраїнську резолюції в ООН у жовтні © Річард Рандріамандранто / Twitter

Я пишаюся тим, що Мадагаскар підтримав резолюцію (ООН по Україні — ред.) 23 лютого. Але раніше міністр закордонних справ країни, який ухвалив рішення голосувати за резолюцію, поплатився за це своєю посадою (йдеться про Річарда Рандріамандранто, за якого Мадагаскар підтримав проукраїнську резолюцію ООН 12 жовтня 2022; через тиждень після цього Рандріамандранто звільнили — ред.).

Особливий «африканський час»

— Ви сказали, що Африка — найскладніший регіон. Які Ваші особисті враження від дипломатичної служби та життя там? До чого було найскладніше адаптуватися, а що приємно здивувало?

— Коли я навчалася в університеті, то була арабістом і моя перша іноземна мова — арабська. І я мала досвід життя та навчання в арабських країнах. І там є така теорія: «Іншалла!» — якщо Господь захоче, це відбудеться.

Південна Африка передає Україні пожежні костюми. Вересень 2022 © facebook.com/liubov.abravitova

В африканських країнах немає такого терміну, як «Іншалла», але точно існує така концепція. Є країни, в яких з вами зустрічаються, приємно розмовляють, а потім на виході треба зробити грандіозні зусилля, для того, щоб був результат. І це займає багато часу. Думаю, саме тому, ми не маємо бізнесу, який здатен на сьогоднішній день оперувати на цих територіях. Тому що дійсно, багато бюрократії. Ми називаємо це «африканський час». Будь-який процес бере багато часу. І в останній момент виникають якісь нові обставини і ви маєте до них адаптуватися.

Водночас, це прекрасний континент. Звісно, країна від країни відрізняється, але всі вони чудові. Гарні люди. Люди, які мають освіту, Люди, які володіють мовами, які подорожують, обожнюють різні культури. З ними абсолютно необхідно розвивати іміджеву, культурну дипломатію. Це буде дуже взаємовигідно.

"Африканські країни - неповторні. Кожна має свою мову, культуру, колорит" - Абравітова © facebook.com/liubov.abravitova

У Південній Африці можна також знайти перегукування (з Україною — ред). Вони називають себе «веселковою нацією» — «rainbow nation». Україна, по суті, теж така. Скільки ми маємо меншин, культур, мов, з якими ми поєднуємося і мирно співіснуємо. І нам це треба обов'язково показувати. Тому що Росія намагається показати абсолютно інакше цю нашу веселковість.

​​Єдина жінка посол в Африці

— На такій високій дипломатичній посаді, як Ваша, я бачив мало жінок. Не можу не запитати, чому в українській дипломатичній службі небагато жінок? І як, до речі, це впливає на Вашу роботу в Африці?

— Для Україні буде «entry point» (початок чогось — ред.) призначення жінок послів. Тому що рух за права жінок, за баланс жінок та чоловіків в уряді є трендом в Африці. Дуже велика кількість африканських жінок послів акредитовані в Мозамбіку, Ботсвані і в Південній Африці. Де, до речі, знаходиться найбільша кількість іноземних диппредставництв у світі. Україна має це використовувати.

На сьогодні, якщо я не помиляюся, я єдина жінка посол в Африці. Але, думаю, це питання часу. Уряд, президент, міністр (закордонних справ — ред.) багато зробили, щоб в дипломатичній службі було більше жінок. Щоб була рівність.

Любов Абравітова на заходу в Йоганнесбурзі з нагоди Міжнародного жіночого дня. © facebook.com/liubov.abravitova

Я вважаю рівністю, коли в однакових позиціях з однаковим досвідом чоловік та жінка одержують рівні можливості. І, якщо чоловіку надається перевага в рівній боротьбі, я не сприймаю це, як якесь недотримання прав жінок.

Ми мали пройти цей шлях після рядянщини, коли жінки принижувалися, коли не було в них таких можливостей, коли були стереотипи. Але ми не можемо за одну ніч зробити революцію і попризначати. Ми маємо через декілька поколінь прийти до цієї рівності.

І якщо я своїм прикладом можу допомогти дівчатам, жінкам це робити, йти в цю службу і не сприймати її як суто чоловічу — то я думаю, що я вже багато зробила.