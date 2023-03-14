Журналіст «Медіазони» про втрати та логіку російських еліт: вони воюють в Україні за увагу Путіна

РОСІЙСЬКІ ВТРАТИ

Майже 17 тисяч російських військових загинули в Україні за рік повномасштабної війни. Такими є дані від видання «Медіазона». Проте журналісти цього ресурсу переконані: справжні втрати РФ значно більші. Про це, а також про військову діяльність путінських підлеглих Пригожина та Кадирова в інтерв'ю RFI розповів редактор «Медіазони» Дмитро Трещанін.

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— На вашу думку, наскільки оприлюднені вами дані відповідають реальним втратам?

— Ми, звичайно ж, можемо покладатися лише на різноманітні публічні повідомлення. Вони бувають десятків видів, і перераховувати їх особливо немає сенсу, але здебільшого відсотків 80 це просто некрологи, які розміщуються у ВК, в «Однокласниках», у районних газетах, у сільських газетах, у пабликах усіляких мерів, губернаторів тощо. Тобто, це основний масив.

Відповідно, велика частина роботи — це моніторинг таких постів і їхнє колекціонування в одну велику табличку. А щодо того, наскільки ми закриваємо. Ми приблизно ще у квітні, напевно, минулого року, тобто вже майже рік минув, ми дійшли висновку, що бачимо приблизно кожну другу чи кожну другу з половиною смерть. Тут треба ніби прямо дуже чітко сформулювати, що ми можемо побачити, тільки якщо людина загинула, була доправлена з поля бою на підконтрольну Росії територію, опізнана і після цього ще й похована. Це тривала процедура, як ви знаєте. Тобто, ми не бачимо тих, хто зник безвісти, і, відповідно, не можемо бачити тих, хто лежить невідомими. І з цієї кількості ми бачимо в кращому разі кожного другого.

Тобто, у принципі, у нас остання публікація була 16 700. Можна сміливо множити на два, і це буде консервативна оцінка, ймовірно, насправді ще більше. Тобто, ми вважаємо, що цифра десь більше ніж приблизно 35 (тисяч, — ред.). Ми вважаємо її реальною.

Росіяни на похованні своїх військових в окупованому Луганську © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENK

— Значно менше, ніж повідомляє український Генштаб?

— Насправді, я нещодавно зовсім думав про це, і тут трішки арифметики. По-перше, українська сторона не каже «вбиті», українська сторона каже «бойові втрати ворога». І туди, очевидно, вносять вбитих, поранених та зниклих безвісти. І якщо ми так дуже консервативно прикинемо, що на кожного вбитого буде троє поранених, то це нам вдасться 35 помножити на три. Це більше ніж 100 тисяч поранених. Плюс ті самі 35 тисяч убитими вийде. Мінімум 135 тисяч людей, і це без зниклих безвісти, про яких ми не знаємо взагалі нічого.

Загалом, це орієнтовні цифри. В останньому зведенні, що я бачив, було 160 тисяч. Ось ми розходимося, виходить, у наших оцінках на десятки тисяч. Але якщо рахувати у відсотках, то це ми розходимося на 20%. Це не дуже багато, з огляду на те, що, звичайно, українська оцінка, саме оцінка, вона досить груба, тому що реальні бойові втрати ворога можна знати лише приблизно. Як вона там розраховується українським Генштабом, я не знаю, але я думаю, що коли йдеться в основному про артилерійську війну, то це може бути лише досить приблизною оцінкою. Тобто, приблизно стільки там було людей, приблизно стільки туди потрапило снарядів, приблизно стільки там могло загинути.

Але щодо цього я можу сказати, що українська оцінка найчастіше набагато ближча до реальності, ніж російська. Якщо згадати ось удар по Макіївці. То ми бачили знову ж таки оцінку української сторони, скільки там загинуло. І ми бачили цифри, які називало Міноборони. Але зараз, за нашими даними, ми бачимо, що в Макіївці загинуло набагато більше ніж сто людей. Це я маю на увазі новорічну ніч. І, відповідно, якщо приблизно вважати, що ще втричі більше там було поранених, то це не перевищувало б української оцінки. Тож тут математика працює саме таким чином.

— Що про загиблих говорить російська влада і чи говорить взагалі? Та чи відомо вам про спроби приховати факти смерті військових?

— Я б не сказав, що вони приховують. На першому етапі війни ще минулого березня вони дійсно повторювали, що втрат немає. Потім був виступ. Є в нас така прекрасна людина, у лапках, колишній головний політрук. Він зараз депутат Картаполов, який казав, що завдяки зміні тактики російська армія практично перестала зазнавати втрат, що було абсолютно брехнею.

Звичайно, скоріше інформація дається дозовано. Тобто, дивіться, російським медіа, зокрема провладним, не заборонено публікувати некрологи. Навіть більше, там, природно, йде героїзація: убив 10 тисяч українських націоналістів, однією лівою підбив три «Абрамси» і таке інше. Усе це є.

Але що заборонено, то це складати зведення. Тобто, якусь проводити агрегацію (об’єднання елементів в одну систему, — ред.), викладати списки, колекціонувати їх. Усі «наїзди» на регіональні медіа, які ми бачили, це були наїзди, пов'язані з тим, що люди намагалися порахувати, а скільки ж у конкретному регіоні загалом людей загинуло. Тобто писати про смерті можна, рахувати смерті не можна.

Російські військові © Olexandr Chornyi / AP

— Чи відчувають уже звичайні росіяни війну у власному домі? Як вазагалі в суспільстві реагують на дані про загиблих?

— Дуже складне питання, бо дуже складно відокремити. Тобто те, про що ми можемо судити, це про коментарі під некрологами. І я бачу, що трошки змінюється тональність. І люди починають ставити запитання. Навіщо все це? А коли все це припиниться? А скільки можна? Але тут треба до цих постів, до коментарів ставитись обережно, бо досить багато там зазвичай тролів. І відокремити, власне, реальних людей, які висловлюють думку, від тролів, які приходять і намагаються ніби якимось чином маніпулювати дискусією, це неможливо.

Ми бачимо кількох тролів, які просто так само, як і ми, ходять по некрологах і залишають якісь коментарі. Я розумію, чому це відбувається. І це нормально та неминуче. Але через це втручання скласти якусь повноцінну картину, саме ставлення людей до війни дуже складно. Я думаю, що тут, якщо трішечки переключитися від сприйняття до маніпуляції цим сприйняттям, то я чудово розумію, що суспільство більше непокоїть не кількість втрат, а питання тривалості війни.

Ще досить довго російське суспільство буде толерантним навіть до високих втрат, просто тому, що погані новини до людей доходять дуже повільно. Я можу навести ще багато прикладів якихось соціальних негараздів у Росії. І завжди погані новини доходили до людей щонайменше рік. Це монетизація пільг, підвищення пенсійного віку. Усе це ніби з великим-великим запізненням для людей доходить, особливо під жахливим тиском пропаганди.

Але влада водночас розуміє, що цей ресурс толерантності не є нескінченним. І саме цим я пояснюю, що, незважаючи на те, що пройшла мобілізація, яку теж відкладали, бо це було тяжке політичне рішення. Але при цьому все одно продовжується вербування зеків, яке було до початку мобілізації. І я очікував, наприклад, що, коли мобілізували, навіщо вже зеки? Ні, зараз ми бачимо, що з втрат, а зараз більшість втрат — це Бахмут. Колишні ув'язнені, які йдуть під ці абсолютно ідіотські з військової точки зору лобові штурми та гинуть там сотнями на день.

Ми розуміємо, що це люди, які сидять за ґратами, які втратили практично всі соціальні зв'язки за 10 років відсидки, люди з кримінального світу тощо. Вони набагато менше в суспільстві викликатимуть якогось співчуття. Звичайно, владі вигідно, щоб на фронті гинули не звичайні люди з великих міст, як це було на початку війни, а військові, які переважно з невеликих сіл і в яких не дуже багато соціальних зв'язків. Потім добровольці, які самі поїхали собі дурні, так? А зараз відповідно зеки, у яких теж обмаль соціальних зв'язків. І ця їхня смерть не викликає великого резонансу в суспільстві.

Тобто, я бачу тут у цьому маніпуляцію. Коли масові втрати будуть більшими, ніж зараз серед мобілізованих, то, природно, цей ресурс толерантності до втрат зникатиме набагато швидше, ніж як зараз, коли Пригожин кладе під Бахмут сотнями зеків. Це такий складний процес, який потрібно описувати, напевно, з погляду соціології, а не з погляду журналіста, який копирсається у некрологах.

Керівник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин на похороні загиблого під час війни в Україні бійця цього військового формування. Росія, 24.12.2022 © AP

— Пригожин і надалі вербуватиме ув’язнених на війну?

— Принаймні він ще все ще має у своєму розпорядженні зеків. Знову ж таки у нас була публікація про те, що він намагався зробити ніби друге коло по тих самих колоніях. І вже до нього значно менше записувалися ув'язнені, ніж спочатку. Це теж зрозуміло, тому що всі охочі поїхали за першого разу. А ось та частка втрат зеків сформувала навколо цієї авантюри погану, заслужену погану, славу. Тому відповідно у нього набагато менше ресурсів будуть у перспективі. Але враховуючи, скільки він зеків вербував! А вербував він десятки тисяч, мінімальна оцінка 23-27 тисяч.

Водночас американська розвідка давала 40 тисяч. Ми вважаємо, що ці цифри більш-менш реальні. Тобто, на секундочку, це кожен десятий зек у Росії вже записався. І, природно, цей ресурс не є невичерпними, не може бути такого, що всі зеки поїхали. Тобто, у Росії 400 тисяч ув'язнених. Не може бути, щоб вони поїхали. Усіх завербувати неможливо. Навіть якщо Пригожин продовжить вербувати, у нього просто не буде стільки охочих. Плюс ще тут треба враховувати, що він забирає людей, мовляв, на пів року. І після пів року служби ці люди начебто вільні. І ніби ось основна хвиля вербування була, виходить вересень — жовтень. Ось, рахуйте шість місяців. За ідеєю Пригожин мав просто відпустити тих, хто в нього вижив. Так що, я не думаю, що в нього будуть серйозні сили. Усе просто.

— Якщо у нього взагалі залишаться найманці, яким вдасться вижити..

— Це теж питання, тому що його атаки навіть не в стилі Першої світової, а в стилі якоїсь зовсім дуже дурної комп'ютерної стратегії. Коли це просто хвилями на забій посилаєш людей. Так може робити тільки Пригожин, і тільки в Росії, і лише з зеками. Так із людьми у світі не вчиняють ніде.

Могили бійців російського угруповання найманців «Вагнера» © REUTERS / STRINGER

— Останнім часом у публічному просторі Пригожин постійно свариться з військовим керівництвом РФ. Які трансформації пережив «Вагнер» за останні місяці? Про які процеси в РФ це свідчить та до чого може призвести?

— Мені складно висновувати. Це ближче до політології, ніж до війни. Ми розуміємо, що там усе, що відбувається в цій російській еліті, ніби пронизане інтригами, увесь цей візантійський двір тощо. Це завжди так було і завжди так буде, на жаль.

А щодо того, як Росія воює в Україні, то це спочатку було як кілька незалежних один від одного банд, які тягнуть на себе ковдру. Так звана «ЛДНР», усі ці загони сформовані, козацтво, «Вагнера» та інші ПВК. Усі вони тягнуть ковдру на себе. Армія намагається рвати ковдру також на себе. На фронті, звичайно, вони стріляють приблизно в один бік, але всередині постійно гризуться з будь-якого приводу. І їхня головна перемога — це не перемога на фронті, а для них головна перемога — це бути найкласнішими в очах Путіна. Вони воюють в Україні, це зараз прозвучить кошмарно, за увагу Путіна і за фаворитизм в очах Путіна. І це найстрашніше.

Чому Пригожин відправляє зеків на забій? Не тому, що він такий жорстокий, і не тому, що хоче захопити Бахмут і перемогти Україну. Він хоче бути коханою дружиною Путіна, якщо брутально говорити. Це фаворитизм. І це бажання бути найвпливовішим царедворцем серед царедворців призводить до найбільш, напевно, жахливих наслідків цієї війни. Дуже багато рішень ухвалюють не тому, що це логічно. Логічно взагалі було би не вести цієї війни. А тому, що треба сподобатися Путіну. Ця війна потрібна Путіну, вона подобається Путіну. Відповідно, ти маєш робити щось, щоб це подобалося Путіну. Чим жорстокіше ти дієш, чим відчайдушніше ти дієш, чим більше ти жертвуєш людьми, тим, відповідно, ти, у перспективі, ближче до Путіна.

Але десь у своїй риториці, мабуть, Пригожин все-таки перебрав міру. Путін відомий тим, що він не дає нікому бути надто впливовим. Він завжди намагається збалансувати, послабити цих, посилити цих. Іноді навіть штучно. Тому Пригожин у своїх очікуваннях, що він буде найголовнішим у цій війні і найулюбленішим царедворцем, трошки прорахувався.

— Якщо говорити про царедворців. Нещодавно стало відомо, що Кадиров вербує до своїх лав бойовиків так званої «ДНР». Яка роль кадирівців та їхнього лідера у цій війні? Та яких цілей Кадиров прагне досягти на українському Донбасі?

— Ось Кадиров саме ідеально вписується в ту картину, яку я описав із Пригожиним, щодо його бажання завжди бути в центрі уваги. При цьому ми чудово бачимо за втратами, що Кадиров пустився на хитрощі, просто неймовірні хитрощі. На початку війни українська розвідка чи СБУ, я точно зараз не можу сказати, опублікувала дуже класний «витік». Це список добровольців із Чечні. Там приблизно 2,5 тисяч прізвищ. І ми впевнені повністю, що він справжній. Унікальність цього списку не в тому, що прізвища там хто звідки, а там є окрема графа, де написано національність людини. Точніше, навіть не національність: там написано «нохчі» чи «не нохчі». Відповідно, чеченець чи не чеченець. І половина цього списку не чеченці.

Що зробив Кадиров на початку війни, щоби підкреслити свою значущість, але при цьому не втрачати великої кількості своїх людей. Він просто набрав як найманців вихідців з усієї країни, щоб розрідити свої лави і, відповідно, мати відносно менше втрат саме етнічних чеченців. І ось ці ось кадировці як мінімум наполовину взагалі були не кадировці. І коли вони активно створювали галас довкола себе, що «ми воюємо», «дивіться, які ми грізні», «дивіться, які ми класні», «як ми тут наступаємо, вбиваємо» тощо. Цього імпульсу першого вистачило, а потім кадировці начебто зникли.

Їх зараз на фронті немає. Навіть у тіктоці особливо їх не видно. Тобто, щось із ними трапилося. Але при цьому Кадиров уже закріпив репутацію найголовнішого двигуна цієї війни. Йому більше не треба. Навіть коли почалася мобілізація, він сказав, що у Чечні мобілізації не буде. Ми вже ніби свою норму щодо відправлення людей на фронт виконали. Тобто, він дуже хитро вчинив. Він не тільки стягнув людей, які би і так поїхали на війну з інших регіонів, а представив їх, начебто вони його, начебто вони кадировці. А потім, створивши публічний певний образ, перестав відправляти, мабуть, свої загони, принаймні в якісь серйозні заворухи. Але в нього вже склався образ, і йому далі воювати не треба. Ось він воює в телеграмі.

Рамзан Кадиров голова Чеченської Республіки © AP

— Минулого місяця Кадиров заявив, що має намір після звільнення з держслужби заснувати приватну військову компанію за аналогією до ПВК «Вагнер». Навіщо це йому, ураховуючи, що в нього і так є власна армія?

— Тут теж треба розуміти, навіщо йому створювати ПВК. Він і є ПВК. Тобто, за великим рахунком, кадировці лише формально підпорядковуються Нацгвардії чи Міністерству оборони. Узагалі в нього, здається, чотири полки, які підпорядковані йому й лише йому. Там немає сумнівів у тому, хто віддає команди, хто платить гроші. І це насправді, мабуть, перша велика російська ПВК. Ну, як російська? РФ. І тому, коли він каже, «ось, піду у відставку»... По-перше, нікуди він не піде. Він довічний лідер, як і Путін. Його влада закінчиться разом із його життям. Ось сенс у цьому «довічний.» Як і його війська, це і є частина його. Його персональна гвардія. Тож чи заробляє він на ній гроші? Так, звичайно. Тож це можна назвати ПВК.

— І наостанок, чи відомо вам, які настрої зараз у самій російській армії? Чи спілкуєтесь ви з військовими РФ?

— Загалом неможливо сказати, тому що в нас є базис, так? Тобто, ми спілкуємось, із нами погоджуються спілкуватись. Там може бути абсолютно різна мотивація, але з якихось причин розчаровані або відпочатку не хотіли воювати. І навіть за останньою нашою заміткою: єдина людина з тринадцятьох, хто з нами погодився поговорити, це людина, яка спочатку була проти війни і на війну потрапила зовсім випадково. І постаралася вибратися, як тільки змогла, скажімо так. Тобто, наскільки йому дозволила його юридична грамотність, а він абсолютно юридично неграмотний.

У нас така аберація (похибка в даних, — ред.), у нас такий базис. Ми не можемо сказати про всіх. Ми бачимо, що людей, які налаштовані до війни негативно, навіть на фронті чимало. Це лише якась частка. І чому вони досі там, сказати складно. Тут проблема в тому, що люди все одно підкоряються наказам, якими би божевільними вони не були. Ми чудово знаємо, як працюють авторитарні тоталітарні машини. Люди підкоряються абсолютно шаленим наказам, навіть якщо вони вважають, що це неправильно, вони все одно продовжують робити те, що роблять. На жаль, це так. І ми бачимо за рік цієї війни, що мораль у російській армії не на рівні, але це все, що можна сказати.